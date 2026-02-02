Super Giveaway UM Renegade Freedom 125 - Μάθε πώς θα το κερδίσεις

Το gazzetta.gr κληρώνει την αμερικανική sport cruiser UM Renegade Freedom 125 και σου προσφέρει τη σπάνια ευκαιρία να την αποκτήσεις εντελώς δωρεάν.

Το αφεντικό δεν τρελάθηκε, αλλά σας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να κερδίσετε μια συναρπαστική μοτοσικλέτα, την UM Renegade Freedom 125.

Μην χάνετε λεπτό. Μπείτε στη σελίδα του gazzetta στο instagram και αδράξτε τη σπάνια ευκαιρία να είστε μια τυχερή ή ένας τυχερός που θα απολαύσουν χιλιάδες συναρπαστικά χιλιόμετρα με την δική σας UM Renegade Freedom 125.

Η «δική σου» UM Renegade Freedom 125

Η αμερικανική UM έχει δημιουργήσει μια γκάμα στιλάτων και δυναμικών sport cruiser, από τα οποία το Renegade Freedom 125 ξεχωρίζει τόσο αισθητικά, όσο και τεχνολογικά. Οι μεγάλες διαστάσεις της UM Renegade Freedom 125 εγγυώνται άνεση σε κάθε διαδρομή, επιβλητική παρουσία και ασφάλεια, ενώ ο προηγμένος, υγρόψυκτος κινητήρας των 125 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 12,24 ίππους, εξασφαλίζει επαρκείς επιδόσεις για αστική και περιαστική μετακίνηση. Ταυτόχρονα, λόγω του μικρού του μεγέθους, έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε καύσιμο, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις εκτός από εξαιρετικά ευχάριστες, ιδιαίτερα οικονομικές.



Οι προσεγμένες αναρτήσεις και τα ισχυρά φρένα καθιστούν κάθε διαδρομή ασφαλή, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και η ελάχιστη απόσταση της σέλας από το έδαφος, εξασφαλίζουν εξαιρετική ευελιξία στο μποτιλιάρισμα και άριστο έλεγχο σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες. Με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 21 λίτρων, το UM Renegade Freedom 125 μπορεί να καλύψει περισσότερα από 400 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα.



Τα ψηφιακά όργανα, ο πλήρης εξοπλισμός και η προσεγμένη συναρμολόγηση της UM Renegade Freedom 125 συνθέτουν μια μοτοσικλέτα απολαυστική όχι μόνο στην οδήγηση. Αισθητικά ξεχωρίζει όπου και αν βρεθεί, ενώ ο αναβάτης απολαμβάνει μακροχρόνια και απροβλημάτιστη χρήση.



Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η UM Renegade Freedom 125 μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα αυτοκινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι η αναβάτρια ή ο αναβάτης της έχουν άδεια οδήγησης πάνω από έξι (6) έτη, συμπληρωμένη η ηλικία των είκοσι επτά (27) ετών και έχουν περάσει από πρακτική εκπαίδευση, πέντε (5) μαθημάτων, μετά την οποία θα υπάρξει αναγραφή του κωδικού “121” στην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.