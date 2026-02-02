Ηχηρό ήταν το μήνυμα του επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG σχετικά με το «παραθυράκι» στους κανονισμούς των νέων μονάδων ισχύος της Formula 1.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, τοποθετήθηκε με ασυνήθιστα αιχμηρό τρόπο απέναντι στις ενστάσεις των ανταγωνιστών της γερμανικής ομάδας. Ο λόγος της διαμάχης είναι η αμφισβήτηση της νομιμότητας της μονάδας ισχύος της ομάδας του Μπράκλεϊ.

Η αντιπαράθεση αφορά τον λόγο συμπίεσης των νέων κινητήρων, ο οποίος βάσει των κανονισμών του 2026 έχει μειωθεί στο 16:1 από το 18:1 της προηγούμενης γενιάς. Ο συγκεκριμένος λόγος ελέγχεται σε συνθήκες περιβάλλοντος, με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές που προκαλούνται από τη θερμική διαστολή κατά την πραγματική λειτουργία στην πίστα.

No music. Just the W17 🔊 pic.twitter.com/fQyxbf8viU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026

Το μήνυμα του Βολφ με αποδέκτες άπαντες

Η Mercedes, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια παρατυπίας. Ο Βολφ εμφανίστηκε εμφανώς ενοχλημένος από το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– ορισμένες ομάδες, μεταξύ των οποίων φέρονται να βρίσκονται η Audi και η Honda, επιμένουν να αμφισβητούν μια διαδικασία που θεωρεί απολύτως σαφή.

Μιλώντας στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης της Mercedes W17, δήλωσε:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιες ομάδες ασχολούνται περισσότερο με τους άλλους και συνεχίζουν να επιχειρηματολογούν πάνω σε κάτι που είναι ξεκάθαρο και διαφανές. Η επικοινωνία μας με τη FIA ήταν θετική από την αρχή, όχι μόνο για τον λόγο συμπίεσης αλλά και για άλλα ζητήματα. Συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα, οι κανονισμοί είναι απολύτως σαφείς. Οι διαδικασίες ελέγχου είναι σαφείς, όχι μόνο στη Formula 1 αλλά γενικά στη βιομηχανία κινητήρων. Οπότε απλώς… συγκεντρωθείτε και διαβάστε τους κανονισμούς».

Back together. Let’s keep pushing 💪 pic.twitter.com/Ucz3bqA4fb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026

Ο κινητήρας της Mercedes είναι νόμιμος

Ο Βολφ επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Mercedes δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό: «Η μονάδα ισχύος είναι νόμιμη. Συμμορφώνεται πλήρως με το πώς είναι γραμμένοι οι κανονισμοί και με το πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι».

Παρότι δεν αναμένεται άμεση τροποποίηση των κανονισμών, οι συζητήσεις συνεχίζονται γύρω από ενδεχόμενες εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης του λόγου συμπίεσης, όπως έλεγχοι σε συνθήκες λειτουργίας. Οποιαδήποτε αλλαγή, ωστόσο, θα πρέπει να περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής Μονάδων Ισχύος και της F1 Commission.

Pure Chaos 😆 pic.twitter.com/YZ7UN7A8nQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 24, 2026

Ο Βολφ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες: «Μυστικές συναντήσεις, επιστολές και προσπάθειες να επινοηθούν μέθοδοι ελέγχου που δεν υπάρχουν. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε τους περισπασμούς και να κοιτάμε τη δουλειά μας, όταν είναι ξεκάθαρο τι λένε οι κανονισμοί και τι έχει πει η FIA σε όλους. Ίσως κάποιοι να ψάχνουν από τώρα δικαιολογίες για το αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν κάποιος θέλει να αποσπάται, είναι ελεύθερος να το κάνει».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion