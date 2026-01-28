Hyundai STARIA Electric: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ηλεκτρικό πολυμορφικό

Η Hyundai επεκτείνει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της με την αποκάλυψη του STARIA Electric στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το νέο STARIA Electric αποτελεί το κορυφαίο πολυμορφικό (MPV) της Hyundai για την ευρωπαϊκή αγορά. Διατηρεί τη γνώριμη «Inside-Out» σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ευρυχωρία του εσωτερικού, προσφέροντας μια lounge ατμόσφαιρα με επίπεδο πάτωμα και ευέλικτη διάταξη καθισμάτων. Εξωτερικά, η ηλεκτρική έκδοση ξεχωρίζει από τον κλειστό εμπρός σχεδιασμό και την οριζόντια φωτεινή υπογραφή που τονίζει το πλάτος του αμαξώματος.

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 160 kW (218 ίππων) με μέγιστη ροπή 350 Nm, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς. Η ενέργεια αντλείται από μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh, η οποία προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως και 400 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Το μοντέλο προσφέρει επίσης σημαντικές δυνατότητες ρυμούλκησης, φτάνοντας τα 2.000 κιλά (με φρένα).

Ταχεία φόρτιση 800V και ψηφιακές καινοτομίες

Το STARIA Electric υιοθετεί την αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 800 Volt, τεχνολογία που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC, με την αναπλήρωση από το 10% στο 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 20 λεπτά. Για την οικιακή ή επαγγελματική φόρτιση AC, το όχημα διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή ισχύος 11 kW. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία χρήστη αναβαθμίζεται μέσω του νέου συστήματος Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), το οποίο υποστηρίζεται από δύο οθόνες 12,3 ιντσών. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων (OTA), ενώ η καμπίνα εξοπλίζεται με ψηφιακό κλειδί (Digital Key) και θύρες USB υψηλής ισχύος 100W. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας στο εσωτερικό, διατίθεται σύστημα πίσω κάμερας και λειτουργία «talk», που ενισχύει τη φωνή του οδηγού στα πίσω ηχεία.

Ποικιλία εκδόσεων

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις για να καλύψει διαφορετικά προφίλ χρηστών: την 3θέσια έκδοση VAN για επαγγελματικές μεταφορές, την 7θέσια LUXURY για ιδιωτική χρήση και την 9θέσια WAGON για μεγάλες οικογένειες ή χρήση ως shuttle. Η ασφάλεια ενισχύεται από το πακέτο Hyundai SmartSense (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης (FCA), διατήρηση λωρίδας (LKA) και πανοραμική ορατότητα 360 μοιρών (SVM).

Η παραγωγή του Hyundai STARIA Electric θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο Ulsan της Νότιας Κορέας και η εμπορική του πορεία στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.