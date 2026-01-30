Η Skoda επανατοποθετεί το Karoq στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας νέα έκδοση με έμφαση στον εξοπλισμό, την τεχνολογία και την αξία.

Η Skoda Auto προχωρά σε ανανέωση της εμπορικής της πρότασης για το Karoq στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Selection Plus, η οποία τοποθετείται στον πυρήνα της γκάμας με στόχο να συνδυάσει αυξημένο βασικό εξοπλισμό και ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία των C-SUV.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η γκάμα του Skoda Karoq αναδιαρθρώνεται πλέον σε τρεις διακριτές εκδόσεις – Selection, Selection Plus και Sportline – προσφέροντας σαφέστερη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το επίπεδο εξοπλισμού και την τιμολόγηση.

Karoq Selection Plus: ο βασικός κορμός της γκάμας

Η νέα έκδοση Selection Plus φιλοδοξεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης. Διατίθεται αποκλειστικά με τον κινητήρα 1.5 TSI 150 ίππων, με τιμή εκκίνησης 31.650 ευρώ, ενσωματώνοντας εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις.

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Adaptive Cruise Control, προβολείς LED Matrix, Side Assist, ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit 10’’, σύστημα infotainment 9,2’’ με πλοήγηση, Phone Box με ασύρματη φόρτιση, καθώς και premium ηχοσύστημα Canton με 10 ηχεία και ψηφιακό ενισχυτή.

H τιμή του

Παράλληλα, η έκδοση Selection παραμένει ως η εισαγωγική επιλογή της σειράς, με νέα τιμή εκκίνησης 27.650 ευρώ, μειωμένη κατά 3.250 ευρώ, διατηρώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό της και ενισχύοντας την προσβασιμότητα του μοντέλου σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Έμφαση σε πρακτικότητα και καθημερινή χρήση

Το Karoq συνεχίζει να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και τους χώρους, με χώρο αποσκευών 521 λίτρων, ο οποίος φτάνει έως 1.630 λίτρα με πλήρως αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής και την οδηγική άνεση.

Το Skoda Karoq Selection Plus είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα.