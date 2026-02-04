Σαν Σήμερα: Η ιδέα της BMW να βάλει μονοθέσιο F1 στα χιόνια (vid)

Κορυφαίοι άνθρωποι στους δύο και στους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Τα μονοθέσια της Formula 1 είναι κατασκευασμένα ώστε να τρέχουν και να πιέζονται στο όριο από τους οδηγούς. Σήμερα βέβαια θα μάθουμε πότε η BMW έβαλε το μονοθέσιό της στα χιόνια και σε μία θρυλική πίστα, ενώ ένας πρώην οδηγός έχει σήμερα γενέθλια. Επιπλέον θα μάθουμε για τη γέννηση του rallycross ενώ παραμένουμε σε ρυθμούς αγώνων αντοχής.

Ας κάνουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο παρελθόν και να δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1927, ο θρυλικός Μάλκολμ Κάμπελ έγραψε ιστορία στην παραλία του Πέρνταϊν Σαντς, καθώς κατέγραψε νέο ρεκόρ ταχύτητας στο έδαφος, οδηγώντας τη δημοφιλή Napier-Campbell Blue Bird. Ο Βρετανός διένυσε το λεγόμενο «Ιπτάμενο Χιλιόμετρο» (μέσος όρος μεταξύ δύο προσπαθειών) στα 281,447 χλμ/ώρα, καθώς και το «Ιπτάμενο Μίλι» στα 280,386 χλμ/ώρα.

Σαν σήμερα το 1967, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός «καλωσόρισε» έμμεσα το rallycross, ένα είδος αγώνων σπρίντ σε μικρές διαδρομές, με μεικτές συνθήκες οδοστρώματος - κυρίως χώματος και ασφάλτου. Εμπνευστής της ιδέας υπήρξε ο Ρόμπερτ Ριντ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σήμανε τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα rallycross, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και το Λίντεν Χιλ (τωρινό World RX English Sleeve Circuit). Η απήχηση που είχε, κατέστησε λίαν συντόμως αυτό το είδος αγώνων άκρως δημοφιλές.

1967 - 2017, and what a ride it has been.



Happy 50th birthday, rallycross! pic.twitter.com/MgFY64kXFB February 4, 2017

Σαν σήμερα το 1968, η Porsche σάρωσε τα πάντα στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα κάνοντας το 1-2-3. Σε μια επιβλητική επίδειξη δύναμης της γερμανικής ομάδας, η τριάδα των 907 τερμάτισε σε σχηματισμό. Η νίκη απονεμήθηκε επίσημα στους Βικ Έλφορντ, Γιόχαν Νίρπας, Ρολφ Στόμελεν, Τζο Σιφέρ και Χανς Χέρμαν.

Σαν σήμερα το 1979, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Ζακ Λαφίτ, ο οποίος κυριάρχησε στον αγώνα εκκινώντας από την pole position για λογαριασμό της Ligier. Στη 2η θέση τερμάτισε ο teammate του, Πατρίκ Ντεπαγιέ, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Κάρλος Ρόιτμαν της Lotus.

🗓️ #OnThisDay in 1979



Pole ✅

Fastest lap ✅

Wins after leading for every lap ✅



A Grand Slam for Ligier's Jacques Laffite in Brazil 🇧🇷#F1 pic.twitter.com/k7inUYmpW6 — Formula 1 (@F1) February 4, 2017

Σαν σήμερα, επίσης το 1979, γεννήθηκε ο Τζόρτζιο Πάντανο, ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς kart και με θητεία Formula 1. Ο Ιταλός έκανε πράγματα και θαύματα στο karting και τις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων. Μάλιστα, κέρδισε την ευκαιρία να οδηγήσει σε πολλά τεστ, με μεγάλες ομάδες όπως η McLaren και η Williams. Το 2004 υπέγραψε με τη Jordan αλλά αντικαταστάθηκε από τον Τίμο Γκλοκ τρεις αγώνες πριν το κλείσιμο της σεζόν, λόγω οικονομικών κωλυμάτων με το συμβόλαιό του. Συνέχισε σε άλλες κατηγορίες μονοθεσίων και το 2008 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο GP2. Έπειτα από μερικά χρόνια στους αγώνες sportscar, o Πάντανο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Σαν σήμερα το 1990, η Jaguar έκανε το 1-2 στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, στον πρώτο της σεζόν στο IMSA GT. Η νίκη κατέληξε στην #61 XJR-12 των Ντέιβι Τζόουνς, Γιαν Λάμερς και Άντι Ουάλας, με το #60 των Πράις Κομπ, Τζον Νίλσεν και Μάρτιν Μπράντλ να τερματίζει τέσσερις γύρους πίσω. Την τελευταία θέση του βάθρου κατέλαβαν οι Μπομπ Ουόλεκ, Σάρελ Φαν Ντερ Μέρβ και Ντόμινικ Ντόμπσον, ο οποίοι οδήγησαν μια ιδιωτική Porsche 962.

Σαν σήμερα το 2007, η ομάδα της BMW-Sauber F1 αξιοποίησε μια παλιά F1 06 για επίδειξη σε παγωμένη λίμνη στο Σεντ Μόριτζ της Ελβετίας, στο πλαίσιο εκδήλωσης του βασικού χορηγού της, Credit Suisse. Το μονοθέσιο εξοπλίστηκε με ελαστικά χιονιού με καρφιά, για να μπορέσει να οδηγηθεί σε αυτές στις συνθήκες. Μάλιστα, ο κινητήρας έπρεπε να προθερμανθεί προκειμένου να μην παγώσει. Σε ρόλο οδηγού ήταν ο Νικ Χάιντφελντ.

Nick Heidfeld driving his BMW Sauber on snow (2007) #F1 pic.twitter.com/bYFa885oaT — Motorsports in the 2000s 🇭🇰🇬🇧 (@CrystalRacing) February 4, 2019

Σαν σήμερα το 2018, ο 12ωρος αγώνας του Μπάθαρστ ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά πρόωρα, ύστερα από ένα μεγάλο ατύχημα στη στροφή Σόουλμαν Παρκ (στροφή 9) με 10 λεπτά να απομένουν πριν τον τερματισμό. Ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα, από τα οποία οι οδηγοί βγήκαν ευτυχώς αλώβητοι/ Η νίκη κατέληξε στο Audi R8 LMS των Ρόμπιν Φράινς, Στούαρτ Λέοναρντ και Ντρις Βανθούρ, μετά από 271 γύρους στο «Βουνό».

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com, paulmcg92/twitter-X