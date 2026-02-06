Yamaha Tracer 9/9 GT/9 GT+: Στην κορυφή της τεχνολογίας και των πωλήσεων

Η σειρά των Sport Touring μοντέλων Tracer 9 είναι αυτή που επαναπροσδιορίζει μια ολόκληρη κατηγορία, προσφέροντας εξαιρετικές μοτοσικλέτες για κάθε χρήση.

'Οταν η Yamaha έφερε στην επιφάνεια τη νέα σειρά Tracer 9 γνώριζε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει για να συνεχίσει να πουλάει σαν ζεστό ψωμί στις αγορές όλου του κόσμου. Η συνταγή άλλωστε ήταν επιτυχημένη από την πρώτη εκτέλεση, πίσω στο 2015, όταν παρουσιάστηκε το πρώτο Tracer 900 και το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να «λειάνει τις γωνίες» προκειμένου το μοντέλο να εκτοξευτεί ξανά στην κορυφή. Η Yamaha ωστόσο δεν έμεινε μόνο σε επιφανειακές αναβαθμίσεις και προχώρησε σε πιο ουσιαστικές αλλαγές, δημιουργώντας ένα νέο Tracer 9 το οποίο είναι πιο ώριμο από ποτέ. Η νέα sport touring μοτοσικλέτα της Yamaha είναι πραγματικά καινούρια σε όλες της τις εκδόσεις. Σε όλους τους τομείς είναι αναβαθμισμένη και σε μερικά σημεία είναι σαν να οδηγείς άλλη μοτοσικλέτα, σαφώς καλύτερη από πριν.

Με τον πανίσχυρο τρικύλινδρο κινητήρα CP3 των 890 κυβικών εκατοστών και 119 ίππων, τα τρία νέα μοντέλα αναδεικνύουν το πρωτοποριακό σύστημα Y-AMT (Yamaha Automatic Manual Transmission) και διάφορες προχωρημένες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτρονική ανάρτηση, το σύστημα Cruise Control και τον πρώτο παγκοσμίως προβολέα Matrix LED.

Στον κόσμο της μοτοσικλέτας, η αναζήτηση για μια μηχανή που συνδυάζει άψογα την αδρεναλίνη της σπορ οδήγησης, την οδηγική απόλαυση στην καθημερινή χρήση και την αντοχή που απαιτείται για τις μεγάλες αποστάσεις είναι διαρκής. Εδώ όμως έρχεται το Yamaha Tracer 9, μια μοτοσικλέτα που αναδεικνύεται ως μια αρμονική συμφωνία δύναμης, άνεσης και τεχνολογίας αιχμής. Αυτή η ενσάρκωση της μηχανικής ικανότητας και της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Yamaha θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία, υποσχόμενη στους αναβάτες ένα απαράμιλλο ταξίδι σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής τους, τόσο μέσα στην πόλη όσο και μακριά από αυτή.

Με το βλέμμα σταθερά στον ορίζοντα και το δρόμο να στριφογυρίζει μπροστά του, το Tracer 9 προσκαλεί τους λάτρεις να εξερευνήσουν όλο το φάσμα της χαράς της μοτοσικλέτας, από τη συναρπαστική έκρηξη ταχύτητας σε ανοιχτούς δρόμους μέχρι τη γαλήνια απόλαυση των γραφικών τοπίων. Το Yamaha Tracer 9 είναι ένα αριστούργημα ευελιξίας και απόδοσης, μια μοτοσικλέτα που δεν διανύει μόνο αποστάσεις αλλά διασχίζει και την ίδια την καρδιά της περιπέτειας. Η σειρά Yamaha Tracer 9 θέτει ένα νέο πρότυπο στην κατηγορία μοτοσικλετών adventure touring, συνδυάζοντας την αγωνιστική γενεαλογία της Yamaha με τις δυνατότητες περιήγησης μεγάλων αποστάσεων. Αυτή η μοτοσικλέτα δεν έχει να κάνει μόνο με τη μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο. Έχει φτιαχτεί για τη χαρά του να είσαι στο δρόμο, την άνεση της οδήγησης και την προηγμένη τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή αξέχαστη.

