Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer: Από άλλες εποχές και όποιος προλάβει (vid)

Διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας, θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό και μόλις ένα εξ αυτών θα έρθει στη χώρα μας

Η Triumph Motorcycles μας αποκαλύπτει το Speed Twin 1200 Cafe Racer, ένα μοντέλο ξεκάθαρα εμπνευσμένο από τα βρετανικά cafe racer της δεκαετίας του '60. Με παραγωγή περιορισμένη σε 800 κομμάτια παγκοσμίως, αυτό το αποκλειστικό μοντέλο βασίζεται στο Speed Twin 1200 RS του 2025, αποκτώντας τιμόνι κλιπ ον, αφαιρώντας τα μαρσπιέ συνεπιβάτη και διαθέτοντας μια χαρακτηριστική καφέ σέλα bullet με αφαιρούμενο “κοκοβιό”, καθώς και ένα προσεκτικά επιλεγμένο πακέτο στυλιστικών βελτιώσεων.

Το στιλ μετράει

Κάθε μοτοσικλέτα που θα παραχθεί θα διαθέτει το δικό της πιστοποιητικό αυθεντικότητας, εξασφαλίζοντας την αποκλειστικότητά της και μετατρέποντάς την αυτόματα σε συλλεκτικό κομμάτι. Οι κατεργασμένοι καθρέφτες στα άκρα των γκριπ (Bar End) ενισχύουν την κλασσική σιλουέτα της μοτοσικλέτας, ενώ τα ραβδωτά σήματα στα καπάκια του συμπλέκτη και του εναλλάκτη, τα μαύρα καλύμματα των μπουλονιών της κεφαλής και τα σμιλεμένα προστατευτικά γονάτων προσθέτουν διακριτικές αλλά ξεχωριστές λεπτομέρειες. Οι πρακτικές πινελιές περιλαμβάνουν φινιρίσματα στα μαρσπιέ συνεπιβάτη, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά στους αναβάτες που θέλουν να μεταφέρουν συνεπιβάτη. Την εμφάνιση ολοκληρώνει ένας αποκλειστικός χρωματικός συνδυασμός εμπνευσμένος από τους Βρετανικούς αγώνες, που συνδυάζει Competition Green και Aluminium Silver.

Ξυραφένια απόκριση

Για τους αναβάτες που αναζητούν μια πιο δυναμική συμπεριφορά, η έκδοση Cafe Racer διαθέτει μια ακόμη πιο εστιασμένη θέση οδήγησης που ορίζεται από τα κλιπ ονς. Όπως και το “απλό” RS, ο δυναμικός χαρακτήρας υποστηρίζεται από μια ρυθμιζόμενη ανάρτηση κορυφαίων προδιαγραφών, με πιρούνι USD Marzocchi σε συνδυασμό με αμορτισέρ Öhlins. Το φρενάρισμα αναλαμβάνουν δίσκοι 320mm με ακτινικές δαγκάνες Brembo Stylema, ενώ τα υψηλών προδιαγραφών ελαστικά Metzeler Racetec RR K3 εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά στο κράτημα.

Κινητήρας εγγύηση

Η ισχύς προέρχεται από τον γνωστό δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα υψηλής συμπίεσης Bonneville 1200, ο οποίος αποδίδει 105Ηp στις 7.750rpm, παρέχοντας μια απόλυτα μεστή και γραμμική απόδοση μέχρι το όριο των 8.000. Η χαρακτηριστική σειρά ανάφλεξης των 270 μοιρών, σε συνδυασμό με τον στροφαλοφόρο άξονα χαμηλής αδράνειας, εξασφαλίζει άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ η ροπή των 112Nm διατηρείται σε όλο το εύρος στροφών, προσφέροντας εντυπωσιακές επιταχύνσεις εν κινήσει (ρεπρίζ).

Τεχνολογία του σήμερα

Συνδυάζοντας σύγχρονες επιδόσεις με κλασικό χαρακτήρα, ο τρόπος οδήγησης μπορεί να προσαρμοστεί μέσω τριών οδηγικών προγραμμάτων, επιτρέποντας την προσαρμογή της απόκρισης του κινητήρα στις προτιμήσεις του αναβάτη. Η αδρανειακή μονάδα μέτρησης, τα βελτιστοποιημένο Cornering ABS και το Traction Control είναι στάνταρ, λειτουργώντας στο παρασκήνιο για να υποστηρίξουν σίγουρη και ελεγχόμενη οδήγηση. Όπως και η έκδοση RS, η Cafe Racer είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Triumph Shift Assist για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Διακριτικά τοποθετημένο πίσω από τον επιλογέα ταχυτήτων, διατηρεί την καθαρή, λιτή εμφάνιση που ορίζει το μοντέρνο κλασικό στυλ της μοτοσικλέτας. Το στρογγυλό όργανο με τις δύο οθόνες (LCD/TFT) είναι τοποθετημένο τακτοποιημένα μέσα σε έναν παραδοσιακό κυκλικό επιλογέα για να βελτιώσουν τη σαφήνεια και τη λειτουργικότητα, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη διαχρονική εμφάνιση. Αυτή η διάταξη επιτρέπει την πλοήγηση στροφή προς στροφή και τη συνδεσιμότητα τηλεφώνου, ενώ ενσωματώνει επίσης μια βολικά τοποθετημένη υποδοχή φόρτισης USB-C.

Όλα ξεκίνησαν τότε

Το βρετανικό κίνημα των cafe racer εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, με επίκεντρο “καφετέριες” όπως το Ace Cafe στο Λονδίνο. Οι παράλληλοι δικύλινδροι κινητήρες Bonneville της Triumph έγιναν μια φυσική επιλογή για τους οπαδούς αυτής της κατηγορίας και δεκαετίες αργότερα αυτή η επιρροή παραμένει, με τους πελάτες και τους σχεδιαστές custom της Triumph να επανερμηνεύουν το πνεύμα και το στυλ των αρχικών cafe racer μέσω σύγχρονης μηχανικής, απόδοσης και σχεδιασμού.

Μόνο ένα

Στην Ελλάδα θα έρθει μόλις μία μοτοσικλέτα κατά Μάρτιο μεριά και η τιμή της έχει καθοριστεί στα 19.990 ευρώ. Κοινώς, όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε.