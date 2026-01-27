Η δεύτερη ημέρα του τεστ της Βαρκελώνης επηρεάστηκε από τη βροχή, όμως έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα δύο πολυπρωταθλητές της Formula 1.

Οι πρώτες χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 συνεχίστηκαν στη Βαρκελώνη με τη δεύτερη μέρα δράσης να επηρεάζεται σημαντικά από τον καιρό. Για το λόγο αυτό είδαμε μόλις 2 ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα, τις Ferrari και Red Bull Racing.

Για την ιταλική ομάδα αυτή ήταν η πρώτη από τις τρεις ημέρες που βρέθηκε στην πίστα του Μοντμελό, ενώ για τη Red Bull ήταν η δεύτερη και δεν κύλισε όπως θα ήθελαν.

The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! 🐎



Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year 💨#F1 pic.twitter.com/xLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Ξανά πρωτιά για τη Red Bull

Τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν σύμφωνα με πληροφορίες από την πίστα. Ο Ολλανδός σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:19,580 και άφησε 1,3 δλ πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, o οποίος έγραψε το 1:20,844 στην πρώτη του εμφάνιση στην πίστα.

Στο απογευματινό σκέλος παρέδωσαν τα μονοθέσια στους teammate τους, με τον Ίσακ Χατζάρ να είναι 3ος, ενώ 4ος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Οι χρόνοι τους δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί, καθώς η βροχή δεν σταμάτησε από τις μεσημβρινές ώρες.

First impressions looking positive! 💪



George was particularly impressed with some of Mercedes' rivals at the Barcelona Shakedown 👀#F1 pic.twitter.com/wPgVz8tZ9C January 27, 2026

Οι «ταύροι» προκάλεσαν τις κόκκινες σημαίες

Ο Μαξ Φερστάπεν στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας έκανε λάθος και βγήκε εκτός πίστας στα χαλίκια προκαλώντας την προσωρινή διακοπή στο πρωινό σκέλος. Λίγη ώρα πριν τελειώσει η δράση στη δεύτερη ημέρα δοκιμών ο Χατζάρ έκανε λάθος στην τελευταία στροφή και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες με το πίσω μέρος. Από το παρακάτω βίντεο φαίνεται πως προκλήθηκε ζημιά στην RB22.

Video of Hadjar's car in the wallpic.twitter.com/Zcq9z4gYHw — Holiness (@F1BigData) January 27, 2026

Όσον αφορά τους γύρους, η Ferrari, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, έκανε 110 απροβλημάτιστους γύρους, ενώ η Red Bull Racing έκανε μόλις 78 γύρους. Για την ιταλική ομάδα ήταν σημαντικό να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία του μονοθεσίου της και να ολοκληρώσει το πρόγραμμα που είχε ορίσει.

Η συνέχεια των δοκιμών

Την Τετάρτη η δράση θα συνεχιστεί στη Βαρκελώνη, σε μία ημέρα που περιμένουμε να δούμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια McLaren. Οι ομάδες θα επιδιώξουν να κάνουν όσα περισσότερα χιλιόμετρα είναι εφικτό ώστε να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα. Προς ώρας είναι άγνωστο ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος στην τρίτη ημέρα δράσης.

Αυτή που θα απουσιάσει θα είναι η Aston Martin, με τη βρετανική ομάδα να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τουλάχιστον 2 ημέρες δοκιμών στη Βαρκελώνη.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion