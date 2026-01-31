Cupra: Νέες τιμές και προγράμματα σε όλη την γκάμα μοντέλων
- Μειωμένες τιμές για CUPRA Leon 1.5
- CUPRA Formentor: όφελος 1.000 € στις εκδόσεις 1.5
- Προωθητικό πρόγραμμα €4.000 για τα CUPRA PHEV
- Προωθητικά οφέλη για τα ηλεκτρικά Cupra Born και Tavascan
- Όφελος €2.000 για CUPRA Terramar MHEV
Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος εισαγωγέας της Cupra στην Ελλάδα, ανακοίνωσε νέες τιμές και ανανεωμένα προωθητικά προγράμματα για το σύνολο της γκάμας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων της μάρκας για το 2026. Οι εμπορικές ενέργειες αφορούν εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (MHEV), Plug-in Hybrid (PHEV) αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά (EV), με συνολικά οφέλη που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ.
Μειωμένες τιμές για CUPRA Leon 1.5
|Έκδοση
|Τιμή
|Νέα Τιμή
|Διαφορά
|Leon 1.5 150 PS
|31.490 €
|30.990 €
|-500 €
|Leon 1.5 150 PS DSG MHEV
|33.990 €
|33.490 €
|-500 €
CUPRA Formentor: όφελος 1.000 € στις εκδόσεις 1.5
|Έκδοση
|Τιμή
|Νέα Τιμή
|Διαφορά
|Formentor 1.5 150 PS
|35.490 €
|34.490 €
|-1.000 €
|Formentor 1.5 150 PS DSG MHEV
|35.490 €
|34.490 €
|-1.000 €
Προωθητικό πρόγραμμα €4.000 για τα CUPRA PHEV
CUPRA Leon PHEV
|Έκδοση
|Αρχική Τιμή
|Τελική Τιμή
|204 PS
|44.490 €
|40.490 €
|272 PS
|47.490 €
|43.490 €
CUPRA Formentor PHEV
|Έκδοση
|Αρχική Τιμή
|Τελική Τιμή
|204 PS
|45.990 €
|41.990 €
|272 PS
|48.990 €
|44.990 €
CUPRA Terramar PHEV
|Έκδοση
|Αρχική Τιμή
|Τελική Τιμή
|204 PS
|48.490 €
|44.490 €
|272 PS
|51.790 €
|47.490 €
Τα Plug-in Hybrid μοντέλα της CUPRA προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων και εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km.
Προωθητικά οφέλη για τα ηλεκτρικά Cupra Born και Tavascan
CUPRA Born
|Έκδοση
|Αρχική Τιμή
|Τελική Τιμή
|59 kWh 204 PS
|37.990 €
|33.990 €
|59 kWh 231 PS
|40.990 €
|36.990 €
|79 kWh 231 PS
|44.990 €
|40.990 €
|79 kWh 326 PS VZ
|49.990 €
|45.990 €
CUPRA Tavascan
|Έκδοση
|Αρχική Τιμή
|Τελική Τιμή
|77 kWh 286 PS Endurance
|45.990 €
|42.990 €
|77 kWh 286 PS Adrenaline
|51.490 €
|48.490 €
|77 kWh 340 PS VZ 4WD
|56.990 €
|53.990 €
|77 kWh 340 PS VZ 4WD Adrenaline
|60.490 €
|57.490 €
|77 kWh 340 PS VZ 4WD Extreme
|65.490 €
|62.490 €
Όφελος €2.000 για CUPRA Terramar MHEV
Οι εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV και 1.5 MHEV Ultra συνοδεύονται από προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του νέου SUV της μάρκας στην κατηγορία.