Το ζήτημα των γκρίζων ζωνών στους τεχνικούς κανονισμούς των νέων μονάδων ισχύος της Formula 1 συνεχίζει να είναι μείζον ζήτημα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Δύο καθοριστικές συναντήσεις μεταξύ της FIA και των κατασκευαστών κινητήρων της Formula 1 έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα. Στόχος των συναντήσεων είναι να δοθεί λύση στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση γύρω από τα όρια του λόγου συμπίεσης στους νέους κινητήρες του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει φτάσει σε κομβικό σημείο, καθώς οι διαφορετικές ερμηνείες των κανονισμών –και η υποψία εκμετάλλευσης ενός τεχνικού «παραθύρου»– έχουν προκαλέσει έντονο παρασκήνιο μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι δύο κρίσιμες συναντήσεις

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η FIA θα πραγματοποιήσει δεύτερη τεχνική συνάντηση με εκπροσώπους των κατασκευαστών, με αντικείμενο τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου ελέγχου του λόγου συμπίεσης όταν οι κινητήρες λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ακολουθεί την Πέμπτη η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμβούλων Μονάδων Ισχύος (PUAC), όπου το ζήτημα αναμένεται να τεθεί σε πιο θεσμικό επίπεδο, με σκοπό να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Το επίμαχο σημείο των κανονισμών

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το όριο συμπίεσης 16:1 που προβλέπουν οι κανονισμοί για το 2026. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης πραγματοποιούνται σήμερα στατικά και σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η θεωρία που έχει προκαλέσει αντιδράσεις αναφέρει ότι ορισμένοι κατασκευαστές –κυρίως η Mercedes και σε μικρότερο βαθμό η Red Bull– ενδέχεται να επιτυγχάνουν υψηλότερη απόδοση όταν οι μονάδες ισχύος λειτουργούν «θερμές», με το λόγο συμπίεσης να φτάνει το 18:1.

Η FIA επιδιώκει να κλείσει το θέμα πριν την έναρξη της σεζόν του 2026, χωρίς –τουλάχιστον προς το παρόν– να εξετάζεται άμεση τροποποίηση των κανονισμών.

Διαφωνίες μεταξύ κατασκευαστών

Σε πρόσφατη τεχνική συνάντηση σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένες βασικές αρχές, ωστόσο δεν υπήρξε καθολική συμφωνία. Πηγές αναφέρουν ότι μόνο τέσσερις κατασκευαστές εμφανίστηκαν πλήρως ευθυγραμμισμένοι, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιοι.

Είναι πάντως γνωστό ότι η Ferrari, η Audi και η Honda έχουν συντονιστεί επί του θέματος και απέστειλαν κοινή επιστολή προς τη FIA πριν τα Χριστούγεννα, ζητώντας επίσημες διευκρινίσεις.

Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, η FIA φέρεται να ζήτησε επιπλέον δεδομένα από δοκιμές, προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια διαδικασία ελέγχου που να γίνεται αποδεκτή από όλους.

Ο τεχνικός διευθυντής κινητήρων της Ferrari, Ενρίκο Γκουαλτιέρι, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται περαιτέρω δουλειά.

«Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με τη FIA. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία τεχνική συνάντηση και θα υπάρξει ακόμη μία τις επόμενες ημέρες, ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της PUAC. Προσεγγίζουμε το θέμα από κοινού με τη FIA και έχουμε εμπιστοσύνη στη διαδικασία και στη διακυβέρνηση που προβλέπουν οι κανονισμοί», ανέφερε.

