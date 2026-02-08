Το Daytona Trevis 125 επιστρέφει αναβαθμισμένο, με νέο κινητήρα Euro 5+, LED φωτισμό και πρακτικό εξοπλισμό για καθημερινή μετακίνηση.

Η κατηγορία των 125 cc παραμένει σημείο αναφοράς για την καθημερινή αστική μετακίνηση και τα scooters που ξεχωρίζουν είναι εκείνα που προσφέρουν απλότητα, οικονομία και πρακτικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η DAYTONA παρουσιάζει το ανανεωμένο Trevis 125, ένα μοντέλο που επιστρέφει με στοχευμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και ξεκάθαρο προσανατολισμό στη χρήση εντός πόλης.

Το Trevis 125 δεν επιχειρεί να αλλάξει χαρακτήρα. Αντιθέτως, εξελίσσεται πάνω στη γνώριμη φιλοσοφία του, δίνοντας έμφαση στην ευκολία χρήσης, στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και στον εξοπλισμό που διευκολύνει την καθημερινότητα.

Αναβαθμισμένος φωτισμός και σύγχρονη εικόνα

Η ανανέωση του μοντέλου είναι άμεσα ορατή στον τομέα του φωτισμού. Το Trevis 125 εξοπλίζεται με νέα εμπρός φωτιστικά σώματα LED, νέο φωτιστικό στο τιμόνι, ανασχεδιασμένα φλας και χαρακτηριστικά τοξοειδή DRL, βελτιώνοντας τόσο την αισθητική όσο και την ορατότητα στην κυκλοφορία. Στο πίσω μέρος, το LED φωτιστικό σώμα προσφέρει καθαρή και ευδιάκριτη ένδειξη, ενισχύοντας την ασφάλεια.

Νέα LCD οθόνη και λειτουργικός εξοπλισμός

Ο πίνακας οργάνων είναι πλέον πλήρως ψηφιακός LCD, με ευανάγνωστες ενδείξεις ταχύτητας, στροφών, καυσίμου, ώρας, καθώς και μερικό και ολικό χιλιομετρητή. Οι διακόπτες στο τιμόνι είναι εργονομικά τοποθετημένοι και περιλαμβάνουν διακόπτη ALARM, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στην καθημερινή χρήση.

Νέος τετραβάλβιδος κινητήρας Euro 5+

Στην καρδιά του Trevis 125 βρίσκεται νέος τετραβάλβιδος κινητήρας προδιαγραφών Euro 5+, σχεδιασμένος με έμφαση στην οικονομία και τη χρηστικότητα. Αποδίδει 10 ίππους και 9,6 Nm ροπής, με μέση κατανάλωση WMTC3 στα 2,8 λίτρα/100 km. Η παρουσία τόσο ηλεκτρικής μίζας όσο και μανιβέλας διασφαλίζει αξιοπιστία σε κάθε συνθήκη.

Πέδηση, τροχοί και σταθερότητα

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός δίσκο 240 mm με τριπίστονη δαγκάνα και πίσω δίσκο 205 mm με διπίστονη, σε συνδυασμό με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS. Οι τροχοί 16 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, μαζί με τις ελαφριές ζάντες αλουμινίου, συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην προβλέψιμη οδική συμπεριφορά.

Πρακτικότητα για την καθημερινότητα

Η πρακτική πλευρά παραμένει βασικό στοιχείο του μοντέλου. Το επίπεδο πάτωμα με αναδιπλούμενο γάντζο, ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, η ανοιχτή θήκη στην ποδιά και η σχάρα αποσκευών καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μεταφοράς. Η διπλή θύρα USB επιτρέπει φόρτιση συσκευών εν κινήσει, ενώ ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με κεντρικό και πλαϊνό σταντ.

Τιμή και τοποθέτηση στην αγορά

Το Daytona Trevis 125 τοποθετείται ως μια προσιτή πρόταση στην κατηγορία των 125 cc (A1), με τιμή 1.795 ευρώ. Διατίθεται σε δύο χρωματισμούς: Mat Black και Grey με κόκκινη σέλα, απευθυνόμενο σε αναβάτες που αναζητούν μια απλή και λειτουργική λύση για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.