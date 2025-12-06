H 6η γενιά του Renault Clio επαναπροσδιορίζει το σημείο αναφοράς στα σουπερμίνι – Αποστολή: Κώστας Παστρίμας.

Το Renault Clio είναι από τα λίγα μοντέλα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Εδώ και 35 χρόνια λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της Renault, έχοντας αντικαταστήσει το θρυλικό «πεντάρι» στις αρχές των ’90s και «αναθρέψει» πολλές γενιές οδηγών. Πάνω από 17 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν βρει τον δρόμο τους σε 120 χώρες, ενώ σε πολλές αγορές –και σίγουρα στην Ευρώπη– το Clio δεν ήταν ποτέ «απλώς ένα σουπερμίνι», αλλά σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κατηγορία. Στην 6η γενιά του καλείται να παίξει τον ίδιο ρόλο σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον: με τα κόστη εξέλιξης να αυξάνονται, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις να γίνονται σκληρότερες και τους αγοραστές να στρέφονται μαζικά στα SUV.

Η Renault, αντί να αποσυρθεί διακριτικά από το παιχνίδι της Β κατηγορίας, επιλέγει να «επιμείνει γαλλικά». Επενδύει σε βάθος σε ένα παραδοσιακό πεντάθυρο hatchback, ποντάροντας στην ευφυή μηχανική, στο σύγχρονο σχεδιασμό και στην εξηλεκτρισμένη τεχνολογία για να κρατήσει το Clio όχι απλώς επίκαιρο, αλλά ανταγωνιστικό απέναντι σε πολύ πιο πρόσφατες προτάσεις.

Ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα

Η πρώτη εικόνα από κοντά είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σαφώς πιο «ενήλικο» Clio. Το μήκος φτάνει πλέον τα 4,116 μ., αυξημένο κατά 6,7 εκατοστά σε σχέση με πριν, κυρίως λόγω του μακρύτερου εμπρός προβόλου και του ανασχεδιασμένου καπό. Το πλάτος αγγίζει τα 1,768 μ., σχεδόν τέσσερα εκατοστά πάνω από τον προκάτοχο, γεγονός που δίνει στο αυτοκίνητο πιο «γεμάτη» παρουσία στον δρόμο. Μεταξόνιο και ύψος παραμένουν στα 2,591 και 1,451 μ. αντίστοιχα, πάνω στη γνωστή πλατφόρμα CMF-B, η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές τεχνολογίες κίνησης.

Σε επίπεδο σχεδίασης, η διαφορά με την προηγούμενη γενιά είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο δείχνουν οι αριθμοί. Το εμπρός μέρος είναι πλήρως ανασχεδιασμένο, με εξαγωνική μάσκα σε μοτίβο διαμαντιού, λεπτά φωτιστικά σώματα και χαρακτηριστική υπογραφή LED σε σχήμα C στα άκρα της μάσκας. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι πιο έντονες, με περισσότερα «σπασίματα» από το παρελθόν, ενώ η γραμμή της οροφής και το πίσω παρμπρίζ δίνουν μια διακριτική κουπέ νότα. Τα πίσω φώτα χωρίζονται σε δύο τμήματα, ένα ενσωματωμένο στο φτερό κι ένα στην πόρτα του χώρου αποσκευών, δημιουργώντας ένα πιο τρισδιάστατο οπτικό αποτέλεσμα.

Παρά τον πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα, το Clio παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τόνος: από ένα «συμπαγές» σούπερ μίνι περνά πλέον σε μια πιο ώριμη, σχεδόν compact εικόνα, που συνομιλεί άνετα με μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας.

Ποιότητα, ψηφιακό περιβάλλον και κυκλική οικονομία

Ίσως η πιο μεγάλη έκπληξη έρχεται ανοίγοντας την πόρτα. Το εσωτερικό έχει αλλάξει σε όλα τα βασικά σημεία του. Η χαρακτηριστική κεντρική οθόνη σε σχήμα L της προηγούμενης γενιάς έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο κλασική διάταξη με δύο ανεξάρτητες οθόνες: πίνακα οργάνων 7 ιντσών (ή 10,1 στις πλουσιότερες εκδόσεις) και κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων OpenR Link. Το νέο τιμόνι παραπέμπει απευθείας στα μεγαλύτερα Rafale και Austral, ενώ η συνολική σχεδίαση του ταμπλό είναι πιο οριζόντια, με καθαρές γραμμές και καλύτερη οπτική ισορροπία.

