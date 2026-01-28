Νέα SEAT Ibiza και Arona: Ανανεωμένα και με ανταγωνιστικές τιμές

Η SEAT αναβαθμίζει τα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα της με φρέσκια σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό, προσφέροντας το Ibiza από 16.690€ και το Arona από 18.990€.

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά των ανανεωμένων SEAT Ibiza και SEAT Arona, τα οποία ενσωματώνουν σημαντικές βελτιώσεις στην εξωτερική σχεδίαση, την ποιότητα της καμπίνας και το τεχνολογικό τους υπόβαθρο. Τα δύο μοντέλα, που σχεδιάζονται και παράγονται στο Μαρτορέλ της Βαρκελώνης, στοχεύουν στη διατήρηση της ηγετικής τους θέσης στις κατηγορίες των compact hatchbacks και των αστικών SUV αντίστοιχα, προσφέροντας μια εξαιρετική σχέση τιμής-αξίας.

Το SEAT Ibiza, το οποίο συμπληρώνει πλέον 42 χρόνια ιστορίας και έχει ξεπεράσει τις 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, επιστρέφει με πιο δυναμική αισθητική. Η εξωτερική του εμφάνιση χαρακτηρίζεται από τη νέα εξαγωνική μάσκα και τους λεπτότερους προβολείς Full LED, οι οποίοι είναι πλέον στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Στο εσωτερικό, η χρήση μαλακών υλικών, το τιμόνι με επένδυση από 100% premium διάτρητο δέρμα και η αναβαθμισμένη ποιότητα των υφασμάτων προσφέρουν μια πιο εκλεπτυσμένη αίσθηση.

Τεχνολογική υπεροχή και κινητήρες TSI

Στον τομέα της τεχνολογίας, το νέο Ibiza είναι πλήρως συνδεδεμένο με τον ψηφιακό κόσμο μέσω του συστήματος Full Link, το οποίο υποστηρίζει ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay. Η κεντρική οθόνη infotainment διατίθεται σε διαστάσεις 8,25 ή 9,2 ιντσών, ενώ η ασύρματη φόρτιση smartphone έχει αναβαθμιστεί στα 15W και περιλαμβάνει σύστημα ψύξης για την αποφυγή υπερθέρμανσης των συσκευών.

Η γκάμα των κινητήρων παραμένει αποδοτική, περιλαμβάνοντας τέσσερα σύνολα βενζίνης. Η βάση ξεκινά από τον 1.0 MPI των 80 ίππων, ενώ ακολουθούν οι υπερτροφοδοτούμενοι 1.0 TSI με 95 και 115 ίππους. Στην κορυφή βρίσκεται ο 1.5 TSI των 150 ίππων με κιβώτιο DSG, ο οποίος προσφέρει επιδόσεις που ταιριάζουν στον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης FR. Με το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα, το νέο Ibiza ξεκινά από τα 16.690€ στην έκδοση Business.

SEAT Arona: Πιο στιβαρό και δυναμικό urban SUV

Το SEAT Arona, το οποίο έχει καταγράψει πάνω από 750.000 πωλήσεις από το 2017, εξελίσσεται σε ένα πιο στιβαρό αστικό SUV. Η ανανεωμένη του εμφάνιση περιλαμβάνει νέο εμπρός προφυλακτήρα, επανασχεδιασμένη εξαγωνική μάσκα και φώτα ομίχλης σε νέα θέση, στοιχεία που του προσδίδουν μια πιο επιβλητική φυσιογνωμία. Οι νέες ζάντες αλουμινίου από 16 έως 18 ίντσες και οι φρέσκες χρωματικές επιλογές, όπως το Manhattan Grey για την οροφή, ενισχύουν τις δυνατότητες εξατομίκευσης.

Όπως και στο Ibiza, η καμπίνα του Arona έχει δεχθεί ιδιαίτερη φροντίδα, με εργονομική διάταξη και υλικά ανώτερης ποιότητας. Ο χώρος αποσκευών των 400 λίτρων παραμένει ένας από τους κορυφαίους στην κατηγορία, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία χάρη στο διπλό δάπεδο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (Digital Cockpit) των 10,25 ιντσών και το νέο ηχοσύστημα SEAT Sound System με subwoofer 300W συμπληρώνουν την αναβαθμισμένη εμπειρία των επιβατών.

Ασφάλεια και συνδεσιμότητα τελευταίας γενιάς

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για το Arona, το οποίο εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η τεχνολογία Travel Assist επιτρέπει την ημιαυτόνομη οδήγηση συνδυάζοντας το Adaptive Cruise Control (ACC) και το Lane Assist, ενώ το Side Assist παρακολουθεί τα τυφλά σημεία για ασφαλέστερες αλλαγές λωρίδας. Οι νέοι προβολείς Full LED προσφέρουν σημαντικά αυξημένη φωτεινότητα, διπλασιάζοντας την απόδοση σε σχέση με το παρελθόν.

Το Arona διατίθεται με βενζινοκινητήρες TSI από 95 έως 150 ίππους, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο ή αυτόματο DSG διπλού συμπλέκτη. Η τιμή του μοντέλου ξεκινά από τα 18.990€ στην έκδοση Style, καθιστώντας το μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV. Σύμφωνα με τον Μάρκους Χάουπτ, CEO της SEAT, η ανανέωση αυτών των μοντέλων αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο μιας επιτυχημένης πορείας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών.