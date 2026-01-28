Ο Μονεγάσκος έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, με την επιθυμία του να είναι να επιστρέψει την ιταλική ομάδα στην κορυφή της Formula 1.

Έπειτα από την πρώτη του πραγματική οδηγική εμπειρία στις χειμερινές δοκιμές, ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για τη νέα Ferrari SF-26 δείχνοντας ιδιαίτερα αισιόδοξος. Ο Μονεγάσκος πραγματοποίησε γύρους τόσο σε στεγνές όσο και βρεγμένες συνθήκες στη Βαρκελώνη προσφέροντας πληθώρα δεδομένων στην ομάδα του.

Ο Λεκλέρ, αφού παρέδωσε την SF-26 στον Λιούις Χάμιλτον μίλησε ανοιχτά για τις πρώτες εντυπώσεις από το μονοθέσιο, τη φιλοσοφία των αρχικών δοκιμών και τη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει το νέο τεχνικό πλαίσιο στη Ferrari.

The sound of a Barcelona shakedown 🇪🇸 pic.twitter.com/gOYpcWZxi8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 27, 2026

Έλεγχος συστημάτων, όχι κυνήγι απόδοσης

Μετά το shakedown στο Φιοράνο, η Ferrari πήγε στη Βαρκελώνη για το πρώτο πραγματικό τεστ με την SF-26. Ο Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι το βάρος έπεσε αποκλειστικά στους ελέγχους αξιοπιστίας και λειτουργίας.

«Ήταν ωραίο να επιστρέψω στο μονοθέσιο, σε ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο και πολύ διαφορετικό από ό,τι οδηγούσαμε μέχρι τώρα. Προς το παρόν, το βασικό είναι να καταλάβουμε αν όλα λειτουργούν σωστά – και αυτό συνέβη», δήλωσε στο Formula1.com.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, χωρίς όμως να επηρεάσουν το πρόγραμμα: «Δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες, γιατί το πρωί είχε λίγη βροχή, αλλά κάναμε κανονικά το πρόγραμμά μας, γιατί – ξανά – δεν εστιάζουμε στην απόδοση».

Sighted, today 🤩 Charles making his rounds!

Barcelona-Catalunya 🇪🇸📍 pic.twitter.com/Cs4WhSTJYi — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 27, 2026

Ο Λεκλέρ επιβεβαίωσε ότι η Ferrari ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, με σταδιακή προσέγγιση.

«Όντας το πρώτο πρωινό, περάσαμε από τον πρώτο βασικό έλεγχο του αυτοκινήτου και όλα λειτούργησαν σωστά. Σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε στη λίστα με τα συστήματα και αργότερα θα φτάσουμε σε αυτό που μετρά περισσότερο, δηλαδή την απόδοση. Πρέπει πρώτα καταλάβουμε πώς συμπεριφέρεται το μονοθέσιο και μετά θα δούμε πού βρισκόμαστε». πρόσθεσε.

Το 2026 είναι μεγάλη ευκαιρία για τη Ferrari

Πέρα από τα τεχνικά δεδομένα, ο Λεκλέρ στάθηκε στη συνολική σημασία της νέας σεζόν για τη Scuderia, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα φιλοδοξίας.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να δω τι έχουν ετοιμάσει οι άλλοι και, όταν αρχίσουμε να πιέζουμε περισσότερο, να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτούς».

Ο Μονεγάσκος θεωρεί ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες διαφορές από τα προηγούμενα χρόνια: «Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα να κάνει κάτι διαφορετικό και ίσως να αποκτήσει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε τον προσωπικό και ομαδικό στόχο: «Ελπίζω να είμαστε εμείς η ομάδα που θα κάνει τη διαφορά. Όπου κι αν ξεκινήσουμε, θα πιέσουμε στο μέγιστο για να φέρουμε τη Ferrari ξανά στην κορυφή. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, οπότε ελπίζω αυτή να είναι η χρονιά μας».