Οι υφές, τα υλικά και ο τρόπος που δένουν μεταξύ τους δημιουργούν ένα «γεμάτο» και ευχάριστο περιβάλλον, με αρκετές σπορτίφ πινελιές στις πλουσιότερες εκδόσεις και ιδιαίτερα στην Esprit Alpine. Ταυτόχρονα, το Clio ενσωματώνει πιο συστηματικά τη λογική της κυκλικής οικονομίας: σημαντικό ποσοστό του βάρους του αυτοκινήτου προέρχεται από υλικά ανακύκλωσης, μεγάλο μέρος των πλαστικών είναι δευτερογενή, τα υφάσματα των ταπετσαριών βασίζονται σε ανακυκλωμένες ίνες, ενώ ακόμη και η δομή του ταμπλό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα πολυμερή. Δεν πρόκειται απλώς για ένα «πράσινο» επιχείρημα marketing, αλλά για μια υλοποίηση που φαίνεται και σε πρακτικό επίπεδο, χωρίς να θυσιάζεται η αίσθηση ποιότητας.

Σε επίπεδο χώρων, η εικόνα είναι γνώριμη αλλά βελτιωμένη σε λεπτομέρειες. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ανάλογες ανέσεις με πριν –το Clio δεν έγινε ξαφνικά οικογενειακό ταξιδιάρικο– αλλά η επανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα και τα λεπτότερα καθίσματα δίνουν λίγο περισσότερο χώρο για γόνατα και αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος αποσκευών παραμένει στα 391 λίτρα για τις θερμικές εκδόσεις και στα 309 λίτρα για την υβριδική, με χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης κατά 4 εκατοστά που κάνει τη χρήση του πιο άνετη στην καθημερινότητα.

Με το OpenR Link και το ενσωματωμένο οικοσύστημα Google, το Clio περνά σε μια ψηφιακή εποχή που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερα, ακριβότερα μοντέλα. Η πρόσβαση σε Google Maps, Assistant και Play Store είναι εγγενής, ενώ οι over-the-air ενημερώσεις υπόσχονται ότι το λογισμικό θα παραμένει επίκαιρο για μεγάλο μέρος της ζωής του αυτοκινήτου. Για τον οδηγό, αυτό μεταφράζεται σε πιο γνώριμο περιβάλλον, με λογική smartphone, αλλά και σε μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Συνολικά, το νέο Clio μπορεί να εξοπλιστεί με έως και 29 διαφορετικά ADAS, αριθμός που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας. Από ημι-αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 μέχρι κάμερα 360°, συστήματα αποτροπής σύγκρουσης σε εμπρός και πίσω κίνηση, παρακολούθηση κόπωσης και απόσπασης προσοχής, το μικρό Renault πλησιάζει πολύ σε δυνατότητες μοντέλα μιας ή και δύο κατηγοριών πάνω.

Χρήσιμη λεπτομέρεια είναι το My Safety Switch, ένα φυσικό κουμπί που επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιεί με μία κίνηση το προσωπικό του «πακέτο» ρυθμίσεων ασφαλείας. Σε μια εποχή όπου η νομοθεσία επιβάλλει κάθε φορά ενεργοποίηση όλων των συστημάτων στην εκκίνηση, αυτή η λύση λειτουργεί ως πρακτικός συμβιβασμός ανάμεσα στην κανονιστική απαίτηση και στην πραγματική καθημερινή χρήση.

Υβριδικό E-Tech 160: η τεχνολογική αιχμή του Clio

Η σημαντικότερη τεχνική είδηση της 6ης γενιάς αφορά ξεκάθαρα το υβριδικό σύστημα E-Tech. Η Renault αντικαθιστά τον προηγούμενο 1.6 ατμοσφαιρικό με έναν νέο τετρακύλινδρο 1.8 που λειτουργεί στον κύκλο Άτκινσον και αποδίδει σημαντικά περισσότερη ροπή. Σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες, μεγαλύτερη μπαταρία 1,4 kWh και ένα εξελιγμένο κιβώτιο με 15 δυνατούς συνδυασμούς λειτουργίας, το σύστημα φτάνει πλέον τους 160 ίππους.

