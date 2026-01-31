F1 - Δοκιμές Βαρκελώνης: Η τελική κατάταξη του πρώτου τεστ της χρονιάς

Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη του πρώτου χειμερινού τεστ της φετινής σεζόν της Formula 1 και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

H νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε στη Βαρκελώνη με το πρώτο τεστ να έχει διάρκεια 5 ημέρες. Συνολικά 10 ομάδες πήραν μέρος, με μόνη απούσα τη Williams Racing, και βρέθηκαν στην πίστα σε τρεις από τις πέντε διαθέσιμες ημέρες.

Το τεστ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και οι πληροφορίες που διέρρεαν στο διαδίκτυο ήταν περιορισμένες. Η Formula 1 μέσω των λογαριασμών της στα social media δημοσίευε υλικό, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για εξειδικευμένες αναλύσεις.

Η τελική κατάταξη των Δοκιμών Βαρκελώνης

Ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός μετά από 5 ημέρες χειμερινών δοκιμών. Ο Βρετανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του την τελευταία ημέρα και είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι Mercedes-AMG και McLaren Racing είχαν επίσης γρήγορα περάσματα, με τις τρεις ταχύτερες ομάδες της Βαρκελώνης να χωρίζονται σε μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

 

Η διαφορά της ταχύτερης ομάδας που ήταν η Ferrari με την πιο αργή που ήταν η Cadillac ήταν στα 4,6 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι έχουν μικρή σημασία για την ώρα, καθώς το τεστ στη Βαρκελώνη είχε χαρακτήρα προετοιμασίας και όχι αναζήτησης απόλυτης απόδοσης.

ΟδηγόςΟμάδαΗμέρα ΤεστΧρόνος Γύρου
Λιούις ΧάμιλτονFerrariΗμέρα 51:16.348
Τζορτζ ΡάσελMercedesΗμέρα 41:16.445
Λάντο ΝόριςMcLarenΗμέρα 51:16.594
Σαρλ ΛεκλέρFerrariΗμέρα 51:16.653
Κίμι ΑντονέλιMercedesΗμέρα 51:17.081
Όσκαρ ΠιάστριMcLarenΗμέρα 41:17.446
Μαξ ΦερστάπενRed BullΗμέρα 51:17.586
Πιερ ΓκασλίAlpineΗμέρα 51:17.707
Ίσακ ΧατζάρRed BullΗμέρα 21:18.159
Έστεμπαν ΟκόνHaasΗμέρα 51:18.393
Όλιβερ ΜπέρμανHaasΗμέρα 51:18.423
Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing BullsΗμέρα 41:18.451
Λίαμ ΛόσονRacing BullsΗμέρα 41:18.840
Φράνκο ΚολαπίντοAlpineΗμέρα 31:19.150
Νίκο ΧούλκενμπεργκAudiΗμέρα 51:19.870
Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudiΗμέρα 51:20.179
Φερνάντο ΑλόνσοAston MartinΗμέρα 51:20.795
Βάλτερι ΜπόταςCadillacΗμέρα 5120.920
Σέρχιο ΠέρεζCadillacΗμέρα 41:21.024
Λανς ΣτρολAston MartinΗμέρα 41:46.404

Ποιος έκανε τους περισσότερους γύρους

Η ομάδα που είχε το πιο πλήρες πρόγραμμα ήταν η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα κάλυψε συνολικά 500 γύρους στις τρεις ημέρες που πήρε μέρος εντυπωσιάζοντας με την αξιοπιστία της. Δεύτερη ήταν η Ferrari με 440 γύρους και 3η η Haas, η οποία έχει επίσης κινητήρα της ιταλικής ομάδας. Μόλις μία ομάδα δεν είχε τριψήφιο αριθμό γύρων και αυτή ήταν η Aston Martin.

ΟμάδαΑριθμός Γύρων
Mercedes500
Ferrari440
Haas391
Alpine349
Racing Bulls319
Red Bull303
McLaren291
Audi244
Cadillac164
Aston Martin65

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

Photo credits: Audi media

