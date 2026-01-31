Νέες τιμές και προωθητικά προγράμματα Cupra για το 2026, με οφέλη έως 4.000 € σε Leon, Formentor, Terramar, Born και Tavascan.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος εισαγωγέας της Cupra στην Ελλάδα, ανακοίνωσε νέες τιμές και ανανεωμένα προωθητικά προγράμματα για το σύνολο της γκάμας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της μάρκας για το 2026. Οι εμπορικές ενέργειες αφορούν εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (MHEV), Plug-in Hybrid (PHEV) αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά (EV), με συνολικά οφέλη που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ.

Μειωμένες τιμές για CUPRA Leon 1.5

Έκδοση Τιμή Νέα Τιμή Διαφορά Leon 1.5 150 PS 31.490 € 30.990 € -500 € Leon 1.5 150 PS DSG MHEV 33.990 € 33.490 € -500 €

CUPRA Formentor: όφελος 1.000 € στις εκδόσεις 1.5

Έκδοση Τιμή Νέα Τιμή Διαφορά Formentor 1.5 150 PS 35.490 € 34.490 € -1.000 € Formentor 1.5 150 PS DSG MHEV 35.490 € 34.490 € -1.000 €

Προωθητικό πρόγραμμα €4.000 για τα CUPRA PHEV

CUPRA Leon PHEV

Έκδοση Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 204 PS 44.490 € 40.490 € 272 PS 47.490 € 43.490 €

CUPRA Formentor PHEV

Έκδοση Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 204 PS 45.990 € 41.990 € 272 PS 48.990 € 44.990 €

CUPRA Terramar PHEV

Έκδοση Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 204 PS 48.490 € 44.490 € 272 PS 51.790 € 47.490 €

Τα Plug-in Hybrid μοντέλα της CUPRA προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων και εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km.

Προωθητικά οφέλη για τα ηλεκτρικά Cupra Born και Tavascan

CUPRA Born

Έκδοση Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 59 kWh 204 PS 37.990 € 33.990 € 59 kWh 231 PS 40.990 € 36.990 € 79 kWh 231 PS 44.990 € 40.990 € 79 kWh 326 PS VZ 49.990 € 45.990 €

CUPRA Tavascan

Έκδοση Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 77 kWh 286 PS Endurance 45.990 € 42.990 € 77 kWh 286 PS Adrenaline 51.490 € 48.490 € 77 kWh 340 PS VZ 4WD 56.990 € 53.990 € 77 kWh 340 PS VZ 4WD Adrenaline 60.490 € 57.490 € 77 kWh 340 PS VZ 4WD Extreme 65.490 € 62.490 €

Όφελος €2.000 για CUPRA Terramar MHEV

Οι εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV και 1.5 MHEV Ultra συνοδεύονται από προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του νέου SUV της μάρκας στην κατηγορία.