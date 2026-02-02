To μοντέλο της αμερικανικής μάρκας αποκτά τη νέα έκδοση Overland και προηγμένη τετρακίνηση, ενισχύοντας τη θέση του στα B-SUV

Η Jeep αναπροσαρμόζει την εμπορική τοποθέτηση του Avenger 4xe στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την τετρακίνητη έκδοση του μικρού SUV πιο προσιτή από ποτέ. Το Avenger 4xe διατίθεται πλέον με νέα εισαγωγική τιμή 29.990 ευρώ στην έκδοση Upland, μειώνοντας ουσιαστικά το κόστος πρόσβασης στον κόσμο της τετρακίνησης Jeep στην κατηγορία των B-SUV.

Παράλληλα, η γκάμα εμπλουτίζεται με το νέο επίπεδο εξοπλισμού Overland, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στο βασικό Upland και στο περιορισμένης παραγωγής “The North Face”, προσφέροντας επιπλέον στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας σε τιμή 32.690 ευρώ.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Η εισαγωγική έκδοση Avenger 4xe Upland ξεχωρίζει για τον σαφή προσανατολισμό της στην περιπέτεια, με ειδικούς προφυλακτήρες, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανή πίσω γάντζο ρυμούλκησης και μαύρες ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά M+S. Στο εσωτερικό συναντά κανείς πλενόμενες υφασμάτινες επενδύσεις, ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10,25’’, αυτόματο κλιματισμό και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Η νέα έκδοση Overland προσθέτει full LED προβολείς, σκούρα πίσω κρύσταλλα, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, ασύρματη φόρτιση smartphone και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως Active Lane Centering, Traffic Jam Assist και παρακολούθηση τυφλού σημείου, ανεβάζοντας το επίπεδο άνεσης και τεχνολογίας.

Στην κορυφή της γκάμας, το Avenger 4xe “The North Face”, περιορισμένο σε 4.806 μονάδες, διαφοροποιείται αισθητικά με ειδικές κίτρινες λεπτομέρειες, γραφικά εμπνευσμένα από το Mont Blanc και εξοπλισμό που περιλαμβάνει πλοήγηση, θερμαινόμενα καθίσματα και παρμπρίζ, καθώς και hands-free άνοιγμα του χώρου αποσκευών.

Τετρακίνηση 4xe και μηχανικό σύνολο

Στον πυρήνα του Avenger 4xe βρίσκεται το υβριδικό σύστημα 4xe, με έναν βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων 136 HP σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 21 kW ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλά φορτία για απόσταση έως 1 χλμ.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση της τετρακίνητης έκδοσης εντοπίζεται στο πίσω μέρος, όπου υπάρχει ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink και δεύτερος ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους πίσω τροχούς. Με απόδοση 88 Nm και λόγο μετάδοσης 22,7:1, η ροπή στους πίσω τροχούς φτάνει έως και 1.900 Nm, επιτρέποντας στο Avenger 4xe να αναρριχάται σε κλίσεις έως 40% σε ολισθηρό έδαφος.

Το σύστημα Selec-Terrain προσφέρει προγράμματα Auto, Snow, Sand/Mud και Sport, με προσαρμοζόμενη λειτουργία της τετρακίνησης ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες πρόσφυσης.

Με απόσταση από το έδαφος 210 mm, ειδικά ελαστικά M+S και τεχνογνωσία Jeep στον τομέα της εκτός δρόμου οδήγησης, το Avenger 4xe διατηρεί πλήρως τον χαρακτήρα της μάρκας, συνδυάζοντας καθημερινή χρηστικότητα με κορυφαίες δυνατότητες στην κατηγορία του.