Η καρδιά του Tracer 9 είναι ο υγρόψυκτος, DOHC, εν σειρά τρικύλινδρος κινητήρας 890cc, ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής. Με διάμετρο x διαδρομή 78,0 mm x 62,1 mm και λόγο συμπίεσης 11,5:1, αυτός ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ροπής και ιπποδύναμης. Αποδίδοντας ισχύ 119 ίππων στις 10.000 σ.α.λ. και 93 Nm ροπής στις 7.000 σ.α.λ., ο κινητήρας CP3 προσφέρει μια ισχυρή ζώνη ισχύος που είναι τόσο προσβάσιμη όσο και συναρπαστική. Η Yamaha έχει βάλει όλη της τη μαεστρία και έχει δημιουργήσει ένα εκπληκτικό ηλεκτρονικό γκάζι (Ride-By-Wire) το οποίο λειτουργεί ομαλά και με ακρίβεια που πλέον αρμόζει στις ανάγκες της μοτοσικλέτας. Η φιλοσοφία του στροφαλοφόρου άξονα crossplane εξασφαλίζει μοναδική απόδοση ισχύος, που χαρακτηρίζεται από την άμεση απόκριση και τη γραμμική ροπή που συμβάλλει στον ευέλικτο χειρισμό της μοτοσυκλέτας.

Το Yamaha Tracer 9 αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Yamaha να δημιουργεί μοτοσικλέτες που δεν εξυπηρετούν απλώς ένα σκοπό αλλά εμπνέουν το πάθος για οδήγηση. Με τον ισχυρό κινητήρα, την προηγμένη τεχνολογία και την προσεγμένη εργονομία, αποτελεί την κορυφή της κατηγορίας, προσφέροντας στους αναβάτες μια μοτοσικλέτα που υπερέχει σε ευελιξία, απόδοση και άνεση. Είτε εξερευνώντας μακρινούς ορίζοντες είτε αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα σε αστικά περιβάλλοντα, το Tracer 9 είναι κατασκευασμένο για να προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία.

Η κεντρική μονάδα διαχείρισης ECU συνεργάζεται με μία αντίστοιχη IMU 6 αξόνων η οποία προέρχεται από το κορυφαίο superbike YZF-R1. Αυτή ελέγχει το σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης με ευαισθησία στις κλίσεις, το σύστημα ελέγχου ολίσθησης, το σύστημα ελέγχου της ανύψωσης του εμπρός τροχού και το σύστημα ελέγχου της πέδησης (ABS στροφής). Ο αναβάτης μπορεί να ρυθμίσει όλα αυτά τα συστήματα όπως εκείνος θέλει, ενώ έχει στη διάθεσή του και τέσσερις επιλογές οδήγησης D-Mode σχεδιασμένες για συνθήκες σπορ οδήγησης, ταξιδιού και για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Το σύνολο συνοδεύεται από ένα νέο συμπλέκτη A&S περιορισμένης ολίσθησης, που περιορίζει σημαντικά τις αναπηδήσεις του πίσω τροχού στα βίαια κατεβάσματα ταχύτητας.

Tracer 9

Το βασικό μοντέλο της σειράς απέκτησε νέα οθόνη TFT 7" και ανανεωμένους διακόπτες, μαζί με τη νέα σχεδίαση της οικογένειας Tracer και άλλες αναβαθμίσεις προδιαγραφών. Ο ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος περιέχει σημείο φόρτισης USB, ενώ οι φωτεινότεροι διπλοί προβολείς μεγάλης και μεσαίας σκάλας, οι προβολείς στροφών και η εισαγωγή ενός συστήματος έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου κατά την ανίχνευση απότομου δυνατού φρεναρίσματος, είναι πρόσθετα προηγμένα βοηθήματα. Οι επιλογές αξεσουάρ περιλαμβάνουν συστήματα αποσκευών με τρεις βαλίτσες, σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων τρίτης γενιάς και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Η έκδοση είναι εξοπλισμένη με Y-AMT, αυτοακυρούμενα φλας και θερμαινόμενα γκριπ σε 10 επίπεδα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με τη θερμαινόμενη σέλα αναβάτη, η οποία όμως διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το μοντέλο διατίθεται στους χρωματισμούς Redline και Midnight Black.

