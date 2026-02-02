Gmotion 118: Η πληρέστερη ενημέρωση για την αυτοκίνηση και το 2026

Το gmotion εγκαινιάζει το 2026 και την 12η χρονιά έκδοσής του, με την πιο πλούσια ύλη για το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα και το motorsport.

To gmotion 118 ήρθε με 176 σελίδες για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση αυτοκίνησης και το 2026. Ρεπορτάζ, παρουσιάσεις, δοκιμές, απόψεις, συνεντεύξεις και όλη η αγωνιστική κίνηση, σας μεταφέρουν τον παλμό του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Το περιοδικό που διαβάζεται δωρεάν και εύκολα από κάθε συσκευή και σε κάθε οθόνη, μπαίνει στο 12ο χρόνο της έκδοσής του και σας υπόσχεται πολλές εκπλήξεις.

Μαζί στα δύσκολα

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του και οι συνθήκες γίνονται πολύ απαιτητικές στους δρόμους, ειδικά στους ορεινούς. Ο νόμος επιβάλλει αντιολισθητικά μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά η παρουσία τους και μόνο δεν αρκεί. Πρέπει να ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε. Ιδού λοιπόν ένα πλήρες ρεπορτάζ για τις αλυσίδες, τις “κουβέρτες” και κάθε μέσο που προσφέρει επαρκή πρόσφυση στους τροχούς του αυτοκινήτου μας, στο χιόνι και στον πάγο.

Ζήτω τα μικρά αυτοκίνητα

Ο μήνας που πέρασε έφερε πολλά σημαντικά νέα μοντέλα στην κατηγορία των συμπαγών αυτοκινήτων (Α και Β). Γνωρίστε λοιπόν το νέο Renault Clio στην έκτη και ωριμότερη γενιά του, καθώς και το αυτοκίνητο που κέρδισε το βαρύτιμο τίτλο “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” για την Ελλάδα, το Fiat Grande Panda.

Το μοναδικό full hybrid μοντέλο της κατηγορίας Α, το νέο Toyota Aygo X Hybrid, το οδήγησε ο Κ. Παστρίμας στη Φλωρεντία, ενώ το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki, το e Vitara, το οδήγησε ο Ν. Γιαννούλας στα Σπάτα.

Όσον αφορά στις πλήρεις δοκιμές στη χώρα μας, η οδήγηση του Toyota GR Yaris είναι μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις, αλλά ο Κ. Παστρίμας τα κατάφερε. Η δοκιμή μακράς διάρκειας 6 μηνών που ξεκινήσαμε με το υπέροχο Honda Jazz είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, όπως επίσης και η οδήγηση του αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, του Dongfeng Box.

Ηλεκτρική, αλλά με έντονα sport διάθεση είναι και η Alfa Romeo Junior Veloce. Παρότι ο κινητήρας της τροφοδοτείται με ηλεκτρόνια και όχι μόρια βενζίνης, είναι μια πραγματική Alfa.

Στην παραπάνω μεγάλη παρέα των μικρών αυτοκινήτων παρεισέφρησαν τον περασμένο μήνα το εξαιρετικά σημαντικό και εντελώς νέο Audi Q3, και ένα ηλεκτρικό van με εμβληματική καταγωγή, το νέο, 7θέσιο Volkswagen ID. Buzz.

Τέλος εποχής για την F1

Με την επικράτηση της McLaren νωρίτερα μέσα στη χρονιά στους κατασκευαστές και αυτή του Λάντο Νόρις στον τελευταίο μόλις αγώνα της περασμένης χρονιάς στους οδηγούς, καθώ στον προηγούμενο νίκησε ο Φερστάπεν και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, η F1 μπαίνει σε μια εντελώς νέα φάση το 2026.

Λιγότερα για περισσότερα

Η μοτοσικλέτα μπορεί να έχει μόνο δύο τροχούς, αλλά η οδήγησή της αποτελεί μια σπάνια απόλαυση είτε βρίσκεσαι πάνω σε ένα scooter, είτε σε ένα superbike 210 ίππων.

Ο Νίκος Βιτσιλάκης αναδεικνύει τις καλύτερες μοτοσικλέτες που οδήγησε το 2025, ενώ ο Ν. Γιαννούλας απόλαυσε τα χιλιόμετρα τόσο με την Harley Davidson Pan America 1250 Special, όσο και με το Moto Guzzi V7 Sport. Με το καθένα, για διαφορετικούς λόγους.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους, με δεκάδες χιλιάδες ασφαλή και απολαυστικά χιλιόμετρα.

