Το QJMotor SQ 350 έρχεται με τιμή έκπληξη

Τον Μάρτιο του 2026 έρχεται το νέο QJMotor SQ 350 με πλούσιο εξοπλισμό, ισχυρό κινητήρα και τιμή που συγκρίνεται με scooter 125 κ.εκ.

Η QJMotor ανακοίνωσε το νέο της μοντέλο, το SQ 350, που αναμένεται στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2026. Τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων scooters, με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή και ξεκάθαρη ανταγωνιστική στόχευση.

Το νέο QJMotor SQ 350 έχει πλειάδα προηγμένων χαρακτηριστικών, τόσο μηχανολογικά όσο και εξοπλιστικά, ενώ με τους τροχούς των 16 ιντσών και ρυθμιζόμενα πίσω αμορτισέρ, προσφέρει μεγάλο πλεονέκτημα ασφάλειας τόσο στην πόλη, όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Ισχυρός κινητήρας και πλούσιος εξοπλισμός

Το μοντέλο διαθέτει 4 βάλβιδο, υγρόψυκτος κινητήρα ισχύος 29,5 ίππων ο οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές EURO 5+, ενώ ο ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI προέρχεται από την Bosch. Σε επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα, όντας ένα από τα πλέον πλουσιοπάροχα scooter της ελληνικής αγοράς. Πιο αναλυτικά προσφέρει:

Δικάναλο ABS

Traction Control

Ρεζερβουάρ 10 L

Σύστημα Keyless

USB Διπλή Θύρα Φόρτισης

Οθόνη TFT 5″ με Touchscreen

Top Box 33 L

Ψηλή Ζελατίνα

Προστατευτικές Χούφτες

Αναδιπλούμενος Γάντζος

Αισθητήρες Πίεσης/Θερμοκρασίας Ελαστικών

Full LED Φώτα

Με κόστος αγοράς 4.295 ευρώ, συγκρίνεται ευθέως σε επίπεδο τιμής, με παρόμοια scooters της κατηγορίας των 150 κ.εκ.. Αυτονόητα, η QJMotor συστήνει το μοντέλο με το μήνυμα: «Αρπάξτε την Ευκαιρία».