Tracer 9 GT

Διαθέτοντας υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού σε σχέση με το βασικό μοντέλο, η έκδοση GT είναι η πρώτη που λανσάρει την τεχνολογία προβολέων Matrix LED της Yamaha και επωφελείται από μια σειρά εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας, όπως ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση KADS, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, θερμαινόμενα γκριπ, έξυπνο κλειδί και συνδεσιμότητα. Η πλήρως ρυθμιζόμενη ημιενεργητική ανάρτηση της KYB ελέγχεται ηλεκτρονικά από την κεντρική μονάδα διαχείρισης ECU και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας τις αποσβέσεις προκειμένου να υπάρχει ομαλή και ασφαλής συμπεριφορά της μοτοσικλέτας ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης ή την κατάσταση του οδοστρώματος. Το 9 GT διαθέτει επίσης το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων τρίτης γενιάς της Yamaha και φλας με αυτόματη ακύρωση στο βασικό εξοπλισμό, ενώ η έκδοση με αυτoματοποιημένο κιβώτιο Y-AMT κερδίζει επίσης το σύστημα ελέγχου σταθεροποίησης και τη συνδυασμένη πέδηση. Το μοντέλο διατίθεται στους χρωματισμούς Ceramic Ice και Tech Black.

Tracer 9 GT+

To 9 GT+ είναι η ναυαρχίδα των σπορ μοντέλων touring της Yamaha. Εξοπλισμένo με την πλήρη σειρά τεχνολογιών, διαθέτει Y-AMT στο στάνταρ εξοπλισμό, μαζί με προσαρμοζόμενο cruise control, σκληρές πλαϊνές βαλίτσες 30 λίτρων που κλειδώνουν κεντρικά, ανίχνευση τυφλού σημείου, διακόπτη με οπίσθιο φωτισμό, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και αλυσίδα μετάδοσης κίνησης υψηλής αντοχής. Το μοντέλο διατίθεται στους χρωματισμούς Cobalt Blue και Icon Performance.

Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός

Τρικύλινδρος κινητήρας CP3 890cc, απόδοσης 119Hp με ροπή 93Nm

Το Yamaha Ride Control διαθέτει IMU έξι αξόνων και μερικά από τα πιο προηγμένα ηλεκτρονικά που έχουμε δει σε μια μοτοσiκλέτα μεσαίου κυβισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης, slide control, wheelie control και συστήματος ελέγχου φρένων

Το πλαίσιο Deltabox από χυτό αλουμίνιο CF συνδυάζει επίπεδα ευελιξίας sport μοτοσiκλετών με τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητας που απαιτείται από ένα πραγματικό sport touring μοντέλο

Ελαφριές ζάντες και ελαστικά. Τα ειδικά κατασκευασμένα ελαστικά Bridgestone Battlax T32 συνδυάζονται με σφυρήλατους τροχούς για εξοικονόμηση βάρους και δημιουργία ελαφρού και ακριβούς χειρισμού

Premium οθόνη TFT 7" με συνδεσιμότητα smartphone (στο βασικό εξοπλισμό για 9 GT και 9 GT+), ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin (ως βασικός εξοπλισμός για 9 GT και 9 GT+), τρία θέματα οθόνης και πρόσθετες διατάξεις για μουσική, τηλεφωνικές κλήσεις και πλοήγηση

Το αυτόματο-σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων Y-AMT προσφέρει επιλογή μεταξύ πλήρως αυτόματης ή χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων με αυτόματο συμπλέκτη

Πλήρης φωτισμός LED σε όλα τα μοντέλα, με προσαρμοζόμενο προβολέα Matrix LED που ελέγχεται από κάμερα στα μοντέλα 9 GT και 9 GT+

Νέος διακόπτης (φωτιζόμενος στα 9 GT και 9 GT+) σχεδιασμένος για διαισθητικό έλεγχο

Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση με βάση τις ρυθμίσεις που ανιχνεύονται από την IMU (9 GT και 9 GT+)

Ρεζερβουάρ καυσίμου 18 λίτρων

Ανασχεδιασμένη θέση αναβάτη με μεγαλύτερη επένδυση και δύο ρυθμίσεις ύψους

Νέα εργονομία με περισσότερο χώρο για αναβάτη και συνεπιβάτη

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας (με ηλεκτρική λειτουργία στα 9 GT και 9 GT+)

Νέα αυτοακυρούμενα φλας δύο σταδίων και λειτουργία ESS (Emergency Stop Signal) για αυτόματη ενεργοποίηση των προειδοποιητικών φώτων κινδύνου όταν ανιχνεύεται δυνατό φρενάρισμα

Θερμαινόμενα σε 10 επίπεδα γκριπ

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) στάνταρ στο 9 GT+

Η λειτουργία έξυπνου κλειδιού ξεκλειδώνει όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάφλεξης, της κλειδαριάς του τιμονιού, της τάπας καυσίμου και των αποσκευών (9 GT και 9 GT+)

