Το MINI Countryman D δοκιμάζεται από το Τόκιο μέχρι τους δρόμους γύρω από το Φούτζι, συνδυάζοντας χώρους, ροπή και σχεδιαστική ταυτότητα.

Από την πυκνή κυκλοφορία του Τόκιο μέχρι τις διαδρομές γύρω από το όρος Φούτζι, το MINI Countryman D επιχειρεί να αναδείξει τον διπλό του χαρακτήρα: αστικό SUV με γνώριμη οδηγική αίσθηση MINI και δυνατότητα για εξορμήσεις εκτός πόλης.

Το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας MINI συνδυάζει κινητήρα diesel 163 ίππων (120 kW) με ροπή 400 Nm, στοιχεία που εξασφαλίζουν ελαστικότητα στην καθημερινή χρήση αλλά και επάρκεια ισχύος σε ορεινές διαδρομές.

Από το αστικό περιβάλλον στα ηφαιστειακά τοπία

Στο περιβάλλον του Τόκιο, το Countryman διατηρεί την ευελιξία και την αίσθηση ελέγχου που χαρακτηρίζουν τη μάρκα. Εκτός πόλης, στους δρόμους που περιβάλλουν το Φούτζι, το αυξημένο ύψος και οι διαστάσεις του ενισχύουν τον ρόλο του ως SUV που μπορεί να υποστηρίξει ταξίδια και δραστηριότητες στη φύση.

Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 450 έως 1.450 λίτρα, επιτρέποντας τη μεταφορά εξοπλισμού για υπαίθριες δραστηριότητες ή μεγαλύτερες αποδράσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα.

Έκδοση Favoured με έμφαση στη σχεδίαση

Η έκδοση Favoured δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις λεπτομέρειες. Η οκταγωνική μάσκα σε χρώμα Vibrant Silver δημιουργεί αντίθεση με το αμάξωμα σε Blazing Blue, ενώ οι καθαρές επιφάνειες και οι αναλογίες του μοντέλου ενισχύουν τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με έντονη οπτική παρουσία, που παραμένει πιστό στη σχεδιαστική γλώσσα της MINI, χωρίς να απομακρύνεται από τον πρακτικό του ρόλο.

Diesel αποδοτικότητα με οδηγική ταυτότητα MINI

Η επιλογή diesel κινητήρα υπογραμμίζει την έμφαση στην αποδοτικότητα, ιδίως σε μεγάλες αποστάσεις. Τα 400 Nm ροπής αποδίδονται χαμηλά, διευκολύνοντας την κίνηση σε ανηφορικές διαδρομές και φορτωμένες συνθήκες.

Συνολικά, το MINI Countryman D τοποθετείται ως μια πρόταση που συνδυάζει χώρους, πρακτικότητα και τη χαρακτηριστική οδηγική αίσθηση της μάρκας, είτε κινείται ανάμεσα σε ουρανοξύστες είτε με φόντο τις πλαγιές του Φούτζι.