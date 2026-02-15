Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο Γκρέιαμ Χιλ (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

To σαββατοκύριακο ξεινάει με αγαπημένες και αξιοσημείωτες ιστορίες. Στο σημερινό μας ταξίδι θα γνωρίσουμε έναν πραγματικό θρύλο της Formula 1, ένα σπουδαίο οδηγό των αγώνων ράλλυ, τον νεότερο νικητή στις 24 Ώρες Λε Μαν και θα θυμηθούμε την παρουσίαση της πρώτης Ferrari του Μίκαελ Σουμάχερ. Επιπλέον κάνουμε αναδρομή στα Ράλλυ Σουηδίας του παρελθόντος, κάνουμε το ταξίδι μας στο NASCAR, ενώ το νέο αστέρι της Mercedes έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα,15/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1929, γεννήθηκε ο Γκρέιαμ Χιλ, ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς και μία από τις πιο περιβόητες προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρόλο που άργησε να ξεκινήσει την αγωνιστική του καριέρα, έφτασε μέχρι τη Formula 1 κάνοντας ντεμπούτο το 1958 με την Team Lotus. Έκτοτε, συμμετείχε σε 176 Grand Prix έως το 1975 και κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους: το 1962 με την BRM P57 και το 1968 με τη Lotus 49. Ο Χιλ κατέκτησε πέντε νίκες στο θρυλικό Πριγκιπάτο του Μονακό και έμεινε γνωστός ως «Mr Monaco», με τον αριθμό νικών του να καταρρίπτεται μόνο από τον Άιρτον Σένα.

A brief interview with #MrMonaco 🇲🇨 #MonacoMonday 🏁#Graham_Hill talks about the challenges of tight, cramped Circuit de Monaco prior to the 1969 #MonacoGP

🎥Excerpt from Maxwell Boyd`s "Wheelbase" pic.twitter.com/UrOmyCxlgl February 13, 2023

Οι επιτυχίες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Βρετανός σημείωσε νίκη τόσο στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις το 1966, όσο και στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1972. Έτσι, κατέκτησε το λεγόμενο «Triple Crown» των αγώνων και παραμένει ο μοναδικός οδηγός με αυτήν τη διάκριση έως και σήμερα. Το Νοέμβριο του 1975, ο Χιλ βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον προστατευόμενο οδηγό του, Τόνι Μπράις, και άλλους τρεις ανθρώπους της ομάδας του, όταν το αεροπλάνο του έπεσε κοντά στο Άρκλεϊ της Μεγάλης Βρετανίας κατά την επιστροφή από ένα τεστ στο Πολ Ρικάρ.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Μάρκου Άλεν. Ο Φινλανδός από το Ελσίνκι, γνωστός για την επιθετική του οδήγηση, την ωμή ειλικρίνεια και τη λακωνικότητά του, κατέκτησε τον τίτλο στο WRC το 1978 με τη Fiat. Από το 1973 έως και το 2001, ο Άλεν συμμετείχε σε 129 events και σημείωσε 19 νίκες – μεταξύ άλλων και μία νίκη στο Ράλλυ Ακρόπολις του 1987 με τη Lancia.

Σαν σήμερα το 1970, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Σουηδίας που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς Πρωταθλήματος Ράλλυ (IMC). Το event χαρακτηρίστηκε από τεράστια προσέλευση συμμετεχόντων ενώ από 120 αυτοκίνητα που πήραν εκκίνηση, τερμάτισαν μόνο τα 31. Η νίκη κατέληξε στη Gulf Porsche 911 S των Μπιορν Βάλντεγκαρντ και Λαρς Χέλμερ, οι οποίοι ξεπέρασαν το Saab 96 V4 του Στιγκ Μπλόμκβιστ για πάνω από 23 λεπτά!

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο Αλεξάντερ Βουρτς. Πριν εισέλθει στην F1, ο Αυστριακός είχε ήδη κερδίσει στο Λε Μαν το 1996 με την Porsche. Το 1997 αναπλήρωσε την κενή θέση του Γκέρχαρντ Μπέργκερ στη Benetton και Grand Prix Μ. Βρετανίας ανέβηκε στο βάθρο, μόλις στον τρίτο του αγώνα. Συνέχισε να αγωνίζεται με την Benetton έως το 2000 και ύστερα πήγε στη McLaren σε ρόλο δοκιμαστή. Το 2005 επέστρεψε στους αγώνες για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χουάν Πάμπλο Μοντόγια στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου και ανέβηκε ξανά στο βάθρο. Ύστερα από μια σεζόν στη Williams το 2007, ο Βουρτς άφησε την F1 και αγωνιζόταν σε αγώνες αντοχής έως το 2016, κερδίζοντας ξανά στο Λε Μαν το 2009 με τη Peugeot. Στην πλούσια καριέρα του έχει κατακτήσει επίσης έναν παγκόσμιο τίτλο στο Motocross, σπανιότατη διάκριση όταν κάνουμε λόγο για οδηγούς αγώνων αυτοκινήτων, πόσο μάλλον της F1.

