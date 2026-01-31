F1 - Δοκιμές Βαρκελώνης: Η τελική κατάταξη του πρώτου τεστ της χρονιάς
H νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε στη Βαρκελώνη με το πρώτο τεστ να έχει διάρκεια 5 ημέρες. Συνολικά 10 ομάδες πήραν μέρος, με μόνη απούσα τη Williams Racing, και βρέθηκαν στην πίστα σε τρεις από τις πέντε διαθέσιμες ημέρες.
Το τεστ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και οι πληροφορίες που διέρρεαν στο διαδίκτυο ήταν περιορισμένες. Η Formula 1 μέσω των λογαριασμών της στα social media δημοσίευε υλικό, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για εξειδικευμένες αναλύσεις.
Getting to grips with mixed track conditions in the Barcelona Shakedown this week! ☔️#F1 pic.twitter.com/bwf7NQtl9r— Formula 1 (@F1) January 29, 2026
Η τελική κατάταξη των Δοκιμών Βαρκελώνης
Ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός μετά από 5 ημέρες χειμερινών δοκιμών. Ο Βρετανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του την τελευταία ημέρα και είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι Mercedes-AMG και McLaren Racing είχαν επίσης γρήγορα περάσματα, με τις τρεις ταχύτερες ομάδες της Βαρκελώνης να χωρίζονται σε μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου.
Η διαφορά της ταχύτερης ομάδας που ήταν η Ferrari με την πιο αργή που ήταν η Cadillac ήταν στα 4,6 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι έχουν μικρή σημασία για την ώρα, καθώς το τεστ στη Βαρκελώνη είχε χαρακτήρα προετοιμασίας και όχι αναζήτησης απόλυτης απόδοσης.
|Οδηγός
|Ομάδα
|Ημέρα Τεστ
|Χρόνος Γύρου
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|Ημέρα 5
|1:16.348
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|Ημέρα 4
|1:16.445
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|Ημέρα 5
|1:16.594
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|Ημέρα 5
|1:16.653
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|Ημέρα 5
|1:17.081
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|Ημέρα 4
|1:17.446
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull
|Ημέρα 5
|1:17.586
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|Ημέρα 5
|1:17.707
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull
|Ημέρα 2
|1:18.159
|Έστεμπαν Οκόν
|Haas
|Ημέρα 5
|1:18.393
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|Ημέρα 5
|1:18.423
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|Ημέρα 4
|1:18.451
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|Ημέρα 4
|1:18.840
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|Ημέρα 3
|1:19.150
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|Ημέρα 5
|1:19.870
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|Ημέρα 5
|1:20.179
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|Ημέρα 5
|1:20.795
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|Ημέρα 5
|120.920
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|Ημέρα 4
|1:21.024
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|Ημέρα 4
|1:46.404
Shaking down at Shakedown 😎💨#F1 pic.twitter.com/anGAABxzfA— Formula 1 (@F1) January 28, 2026
Ποιος έκανε τους περισσότερους γύρους
Η ομάδα που είχε το πιο πλήρες πρόγραμμα ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα κάλυψε συνολικά 500 γύρους στις τρεις ημέρες που πήρε μέρος εντυπωσιάζοντας με την αξιοπιστία της. Δεύτερη ήταν η Ferrari με 440 γύρους και 3η η Haas, η οποία έχει επίσης κινητήρα της ιταλικής ομάδας. Μόλις μία ομάδα δεν είχε τριψήφιο αριθμό γύρων και αυτή ήταν η Aston Martin.
|Ομάδα
|Αριθμός Γύρων
|Mercedes
|500
|Ferrari
|440
|Haas
|391
|Alpine
|349
|Racing Bulls
|319
|Red Bull
|303
|McLaren
|291
|Audi
|244
|Cadillac
|164
|Aston Martin
|65
Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion