CFMoto 1000MT-X: Έρχεται σε τιμή που δεν το πιστεύεις (vid)

Η ναυαρχίδα των Adventure μοντέλων της ασιατικής φίρμας είναι αυτή που αναμένεται να βάλει φωτιά στην κατηγορία, ειδικά με την τιμή της.

Με ένα λιτό δελτίο τύπου η αντιπροσωπεία της CFMoto ανακοινώνει τον χρόνο άφιξης και την τιμή αγοράς του μεγαλύτερου σε κυβισμό μοντέλου της, το οποίο παρουσιάστηκε προ μηνών στην έκθεση EICMA του Μιλάνου δημιουργώντας αίσθηση και απορίες. Αίσθηση γιατί έχει έναν πολύ δυνατό και τελείως νέο κινητήρα, απορίες γιατί διαθέτει εξοπλισμό που δεν φτάνει η λέξη πλήρης για να τον περιγράψει.

Το CFMoto 1000MT-X κινείται από ένα σύγχρονο μηχανικό σύνολο 946,2cc που παράγει 113 ίππους και 105Nm ροπής, με τον εξοπλισμό του μοντέλου να περιλαμβάνει αδρανειακή μονάδα μέτρησης, Cornering ABS, quickshifter, πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ακτινικά φρένα, τετραπίστονες δαγκάνες, πέντε προγράμματα οδήγησης, συνδυασμένη λειτουργία φρένων, ρυθμιζόμενο traction control, οθόνη αφής TFT 8”, σύστημα TPMS, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, cruise control, ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, ποδιά κινητήρα, χούφτες και προστατευτικό αλυσίδας.

Το μοντέλο αναμένεται στη χώρα μας σε περίπου ένα μήνα και με την τιμή του να διαμορφώνεται στα μόλις 10.990€ μάλλον θα ταράξει περισσότερο τα ήδη ανήσυχα νερά της κατηγορίας.