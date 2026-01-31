Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη του πρώτου χειμερινού τεστ της φετινής σεζόν της Formula 1 και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

H νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε στη Βαρκελώνη με το πρώτο τεστ να έχει διάρκεια 5 ημέρες. Συνολικά 10 ομάδες πήραν μέρος, με μόνη απούσα τη Williams Racing, και βρέθηκαν στην πίστα σε τρεις από τις πέντε διαθέσιμες ημέρες.

Το τεστ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και οι πληροφορίες που διέρρεαν στο διαδίκτυο ήταν περιορισμένες. Η Formula 1 μέσω των λογαριασμών της στα social media δημοσίευε υλικό, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για εξειδικευμένες αναλύσεις.

Η τελική κατάταξη των Δοκιμών Βαρκελώνης

Ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός μετά από 5 ημέρες χειμερινών δοκιμών. Ο Βρετανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του την τελευταία ημέρα και είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι Mercedes-AMG και McLaren Racing είχαν επίσης γρήγορα περάσματα, με τις τρεις ταχύτερες ομάδες της Βαρκελώνης να χωρίζονται σε μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Η διαφορά της ταχύτερης ομάδας που ήταν η Ferrari με την πιο αργή που ήταν η Cadillac ήταν στα 4,6 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι έχουν μικρή σημασία για την ώρα, καθώς το τεστ στη Βαρκελώνη είχε χαρακτήρα προετοιμασίας και όχι αναζήτησης απόλυτης απόδοσης.

Οδηγός Ομάδα Ημέρα Τεστ Χρόνος Γύρου Λιούις Χάμιλτον Ferrari Ημέρα 5 1:16.348 Τζορτζ Ράσελ Mercedes Ημέρα 4 1:16.445 Λάντο Νόρις McLaren Ημέρα 5 1:16.594 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari Ημέρα 5 1:16.653 Κίμι Αντονέλι Mercedes Ημέρα 5 1:17.081 Όσκαρ Πιάστρι McLaren Ημέρα 4 1:17.446 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Ημέρα 5 1:17.586 Πιερ Γκασλί Alpine Ημέρα 5 1:17.707 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Ημέρα 2 1:18.159 Έστεμπαν Οκόν Haas Ημέρα 5 1:18.393 Όλιβερ Μπέρμαν Haas Ημέρα 5 1:18.423 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls Ημέρα 4 1:18.451 Λίαμ Λόσον Racing Bulls Ημέρα 4 1:18.840 Φράνκο Κολαπίντο Alpine Ημέρα 3 1:19.150 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi Ημέρα 5 1:19.870 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi Ημέρα 5 1:20.179 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin Ημέρα 5 1:20.795 Βάλτερι Μπότας Cadillac Ημέρα 5 120.920 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac Ημέρα 4 1:21.024 Λανς Στρολ Aston Martin Ημέρα 4 1:46.404

Ποιος έκανε τους περισσότερους γύρους

Η ομάδα που είχε το πιο πλήρες πρόγραμμα ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα κάλυψε συνολικά 500 γύρους στις τρεις ημέρες που πήρε μέρος εντυπωσιάζοντας με την αξιοπιστία της. Δεύτερη ήταν η Ferrari με 440 γύρους και 3η η Haas, η οποία έχει επίσης κινητήρα της ιταλικής ομάδας. Μόλις μία ομάδα δεν είχε τριψήφιο αριθμό γύρων και αυτή ήταν η Aston Martin.

Ομάδα Αριθμός Γύρων Mercedes 500 Ferrari 440 Haas 391 Alpine 349 Racing Bulls 319 Red Bull 303 McLaren 291 Audi 244 Cadillac 164 Aston Martin 65

