H τρίτη ημέρα δράσης στο χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης εμπεριείχε πληθώρα γύρων, μία ομάδα που ξεχώρισε και την παρουσία των πρωταθλητών.

Έπειτα από τη... φτωχή Τρίτη, οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2025 στην πίστα της Βαρκελώνης συνεχίστηκαν με μία πλούσια ημέρα από πλευράς δράσης. Συνολικά 6 ομάδες έλαβαν μέρος και ήταν οι: Mercedes, Alpine, Audi, Racing Bulls, McLaren και Haas.

Σήμερα δεν έλαβαν μέρος οι Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, με την αυστριακή ομάδα να είναι άγνωστο αν θα ξαναβγεί στην πίστα έπειτα από το ατύχημα του Ίσακ Χατζάρ. Την Τετάρτη στο Μοντμελό είχε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με τη βροχή να μένει μακριά από την πίστα.

No music. Just the W17 🔊 pic.twitter.com/fQyxbf8viU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026

Η Mercedes έκανε το 1-2

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, η Mercedes-AMG έκανε το 1-2 στην κατάταξη την Τετάρτη στη Βαρκελώνη. Ο Κίμι Αντονέλι σημείωσε το 1:17,362 και πήρε την 1η θέση, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι 2ος με το 1:17,580 από το πρωινό σκέλος.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις ήταν 3ος. Η McLaren εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πίστα τη φετινή σεζόν, με τον Βρετανό να αναλαμβάνει ρόλο οδηγού.

Οι οδηγοί της Alpine ακολούθησαν, με τον Φράνκο Κολαπίντο να είναι μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί, ενώ 6ος ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. O rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls ακολούθησε, ενώ τελευταίος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Watching the MCL40 on track for the first time like a proud parent 🧡 pic.twitter.com/vr765kTMfR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026

Η αξιοπιστία στο επίκεντρο

Η ομάδα που εντυπωσίασε την Τετάρτη δεν ήταν άλλη από τη Mercedes-AMG. Οι Αντονέλι και Ράσελ έγραψαν συνολικά 183 γύρους, αριθμός τον οποίος δεν περίμενε κανείς πριν από την έναρξη των δοκιμών. Αυτό δείχνει την ετοιμότητα τόσο της γερμανικής ομάδας όσο και της μονάδας ισχύος της.

Η Alpine ήταν 2η με τους οδηγούς της να γράφουν 123 γύρους συνολικά, ενώ η Racing Bulls έκανε 119 γύρους. Με 74 γύρους ξεκίνησε το 2026 η McLaren Racing, ενώ η Audi είχε 68 και η Haas 42 γύρους.

Οι δύο τελευταίες ομάδες ήταν υπαίτιες για την εμφάνιση κόκκινων σημαιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μονοθέσιο της Audi αντιμετώπισε πρόβλημα με τα υδραυλικά, ενώ της Haas υπήρξε δυσλειτουργία αισθητήρων, όχι όμως ζημιά σε μηχανικά μέρη όπως ο κινητήρας.

Η επόμενη ημέρα

Η Πέμπτη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουμε την επιστροφή της Ferrari στην πίστα, όπως επίσης της McLaren Racing και της Cadillac. Όλες τους έχουν δύο ακόμη ημέρες δοκιμών να κάνουν στο τεστ της Βαρκελώνης.

Η ομάδα που στοχεύει να βγει στην πίστα είναι η Aston Martin, η οποία δεν έχει εμφανιστεί προς ώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας έφτασε στη Βαρκελώνη νωρίτερα μέσα στη μέρα.



Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion