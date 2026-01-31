Cupra: Νέες τιμές και προγράμματα σε όλη την γκάμα μοντέλων

Cupra: Νέες τιμές και προγράμματα σε όλη την γκάμα μοντέλων
Νέες τιμές και προωθητικά προγράμματα Cupra για το 2026, με οφέλη έως 4.000 € σε Leon, Formentor, Terramar, Born και Tavascan.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος εισαγωγέας της Cupra στην Ελλάδα, ανακοίνωσε νέες τιμές και ανανεωμένα προωθητικά προγράμματα για το σύνολο της γκάμας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της μάρκας για το 2026. Οι εμπορικές ενέργειες αφορούν εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (MHEV), Plug-in Hybrid (PHEV) αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά (EV), με συνολικά οφέλη που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ.

Μειωμένες τιμές για CUPRA Leon 1.5

ΈκδοσηΤιμήΝέα ΤιμήΔιαφορά
Leon 1.5 150 PS31.490 €30.990 €-500 €
Leon 1.5 150 PS DSG MHEV33.990 €33.490 €-500 €

CUPRA Formentor: όφελος 1.000 € στις εκδόσεις 1.5

ΈκδοσηΤιμήΝέα ΤιμήΔιαφορά
Formentor 1.5 150 PS35.490 €34.490 €-1.000 €
Formentor 1.5 150 PS DSG MHEV35.490 €34.490 €-1.000 €

Προωθητικό πρόγραμμα €4.000 για τα CUPRA PHEV

CUPRA Leon PHEV

ΈκδοσηΑρχική ΤιμήΤελική Τιμή
204 PS44.490 €40.490 €
272 PS47.490 €43.490 €

CUPRA Formentor PHEV

ΈκδοσηΑρχική ΤιμήΤελική Τιμή
204 PS45.990 €41.990 €
272 PS48.990 €44.990 €

CUPRA Terramar PHEV

 
ΈκδοσηΑρχική ΤιμήΤελική Τιμή
204 PS48.490 €44.490 €
272 PS51.790 €47.490 €

Τα Plug-in Hybrid μοντέλα της CUPRA προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων και εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km.

Προωθητικά οφέλη για τα ηλεκτρικά Cupra Born και Tavascan

CUPRA Born

ΈκδοσηΑρχική ΤιμήΤελική Τιμή
59 kWh 204 PS37.990 €33.990 €
59 kWh 231 PS40.990 €36.990 €
79 kWh 231 PS44.990 €40.990 €
79 kWh 326 PS VZ49.990 €45.990 €

CUPRA Tavascan

ΈκδοσηΑρχική ΤιμήΤελική Τιμή
77 kWh 286 PS Endurance45.990 €42.990 €
77 kWh 286 PS Adrenaline51.490 €48.490 €
77 kWh 340 PS VZ 4WD56.990 €53.990 €
77 kWh 340 PS VZ 4WD Adrenaline60.490 €57.490 €
77 kWh 340 PS VZ 4WD Extreme65.490 €62.490 €

Όφελος €2.000 για CUPRA Terramar MHEV

Οι εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV και 1.5 MHEV Ultra συνοδεύονται από προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του νέου SUV της μάρκας στην κατηγορία.

