Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε καταβολή μπόνους έως 3.139 ευρώ και παροχή επετειακών μετοχών στο προσωπικό της Γερμανίας.

Η διοίκηση της Mercedes-Benz ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025, τα οποία περιλαμβάνουν και το πλαίσιο της ετήσιας συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη της εταιρείας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι στη Γερμανία πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 3.139 ευρώ.

Η συγκεκριμένη παροχή αφορά περίπου 85.000 υπαλλήλους που υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη γερμανική επικράτεια. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί μαζί με τη μισθοδοσία του Απριλίου, ενώ το τελικό ύψος του μπόνους τελεί υπό την έγκριση των οριστικών οικονομικών αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο.

Επετειακή μετοχή για τα 140 χρόνια της εταιρείας

Παράλληλα με το μπόνους συμμετοχής στα κέρδη, η εταιρεία ανακοίνωσε μια επιπλέον παροχή με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την ίδρυσή της. Σε όλους τους εργαζόμενους στη Γερμανία θα χορηγηθεί μία επετειακή μετοχή της Mercedes-Benz, δίνοντας στο προσωπικό τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και δικαίωμα σε μελλοντικά μερίσματα.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη σύνδεση των εργαζομένων με τη μακροπρόθεσμη πορεία και την αξία της επιχείρησης. Η Μπρίτα Ζέγκερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι η απόφαση αυτή αντανακλά τη συνεισφορά του προσωπικού σε ένα οικονομικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό.

Τα οικονομικά μεγέθη πίσω από τις παροχές

Η δυνατότητα καταβολής αυτών των παροχών βασίζεται στις επιδόσεις του ομίλου κατά το προηγούμενο έτος. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, τα οικονομικά στοιχεία για το 2025 δείχνουν σταθερή πορεία σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας.

Οικονομικοί Δείκτες 2025 Στοιχεία Ομίλου Πωλήσεις οχημάτων 2,1 εκατομμύρια μονάδες Κύκλος εργασιών 132,2 δισεκατομμύρια ευρώ Κέρδη (EBIT) 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ Συνολικός αριθμός εργαζομένων ~ 164.000

Προκλήσεις και μελλοντικός σχεδιασμός

Παρά την καταβολή των μπόνους, η Mercedes-Benz συνεχίζει να προσαρμόζει τη στρατηγική της στις νέες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων κίνησης και στην προετοιμασία για την πλήρη ηλεκτροκίνηση, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα αποτελέσματα αποτελεί πάγια τακτική της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, στοχεύοντας στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και την επιβράβευση της παραγωγικότητας σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού για το σύνολο του κλάδου.

