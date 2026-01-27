Nissan Micra: Η ηλεκτρική αναγέννηση ενός θρύλου των πόλεων

Το εμβληματικό μοντέλο επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας SUV σχεδίαση, τεχνολογία Google και ταχεία φόρτιση 100kW για τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Μετά από μια ιστορική διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών και πέντε γενεών, το Nissan Micra μετασχηματίζεται ριζικά για να ηγηθεί της νέας εποχής στην αστική κινητικότητα. Η έκτη γενιά του μοντέλου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, εγκαταλείπει οριστικά τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και υιοθετεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το νέο Micra βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα AmpR Small, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει κορυφαία οδηγική αίσθηση και μεγάλους χώρους, παρά τις compact διαστάσεις του αμαξώματος.

Η σχεδιαστική προσέγγιση της Nissan για το νέο Micra αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των SUV, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο έναν πιο τολμηρό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Με μεγάλους τροχούς 18 ιντσών, έντονες φωτεινές υπογραφές και δυνατότητες διχρωμίας, το μοντέλο στοχεύει σε ένα κοινό που αναζητά την προσωπική έκφραση μέσα στην πόλη. Παρά τη νέα του αισθητική ταυτότητα, διατηρεί την ευελιξία που το καθιέρωσε, καθιστώντας το ιδανικό για τους στενούς δρόμους και τις απαιτητικές συνθήκες του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.

Δύο επιλογές μπαταρίας και ταχύτητα φόρτισης 100kW

Στον τομέα της απόδοσης, η Nissan προσφέρει στους καταναλωτές δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας, ώστε να επιλέξουν εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ των μετακινήσεών τους. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με μπαταρία 40 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 317 χιλιόμετρα. Για εκείνους που αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, διατίθεται η έκδοση των 52 kWh, η οποία ανεβάζει την αυτονομία στα 416 χιλιόμετρα (βάσει του προτύπου WLTP), επιτρέποντας πλέον και αποδράσεις εκτός του αστικού ιστού χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Η τεχνολογική υπεροχή του νέου Micra αναδεικνύεται και από τις δυνατότητες φόρτισης. Το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (DC) ισχύος 100kW, η οποία επιτρέπει στην μπαταρία να αναπληρώσει την ενέργειά της από το 15% στο 80% μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι μια σύντομη στάση είναι αρκετή για να προσφέρει εκατοντάδες χιλιόμετρα επιπλέον διαδρομής. Επιπλέον, το σύστημα e-Pedal Step της Nissan επιτρέπει την οδήγηση με τη χρήση μόνο του πεντάλ γκαζιού, καθώς το αυτοκίνητο επιβραδύνει αποτελεσματικά μόλις ο οδηγός σηκώνει το πόδι του, διευκολύνοντας την κίνηση στο "σταμάτα-ξεκίνα" της κίνησης.

Ψηφιακή εμπειρία Google και προηγμένη ασφάλεια

Το εσωτερικό του νέου ηλεκτρικού Micra είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Η Nissan ενσωμάτωσε απευθείας τις υπηρεσίες της Google (Google built-in), προσφέροντας στους επιβάτες πρόσβαση στο Google Maps για πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, στον Google Assistant για φωνητικό έλεγχο και στο Google Play Store για λήψη εφαρμογών. Μέσω της εφαρμογής NissanConnect, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει απομακρυσμένα το επίπεδο φόρτισης, να προγραμματίζει τη θέρμανση ή την ψύξη της καμπίνας και να παρακολουθεί την κατάσταση του οχήματος από το smartphone του.

Η ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την έκτη γενιά, η οποία ενσωματώνει το σύστημα ProPILOT Assist. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει υποβοήθηση στον έλεγχο του τιμονιού, της επιτάχυνσης και του φρεναρίσματος, μειώνοντας την κόπωση του οδηγού σε μεγάλες διαδρομές ή σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Με την παραγωγή να πραγματοποιείται στο εξειδικευμένο κέντρο ElectriCity στη Γαλλία, το νέο Micra αποτελεί το κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής της Nissan για τον πλήρη εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής της γκάμας έως το 2030, παραμένοντας ένας διαχρονικός θρύλος που ξέρει να εξελίσσεται.