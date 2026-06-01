Η Honda Βρετανίας διδάσκει μια νέα γενιά νεαρών αναβατών

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να μυήσει νέους αναβάτες στο μαγικό κόσμο των δύο τροχών με κυρίαρχο σύνθημα την ασφάλεια.

Με στόχο να παρουσιάσει τις μοτοσικλέτες της σε ένα νέο και νεανικό κοινό και ακολουθώντας την επιτυχία μιας αντίστοιχης εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Southampton το 2025, η Honda UK επανέλαβε τη διαδικασία στο Πανεπιστήμιο του Reading πριν λίγες ημέρες. Η ιδέα; Να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να σκεφτούν και να δοκιμάσουν να οδηγήσουν για πρώτη φορά. Το Πανεπιστήμιο του Reading (στην εκατονταετηρίδα του με πανεπιστημιακό καθεστώς) ήταν μια εξαιρετική δεξαμενή για να προσελκύσει κανείς, με 21.000 μαθητές και 4.000 μέλη προσωπικού.

Το πρόγραμμα Ride Free της Honda εξελίχθηκε στο κεντρικό πάρκινγκ με εκπαιδευτές διαθέσιμους να καθοδηγήσουν με ασφάλεια όποιον ήθελε να βιώσει την ελευθερία και την ευχαρίστηση των δύο τροχών, χρησιμοποιώντας μια επιλογή από την ποικίλη γκάμα 125cc της Honda. Παρούσα ήταν επίσης μια επιλογή από φιλικά προς τους νέους αναβάτες μοντέλα, όπως το νέο CB500 Hornet E-Clutch, καθώς και τα CB125R, Monkey 125, CRF300L, CMX500, CBR650R και το ηλεκτρικό scooter CUV e:. Επίσης, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Νέων Αναβατών της Honda, το οποίο περιλαμβάνει μια μοτοσικλέτα, εκπαίδευση, δοκιμή και κιτ οδήγησης, όλα σε δύο προσιτές μηνιαίες πληρωμές (μία για τη μοτοσικλέτα και η άλλη για την εκπαίδευση και το ρουχισμό), καθώς και η ευκαιρία να διδάξουν οι συνεργαζόμενες Σχολές Εκπαίδευσης που είναι εγκεκριμένες από τη Honda.

Andy Mineyko, Γενικός Διευθυντής Honda UK: «Η περασμένη χρονιά αποδείχθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη Honda UK να προσεγγίσει ένα νέο δημογραφικό σύνολο πιθανών νέων πελατών και η φετινή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Reading αποδείχθηκε εξίσου καρποφόρα. Ο πυρήνας αυτής της εκδήλωσης αφορά το τι μπορεί να είναι η διασκεδαστική οδήγηση, καθώς και ένας πρακτικός και οικονομικός τρόπος μεταφοράς. Το Πρόγραμμα νέων αναβατών μας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλη τη γκάμα της Honda*, αποδείχθηκε πραγματικά ενδιαφέρον εκείνη τη μέρα. Και ήταν επίσης υπέροχο να δούμε όλα τα γνήσια χαμόγελα από αυτές τις πρώτες βόλτες Ride Free!»

*Εξαιρούνται τα μοντέλα Fireblade και Gold Wing

