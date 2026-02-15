Την πρώτη του εκτίμηση για τη σειρά δυναμικής των ομάδων της Formula 1 έδωσε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος απέφυγε να βάλει τη Ferrari στην κορυφή.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τεστ στο Μπαχρέιν, ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με τη διαμορφούμενη ιεραρχία της Formula 1 ενόψει της νέας σεζόν. Ο Μονεγάσκος ακολούθησε την τακτική των αντιπάλων του και φρόντισε να αναδείξει άλλες ομάδες ως τις ταχύτερες του grid.

Οι νέοι κανονισμοί σε πλαίσιο, αεροδυναμική και μονάδες ισχύος έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες, με τη διαχείριση ενέργειας να αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα απόδοσης. Η αυξημένη συμμετοχή του ηλεκτρικού σκέλους έχει φέρει στο προσκήνιο τεχνικές όπως έντονο lift-and-coast και επιθετικά κατεβάσματα σχέσεων όπως είδαμε στο Μπαχρέιν. Όλα αυτά τα στοιχεία δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τα δεδομένα των δοκιμών.

No shade here 😎 pic.twitter.com/5XWajmwZax — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 13, 2026

Η δυναμικότητα των ομάδων

Μιλώντας από το Μπαχρέιν, ο Λεκλέρ, ο οποίος έγραψε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο των δοκιμών στο Σακχίρ αναγνώρισε την πολυπλοκότητα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Formula 1.

«Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Ήταν δύσκολο και με την προηγούμενη γενιά αυτοκινήτων, αλλά τώρα με το υβριδικό σύνολο και ειδικά με τον ηλεκτρικό κινητήρα να έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ, υπάρχουν τόσες μικρές ρυθμίσεις που μπορείς να κάνεις και να κρύψεις την πραγματική δυναμική του μονοθεσίου με πολλούς τρόπους. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να ξέρουμε ακριβώς πού στεκόμαστε», ανέφερε.

Ο Μονεγάσκος στάθηκε πάντως στη συνέπεια της Ferrari στο πρόγραμμα δοκιμών: «Αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι ακολουθούμε το πρόγραμμά μας. Δεν είχαμε θέματα αξιοπιστίας μέχρι στιγμής και αυτό είναι μια καλή αρχή. Όλα ταιριάζουν με όσα περιμέναμε. Είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να βελτιωθούμε».

Get ready with me: testing edition 👋 pic.twitter.com/cuiktTTYGx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

Οι ομάδες που είναι μπροστά από τη Ferrari

Παρά το γνωστό «παιχνίδι» των δηλώσεων ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, με Red Bull Racing και Mercedes να ανταλλάσσουν τον τίτλο του φαβορί, ο Λεκλέρ εκτιμά ότι αμφότερες έχουν ένα μικρό προβάδισμα έναντι Ferrari και McLaren.

«Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στους άλλους, είναι φυσιολογικό σε αυτό το σημείο της σεζόν. Η Red Bull έχει δείξει πολύ εντυπωσιακά πράγματα από πλευράς μονάδας ισχύος από την αρχή των δοκιμών, ειδικά εδώ. Και η Mercedes δείχνει κατά διαστήματα πολύ δυνατή. Αλλά θα έλεγα ότι κρύβουν περισσότερα».

Επιπλέον πρόσθεσε: «Θα περίμενα κυρίως αυτοί οι δύο να είναι λίγο μπροστά από εμάς. Η McLaren είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουμε που βρίσκεται, αλλά από τη δική μου οπτική αυτή τη στιγμή είναι Red Bull, Mercedes μπροστά και μετά εμείς. Δεν φαίνεται όμως το χάσμα να είναι μεγάλο».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion