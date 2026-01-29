Με τον Γάλλο πρώην πρωταθλητή του MotoGP να φαίνεται να εγκαταλείπει το ιαπωνικό εργοστάσιο, ο αντικαταστάτης του φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί.

Η Yamaha Racing βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει τον αντικαταστάτη του Φάμπιο Κουαρταραρό για το 2027, με τον Γάλλο να είναι μια… ανάσα από τη Honda. O Ισπανός αναβάτης της Aprilia σύμφωνα με το Motorsport.com φέρεται να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ιάπωνα κατασκευαστή.

Προς ώρας είναι άγνωστο αν η Yamaha ενημερώθηκε από τον Κουαρταραρό για την απόφασή του να αποχωρήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα είναι εμφανές πως είχε «ψημένο» τον Μαρτίν.

Το στοίχημα της Aprilia που δεν έπιασε

Ο Μαρτίν αναμένεται έτσι να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Aprilia στο τέλος του 2026. Ο Ισπανός είχε ενταχθεί στο ιταλικό εργοστάσιο το 2025, μετά την απόφαση της Ducati την προηγούμενη χρνιάνα προωθήσει τον Μαρκ Μάρκεθ στην εργοστασιακή ομάδα, τη χρονιά που ο ίδιος κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο. Ωστόσο, η πρώτη του σεζόν με την Aprilia εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες της καριέρας του, καθώς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να προσαρμοστεί πλήρως στην RS-GP.

Ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετώπισε είναι το γεγονός ότι ο Μαρτίν δεν θα συμμετάσχει ούτε στο ιδιωτικό τεστ της Σεπάνγκ, καθώς συνεχίζει την αποκατάσταση μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό σκαφοειδές και στη δεξιά κλείδα. Πρόκειται για τραυματισμούς που που προήλθαν από το σοβαρό ατύχημα στο GP Ιαπωνίας. Στη θέση του στις δοκιμές θα βρεθεί ο δοκιμαστής της Aprilia, Λορένζο Σαβαντόρι, δίπλα στον Μάρκο Μπετζέκι.

❤️‍🩹 @88jorgemartin will sit out the #SepangTest as he focuses on a full recovery following two revision surgeries



He will nevertheless be present in Malaysia, closely following the team’s work 🤝 #MotoGP pic.twitter.com/VCDQ4Bkzgu January 28, 2026

Ποιος θα είναι δίπλα στον Μαρτίν;

Παρότι η Yamaha δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιος θα είναι ο δεύτερος αναβάτης της ομάδας. Ο Άλεξ Ρινς, σημερινός team-mate του Κουαρταραρό, δεν θεωρείται φαβορί για τη διατήρηση της θέσης του, εκτός εάν παρουσιάσει σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2025.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Μαρτίν θα αλλάξει για τρίτη φορά εργοστάσιο μέσα σε τέσσερα χρόνια, σε μια μεταγραφή που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις ισορροπίες του MotoGP ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών.