Μεγάλο πισωγύρισμα η έξοδος του Ίσακ Χατζάρ την Τρίτη στη Βαρκελώνη, που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Η Red Bull Racing κάνει αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο, μετά το ατύχημα του Ίσακ Χατζάρ στη δεύτερη ημέρα του ιδιωτικού τεστ της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Η αυστριακή ομάδα μετά το ατυχές περιστατικό δεν είναι ακόμη σε θέση να επιβεβαιώσει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην πίστα.

Ο Γάλλος οδηγός έχασε τον έλεγχο της RB22 στην τελευταία στροφή της πίστας της Καταλονίας σε βρεγμένο οδόστρωμα. Έχοντας χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατέληξε στις μπαριέρες με το πίσω μέρος της νέας RB22. Το περιστατικό έφερε πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα της Red Bull Racing για την Τρίτη, με ζημιές στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, η έκταση των οποίων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Video of Hadjar's car in the wallpic.twitter.com/Zcq9z4gYHw — Holiness (@F1BigData) January 27, 2026

Νέα δεδομένα για τη Red Bull

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα είναι η πλήρης αξιολόγηση των ζημιών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να εκτιμήσουμε τι σημαίνει η ζημιά για τις δυνατότητές μας να τρέξουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε μόνο μία ημέρα δοκιμών διαθέσιμη και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε με προσοχή».

Η Red Bull έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο από τις τρεις επιτρεπόμενες ημέρες συμμετοχής στο πενθήμερο τεστ της Βαρκελώνης, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας. Παρότι θεωρητικά υπάρχει χρόνος για την επισκευή της RB22 και επιστροφή στην πίστα την Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, δεν αποκλείεται η αυστριακή ομάδα να έχει έλλειψη ανταλλακτικών.

Πισωγύρισμα έπειτα από ένα θετικό ξεκίνημα

Το ατύχημα ήρθε σε αντίθεση με το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της ομάδας τη Δευτέρα, όταν ο Χατζάρ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας και συμπλήρωσε περισσότερους από 100 γύρους, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα.

«Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, είναι κομμάτι του παιχνιδιού», ανέφερε ο Μεκίς υπογραμμίζοντας ότι το συνολικό αποτύπωμα του οδηγού στις πρώτες του ημέρες με την ομάδα παραμένει θετικό.

Εάν υπάρξει αντίκτυπος στο πρόγραμμα της Red Bull, αυτός πιθανότατα θα επηρεάσει τον χρόνο του Μαξ Φερστάπεν στην πίστα, καθώς ο Ολλανδός μέχρι τώρα στο 2026 έχει κάνει μόλις 27 γύρους.

Με δύο ακόμη επίσημα τεστ να ακολουθούν στο Μπαχρέιν, η ομάδα του Μίλτον Κινς εκτιμά ότι το περιστατικό δεν θα αποδειχθεί καθοριστικό για την προετοιμασία της ενόψει της σεζόν 2026.