Έλεγχος συγκράτησης οχήματος. Τα 9 GT και 9 GT+ είναι τα πρώτα μοντέλα της Yamaha που διαθέτουν λειτουργία ελέγχου συγκράτησης, η οποία με τη βοήθεια του φρένου διατηρεί σε μια κατάσταση ακινητοποίησης τη μοτοσικλέτα

Προσαρμόσιμες λειτουργίες οδήγησης. Τρεις εργοστασιακές ρυθμίσεις με δύο προσαρμοσμένους χάρτες με δυνατότητα ορισμού από το χρήστη

Quickshifter τρίτης γενιάς για ανεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη και υποβοηθούμενη αλλαγή ταχυτήτων

Προσαρμοζόμενο σύστημα Cruise Control (μόνο στο 9 GT+)

Ντουλαπάκι αποθήκευσης με ενσωματωμένη θύρα USB στο φέρινγκ



Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT)

Η Yamaha βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας σε ό, τι αφορά τη μοτοσυκλέτα. Κάθε βήμα προς την τεχνολογική εξέλιξη της εταιρείας επιδιώκει να προσφέρει μια πιο καθηλωτική και ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης στον αναβάτη. Αυτή η προσέγγιση είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία Jin-Ki Kanno της Yamaha, η οποία δίνει έμφαση στην αίσθηση της απόλαυσης που νιώθει ο αναβάτης οδηγώντας την μοτοσικλέτα του. Το νέο (Y-AMT) Automated Manual Transmission της Yamaha ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Yamaha, προσφέροντας μια προηγμένη τεχνολογία αλλαγής ταχυτήτων που εισάγει μια νέα διάσταση στην οδήγηση. Το Y-AMT επιτρέπει στους αναβάτες να επικεντρώνονται στην απόλαυση των σπορ επιδόσεων που προσφέρει η μοτοσυκλέτα τους. Παρέχει σταθερές γραμμικές αλλαγές που δημιουργούν την πλέον συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, με την επιλογή δυναμικής χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων ή μέσω ενός πλήρως αυτόματου κιβωτίου με δύο προγράμματα. Ο συμπλέκτης και η λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων ενεργοποιούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα, καταργώντας την ανάγκη τόσο της παραδοσιακής μανέτας συμπλέκτη όσο και του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων, ώστε να μπορεί ο αναβάτης να εστιάζει καλύτερα στη ροή οδήγησης. Δεδομένου ότι τα χέρια μας έχουν μια πιο στενή και άμεση σύνδεση με τον εγκέφαλο μας από ότι τα πόδια, είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτει το ανθρώπινο σώμα.

Η αλλαγή ταχυτήτων με το χέρι και μόνο, σε αντίθεση με το συνδυασμό ποδιών και χεριών, δεν είναι μόνο ταχύτερη αλλά απαιτεί λιγότερο χρόνο σκέψης, ώστε να μπορεί ο αναβάτης να εστιάζει ιδιαίτερα στην εφαρμογή του γκαζιού και του φρένου, στη γωνία κλίσης, στη θέση του σώματος και στα επίπεδα πρόσφυσης των ελαστικών, ώστε να εντείνει την οδήγηση, ειδικά στις στροφές. Οι αλλαγές ταχυτήτων ενεργοποιούνται μέσω ενός απτικού διακόπτη see-saw, ο οποίος είναι βολικά τοποθετημένος στο αριστερό χειριστήριο του τιμονιού και ο χειρισμός του γίνεται με τα δάκτυλα του χεριού. Οι αναβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον αντίχειρα και το δείκτη τους για να ανεβάσουν ταχύτητα με το μοχλό (συν) και για να κατεβάσουν (μείον). Επίσης, μπορούν να επιλέξουν τον χειρισμό με ένα δάχτυλο για την απόλυτη σπορ εμπειρία οδήγησης. Χρησιμοποιώντας μόνο το δείκτη του χεριού τους, μπορούν να ανεβάσουν σχέση τραβώντας τον μοχλό (συν) και να κατεβάσουν σχέση πιέζοντάς τον. Εφόσον δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί τη μανέτα του συμπλέκτη, ο αναβάτης μπορεί να υπολογίσει τις αλλαγές ταχυτήτων ευκολότερα και έτσι να εστιάστει στη γραμμή οδήγησης και στον υπόλοιπο χειρισμό της μοτοσικλέτας. Επίσης, ο αναβάτης μπορεί να τοποθετήσει καλύτερα το κάτω μέρος του σώματος του στις στροφές, καθώς δεν διαθέτει παραδοσιακά πεντάλ αλλαγής ταχυτήτων. Έτσι παρέχεται μοναδική αίσθηση σταθερότητας και ευστάθειας στις στροφές για ασφαλέστερη οδήγηση.