Πέρα από τους αριθμούς, το ζητούμενο εδώ είναι η αποδοτικότητα. Η Renault μιλά για κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ., εκπομπές CO₂ 89 γρ./χλμ. και αυτονομία έως 1.000 χιλιομέτρων, με έως 80% του αστικού κύκλου να πραγματοποιείται με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Clio E-Tech επιχειρεί να συνδυάσει την απλότητα ενός συμβατικού αυτοκινήτου με την αίσθηση «μισού ηλεκτρικού», χωρίς καλώδια και φορτιστές.

Παράλληλα, στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο τρικύλινδρος 1.2 TCe των 115 ίππων, γνωστός ήδη από τα μεγαλύτερα υβριδικά μοντέλα της μάρκας, διαθέσιμος με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Από τα μέσα του 2026 θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G 120 με υγραέριο, που υπόσχεται αυτονομία έως 1.450 χλμ. χάρη στην μεγαλύτερη δεξαμενή LPG των 50 λίτρων.

Διαθέσιμες εκδόσεις

Η γκάμα του νέου Renault Clio διαμορφώνεται γύρω από τρεις βασικές εκδόσεις, καθεμία με τον δικό της χαρακτήρα. Στη «βάση» της σειράς βρίσκεται η Evolution, η οποία λειτουργεί ως η πιο προσιτή και απλή επιλογή, καλύπτοντας πλήρως τις καθημερινές ανάγκες. Πάνω από αυτήν τοποθετείται η Techno, η οποία ανεβάζει αισθητά το επίπεδο εξοπλισμού, τεχνολογίας και αισθητικής και είναι η έκδοση που, παραδοσιακά, θα επιλέξει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Esprit Alpine, που αποτελεί και τη θεματική εκδοχή του μοντέλου. Με πιο δυναμικά φινιρίσματα, σπορτίφ λεπτομέρειες στην καμπίνα, ιδιαίτερες επενδύσεις και πιο εκφραστικό αισθητικό πακέτο, η Esprit Alpine προσφέρει ένα διαφορετικό ύφος, παραπέμποντας στη νεότερη ταυτότητα των κορυφαίων μοντέλων της Renault.

Κάθε έκδοση διαμορφώνεται γύρω από τον ίδιο πυρήνα ποιότητας και τεχνολογίας, αλλά διαφοροποιείται στον χαρακτήρα, στην εμφάνιση και στο επίπεδο εξοπλισμού, δίνοντας στο Clio τη δυνατότητα να μιλήσει σε διαφορετικά είδη οδηγών, από αυτούς που θέλουν κάτι απλό και πρακτικό μέχρι εκείνους που αναζητούν μια πιο εκφραστική και premium εικόνα.

Οδηγικές εντυπώσεις: η επιστροφή της ομοιογένειας

Η πρώτη εικόνα που σου αφήνει το νέο Clio όταν βγεις από το πάρκινγκ είναι πως «τίποτα δεν σε ξαφνιάζει» - και αυτό είναι καλό. Το τιμόνι σε υποδέχεται με μια γνώριμη ευκολία, η ανάρτηση φιλτράρει τις μικροανωμαλίες χωρίς να προδίδει τον χαρακτήρα της και η συνολική αίσθηση είναι αυτή ενός αυτοκινήτου που ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Στις διαδρομές γύρω από το Cascais -μείγμα στενών επαρχιακών δρόμων, φαρδιών παράκτιων διαδρομών και μικρών υψομετρικών αλλαγών- το Clio δείχνει γρήγορα τον χαρακτήρα του. Η ανάρτηση είναι περισσότερο «δεμένη» από πριν, χωρίς να χάνει αυτόν τον «γαλλικό» τρόπο με τον οποίο «διαβάζει» το δρόμο. Οι ζάντες των 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine στις πολύ απότομες εγκάρσιες ανωμαλίες δείχνουν να μην αισθάνονται απόλυτα άνετα, αλλά οι 16άρες σίγουρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.

