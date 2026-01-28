Για πρώτη φορά στο 2026 η βρετανική ομάδα έβγαλε το μονοθέσιό της στην πίστα και ξεκίνησε τον μαραθώνιο υπεράσπισης των δύο της τίτλων στη Formula 1.

Η Λάντο Νόρις πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο τεστ προετοιμασίας της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Η McLaren Racing την τρίτη ημέρα των δοκιμών ξεκίνησε επίσημα την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βγήκε στην πίστα το πρωί της Τετάρτης με τη νέα MCL40, η οποία εμφανίστηκε με μαύρο livery και τον αριθμό 1, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς για τη βρετανική ομάδα.

Blackout δεδομένων και διαφορετικές προσεγγίσεις στο τεστ

Με το καθεστώς ελάχιστης πληροφόρησης να συνεχίζεται, όλες οι πληροφορίες προέρχονται από ανεπίσημες πηγές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η McLaren στο πρωινό σκέλος ακολούθησε πρόγραμμα σύντομων stint με συχνές επιστροφές στα pits. Όπως είναι λογικό, η πρώτη ημέρα μιας ομάδας σε δοκιμές περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιολόγησης μονοθεσίου και επιβεβαίωσης πως όλα τα συστήματα και τα μηχανικά μέρη λειτουργούν σωστά.

Στην αντίπερα όχθη η Mercedes φέρεται να εστιάζει σε μεγάλα stints και συλλογή δεδομένων αξιοπιστίας για τη νέα μονάδα ισχύος.

Red Bull και Ferrari εκτός, προβλήματα για Audi

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην τρίτη ημέρα δοκιμών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο ημέρες με τους Ίσακ Χατζάρ και Μαξ Φερστάπεν στο τιμόνι της RB22. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η αυστριακή ομάδα θα εμφανιστεί ξανά στην πίστα μετά το ατύχημα του Γάλλου την δεύτερη ημέρα δοκιμών.

Η Ferrari επίσης δεν εμφανίστηκε στην πίστα την Τετάρτη, μετά τη συμμετοχή των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ την προηγούμενη ημέρα.

Αντίθετα, η Audi αντιμετώπισε εκ νέου προβλήματα, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να ολοκληρώνει μόλις πέντε γύρους πριν ακινητοποιηθεί η R26 στις στροφές 9 και 10. Πρόκειται για τη δεύτερη κόκκινη σημαία που προκάλεσε το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πίστα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα υδραυλικά της R26.

