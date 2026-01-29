Μία κίνηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά του MotoGP ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα και αφορά τον Γάλλο αστέρα της Yamaha.

Η εργοστασιακή ομάδα της Honda στο MotoGP «έκλεισε» τον Φάμπιο Κουαρταραρό για τις σεζόν 2027 και 2028, σύμφωνα με πληροφορίες του Motorsport.com. Πρόκειται για την πρώτη μείζονα μεταγραφή ενόψει της νέας εποχής του MotoGP και των τεχνικών κανονισμών που τίθενται σε ισχύ το 2027, η οποία θα προκαλέσει «σεισμό».

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο 26χρονος Γάλλος θα αποχωρήσει από τη Yamaha μετά το τέλος του 2026, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2019 και κορυφώθηκε με την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου το 2021. Με τα χρώματα της Yamaha, ο Κουαρταραρό κατέγραψε 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole positions, αποτελώντας τον πιο πρόσφατο παγκόσμιο πρωταθλητή της ιαπωνικής εταιρείας.

Once Champions, now challengers 👊



Check out on our YT channel Quartararo and Yamaha's road to redemption to return to the pinnacle of the sport ✊#MotoGP pic.twitter.com/4ebSb8u9cv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 25, 2026

Γιατί χωρίζουν οι δρόμοι με τη Yamaha

Παρά τις αυξημένες επενδύσεις και τις οργανωτικές αλλαγές, η αγωνιστική πρόοδος της M1 δεν κρίθηκε επαρκής από τον Κουαρταραρό. Η υπομονή του φαίνεται πως εξαντλήθηκε σε μια μεταβατική περίοδο, ενόψει των νέων κανονισμών του 2027 που προβλέπουν μετάβαση σε τετρακύλινδρους κινητήρες 850cc.

Ο ρόλος της Honda και το επόμενο βήμα

Η πιθανολογούμενη μεταγραφή του Γάλλου στον οργανισμό της Honda Racing σηματοδοτεί στρατηγική επένδυση στην επόμενη γενιά. Με τα συμβόλαια των Τζοάν Μιρ και Λούκα Μαρίνι να λήγουν στο τέλος του 2026, η Honda θα αξιολογήσει τις επιλογές της για τη δεύτερη θέση, ενώ στο κάδρο έχουν βρεθεί και οι Πέδρο Ακόστα και Χόρχε Μαρτίν.

Η απόπειρα του Μαρτίν να αποχωρήσει από την Aprilia στα μέσα του 2025 δεν ευοδώθηκε, όμως η κίνηση Κουαρταραρό αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά. Για τη Honda, ο στόχος είναι σαφής: να χτίσει από τώρα τον κορμό της επόμενης ημέρας, με σημείο αναφοράς έναν πρωταθλητή στην ακμή του.