Σε στάση και σε χαμηλές ταχύτητες, το σύστημα Y-AMT ελέγχει τη λειτουργία του συμπλέκτη και του κιβωτίου ταχυτήτων, καθιστώντας ευκολότερο τον έλεγχο της μοτοσικλέτας κατά την εκκίνηση, την εκτέλεση ελιγμών και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας. Το σύστημα αναλαμβάνει πλήρως τις λειτουργίες αλλαγής ταχυτήτων όταν βρίσκεται σε μία από τις δύο λειτουργίες AT, αλλά μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση του μοχλού see-saw.

Το πρόγραμμα D+ απελευθερώνει τον χαρακτήρα του κινητήρα CP3, διατηρώντας υψηλότερες στροφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατά τα ανεβάσματα και κατεβάσματα σχέσεων μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων των έξι σχέσεων. Εναλλακτικά, το πρόγραμμα D προσφέρει πιο ομαλές και στρωτές, πλήρως αυτοματοποιημένες αλλαγές ταχυτήτων, για να βοηθήσει στην οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, αλλά και για τα ταξίδια επιτρέποντας στον αναβάτη να απολαμβάνει μια πιο ξεκούραστη διαδρομή.

Yamaha LED Matrix: Και έχουμε επανάσταση

Για πρώτη φορά στον κόσμο των δύο τροχών ο φωτισμός Matrix LED είναι διαθέσιμος σε μοντέλο παραγωγής χάρη στη Yamaha. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αυτοκίνητα πριν από περίπου δέκα χρόνια και είναι ουσιαστικά ο όρος που χρησιμοποιείται για ένα σύνολο μεμονωμένων LED στον προβολέα, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, προσφέροντας καλύτερη και ακριβέστερη χρήση του διαθέσιμου φωτός, ανάλογα με μια σειρά από μεταβλητές. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι στοχεύει στην αποφυγή θαμπώματος των άλλων χρηστών του δρόμου, με τη δυνατότητα αυτόματης μείωσης της μεγάλης σκάλας πιο γρήγορα από ότι θα μπορούσατε να το κάνετε μόνοι σας. Μπορεί επίσης να κατευθύνει το φως εκεί που πηγαίνετε, ρυθμίζοντας τον φωτισμό πάνω και κάτω όταν βρίσκεστε σε φωτεινότερα ή πιο σκοτεινά περιβάλλοντα και λαμβάνοντας υπόψη τον κόσμο γύρω σας, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μπροστά και πίσω, ακόμη και των πεζών. Ωστόσο, η ανάπτυξη τεχνολογίας αυτού του είδους δεν έρχεται εύκολα ή γρήγορα, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Σχεδιασμού Έργων της Yamaha: “Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα έπρεπε να κάνουμε πολλές δοκιμές σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Αρχίσαμε να εξετάζουμε αυτό το σύστημα το 2019. Μετά από αυτό, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη μαζικής παραγωγής, αλλά δεν ήταν εύκολο. Η τεχνολογία προέρχεται από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά το αυτοκίνητο δεν γέρνει όπως μια μοτοσικλέτα, οπότε έπρεπε να αναδιαμορφώσουμε πλήρως το σύστημα. Για να ανιχνεύσουμε ανθρώπους, ποδήλατα, αυτοκίνητα... τα πάντα, ήταν δύσκολο να κάνουμε το σύστημα αποτελεσματικό και να δημιουργήσουμε τέλειο λογισμικό. Προσπαθήσαμε όμως πολύ και τελικά τα καταφέραμε.

Στα μοντέλα Tracer 9GT/GT+ υπάρχει μια μπροστινή κάμερα για την ανίχνευση οποιασδήποτε κίνησης, η οποία τροφοδοτεί δεδομένα μέσω της ECU και καθορίζει την ένταση του φωτισμού. Η διαδικασία είναι επίσης ρυθμιζόμενη και μπορεί να παρακαμφθεί από τον αναβάτη”.