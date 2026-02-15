Το QJMotor SQ 350 έρχεται με τιμή έκπληξη
Η QJMotor ανακοίνωσε το νέο της μοντέλο, το SQ 350, που αναμένεται στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2026. Τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων scooters, με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή και ξεκάθαρη ανταγωνιστική στόχευση.
Το νέο QJMotor SQ 350 έχει πλειάδα προηγμένων χαρακτηριστικών, τόσο μηχανολογικά όσο και εξοπλιστικά, ενώ με τους τροχούς των 16 ιντσών και ρυθμιζόμενα πίσω αμορτισέρ, προσφέρει μεγάλο πλεονέκτημα ασφάλειας τόσο στην πόλη, όσο και στον αυτοκινητόδρομο.
Ισχυρός κινητήρας και πλούσιος εξοπλισμός
Το μοντέλο διαθέτει 4 βάλβιδο, υγρόψυκτος κινητήρα ισχύος 29,5 ίππων ο οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές EURO 5+, ενώ ο ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI προέρχεται από την Bosch. Σε επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα, όντας ένα από τα πλέον πλουσιοπάροχα scooter της ελληνικής αγοράς. Πιο αναλυτικά προσφέρει:
- Δικάναλο ABS
- Traction Control
- Ρεζερβουάρ 10 L
- Σύστημα Keyless
- USB Διπλή Θύρα Φόρτισης
- Οθόνη TFT 5″ με Touchscreen
- Top Box 33 L
- Ψηλή Ζελατίνα
- Προστατευτικές Χούφτες
- Αναδιπλούμενος Γάντζος
- Αισθητήρες Πίεσης/Θερμοκρασίας Ελαστικών
- Full LED Φώτα
Με κόστος αγοράς 4.295 ευρώ, συγκρίνεται ευθέως σε επίπεδο τιμής, με παρόμοια scooters της κατηγορίας των 150 κ.εκ.. Αυτονόητα, η QJMotor συστήνει το μοντέλο με το μήνυμα: «Αρπάξτε την Ευκαιρία».