Το τιμόνι είναι ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη στον τρόπο που «αφηγείται» την πορεία του αυτοκινήτου. Γύρω από τη μεσαία θέση παραμένει ελαφρύ και ευχάριστο στην πόλη, αλλά όσο ανεβαίνει ο ρυθμός αποκτά βάρος και μια απροσδόκητη στιβαρότητα. Σε διαδοχικές στροφές εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη, δίνει καθαρότερη εικόνα του τι κάνουν οι εμπρός τροχοί και συνολικά κάνει το Clio να δείχνει πιο ώριμο οδηγικά. Η ποιότητα κύλισης έχει επίσης βελτιωθεί. Ένα μεγάλο μέρος του θορύβου που περνούσε στην καμπίνα στις προηγούμενες γενιές έχει περιοριστεί, χάρη σε καλύτερη ηχομόνωση στους καθρέφτες, νέες στεγανοποιήσεις και αλλαγές στη δομή του παρμπρίζ. Στον επαρχιακό οδόστρωμα της Πορτογαλίας, αλλά και στον ταχύ αυτοκινητόδρομο προς τη Λισαβόνα, το Clio δείχνει πιο «ήσυχο» και πιο σταθερό, ακόμη και με πλευρικό άνεμο.

Όμως το πραγματικά δυνατό χαρτί του νέου Clio είναι το υβριδικό σύνολο E-Tech 160. Το σύστημα περνά σε μια νέα, πιο φυσική εποχή λειτουργίας. Η εκκίνηση είναι σχεδόν πάντα ηλεκτρική, η μετάβαση σε θερμικό μοτέρ γίνεται με τόση διακριτικότητα που συχνά την αντιλαμβάνεσαι μόνο από τον ήχο, ενώ το κιβώτιο πολλαπλών εμπλοκών δίνει αυτή τη φορά την εντύπωση ότι «σκέφτεται» λιγότερο και λειτουργεί περισσότερο. Η απόδοση είναι άμεση, η ροπή έρχεται γρήγορα και το προσπέρασμα γίνεται χωρίς να χρειαστείς ιδιαίτερο χώρο στον δρόμο.

Το Clio Hybrid δείχνει πιο δεμένο, πιο γεμάτο και πιο πρόθυμο από ποτέ. Είναι σαν η νέα ισορροπία θερμικού–ηλεκτρικού να του δίνει την αυτοπεποίθηση που έλειπε στις προηγούμενες γενιές. Στις πιο απαιτητικές διαδρομές, εκεί όπου το οδόστρωμα στενεύει και οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη, το Clio επιβεβαιώνει τη φήμη του: παραμένει ουδέτερο, γραμμικό και πρόθυμο να ακολουθήσει ακριβώς τη γραμμή που θα του ζητήσεις. Δεν θα σε εκπλήξει ούτε θα σε τρομάξει. Θα κάνει αυτό που περιμένεις, με έναν τρόπο σχεδόν υποδειγματικό για την κατηγορία.

Το Clio πιο ώριμο από ποτέ

Από πλευράς φιλοσοφίας, το νέο Clio δείχνει να έχει πάρει όλα τα στοιχεία που έκαναν τις προηγούμενες γενιές επιτυχημένες –ομοιογένεια στο δρόμο, πρακτικότητα, φιλικότητα– και να τα έχει ντύσει με μια σαφώς πιο σύγχρονη, τεχνολογική και ποιοτική προσέγγιση. Στις πορτογαλικές διαδρομές της πρώτης μας επαφής η ποιότητα κύλισης και η συνολική αίσθηση ωριμότητας εντυπωσιάζουν, όμως το πώς όλα αυτά θα μεταφραστούν στην ελληνική άσφαλτο είναι κάτι που μένει να επιβεβαιώσουμε όταν το αυτοκίνητο φτάσει στη χώρα μας, αρχικά στην υβριδική έκδοση E-Tech 160 και στη συνέχεια στις υπόλοιπες.

Αυτό που είναι ήδη σαφές, πάντως, είναι ότι το Clio 6ης γενιάς δεν επιχειρεί απλώς να συνεχίσει μια πετυχημένη σειρά. Φιλοδοξεί να επανατοποθετήσει την ίδια την έννοια του «μικρού» ευρωπαϊκού hatchback σε μια εποχή όπου τα πάντα τείνουν να γίνουν SUV. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που αξίζει πραγματικής προσοχής – και στη συνέχεια, πιο αναλυτικής δοκιμής.