Σαν σήμερα το 1975, ο Μπιορν Βάλντεγκαρντ κατέκτησε την πρώτη από τις 16 νίκες του στο WRC, επικρατώντας στο Ράλλυ Σουηδίας. Ο «Walle», οδήγησε μια εργοστασιακή Lancia Stratos και ξεπέρασε για σχεδόν 2 λεπτά το Saab 96 V4 του Στιγκ Μπλόμκβιστ. Το Ράλλυ Σουηδίας είχε επιστρέψει στο πρόγραμμα του WRC ύστερα από απουσία ενός χρόνου, με το event του 1974 να ακυρώνεται εξαιτίας του αντίκτυπου της πετρελαϊκής κρίσης.

Σαν σήμερα το 1981, ο Χάνου Μίκολα επικράτησε στο Ράλλυ Σουηδίας για το WRC, με το ανανεωμένο Audi Quattro. Το δίδυμο αυτό άφησε πίσω του τα δύο Ford Escort δεύτερης γενιάς που οδήγησαν οι Άρι Βάτανεν και Πέντι Αϊρίκαλα αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τετρακίνητο αυτοκίνητο στο WRC.

Σαν σήμερα, επίσης το 1981, ο Ρίτσαρντ Πέτι κατέκτησε την έβδομη νίκη του στα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα, το μεγαλύτερο αγώνα του NASCAR. Ο θρίαμβος αυτός ήρθε έπειτα από μία ιδιοφυή στρατηγική της ομάδας του στον τελευταίο χορό των pit-stop, καθώς τον έβγαλε στην πίστα στην πρωτοπορία, με διαφορά 10 δευτερολέπτων από τους διώκτες του.

Σαν σήμερα το 1996, παρουσιάστηκε στο κοινό η Ferrari F310. Το συγκεκριμένο δημιούργημα αποτέλεσε το πρώτο μονοθέσιο F1 της Scuderia που χρησιμοποιούσε κινητήρα διάταξης V10. Η F310 αποδείχθηκε ανταγωνιστική, αλλά όχι τόσο γρήγορη και αξιόπιστη όσο η κυρίαρχη τότε Williams FW18. Ο πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος είχε πάρει μετεγγραφή από τη Benetton, κατάφερε να κατακτήσει τρεις νίκες αλλά οι αδυναμίες της F310 εκτέθηκαν κυρίως μέσω του ομόσταυλου Έντι Ιρβάιν. Ο Ιρλανδός εγκατέλειψε σε 8 συνεχόμενους αγώνες, κυρίως λόγω μηχανικών προβλημάτων.

Σαν σήμερα το 1998, ο θρύλος Ντέιλ Έρνχαρντ Sr. κατέκτησε την πρώτη του νίκη στα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα. Ο 7 φορές πρωταθλητής του NASCAR είχε κερδίσει ήδη σε 70 αγώνες αλλά δεν είχε γευτεί ακόμη τη νίκη στη φημισμένη πίστα, μέχρι που τελικά τα κατάφερε το 1998 με μια επιβλητική εμφάνιση.

Σαν σήμερα, επίσης το 1998, γεννήθηκε ο Τζορτζ Ράσελ. Ο νεαρός Βρετανός έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στα kart και τις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων. Το 2018 κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 2 κι ως αποτέλεσμα του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί στην F1 με την Williams το 2019. Ο προστατευόμενος οδηγός της πανίσχυρης Mercedes είχε επικρατήσει εμφατικά έναντι των δύο ομόσταυλών του μέχρι και το 2020. Μάλιστα, πήρε μια μοναδική ευκαιρία να αγωνιστεί με τη Mercedes στο Grand Prix Σακχίρ του 2020, στη θέση του ταλαιπωρημένου από τον COVID-19, Λιούις Χάμιλτον. Το 2022 πήρε προαγωγή στη γερμανική ομάδα, δίπλα στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Παρά την κακή σεζόν της Mercedes, o Ράσελ κατάφερε να κερδίσει την παρθενική του νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας, με μία αξιοθαύμαστη εμφάνιση.

Σαν σήμερα το 2004, ο Ντέιλ Έρνχαρντ Jr. πήρε πρώτος την καρό σημαία στα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα, ακριβώς 6 χρόνια μετά τη νίκη του πατέρα του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τόνι Στιούαρτ και τρίτος ολοκλήρωσε ο rookie Σκοτ Βίμερ.

Φωτογραφίες: retroracingco/Χ