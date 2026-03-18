DS N°7: Το νέο ορόσημο της γαλλικής πολυτέλειας στα premium SUV

Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 740 χλμ. και πολύ υψηλή τεχνολογία, το DS N°7 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την avant-garde αισθητική στην κατηγορία των SUV.

Η DS Automobiles αποκάλυψε το νέο DS N°7, ένα μοντέλο που τοποθετείται στον πυρήνα της premium αγοράς και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο πρεσβευτή της γαλλικής τέχνης των ταξιδιών. Ως διάδοχος του DS 7, το νέο SUV συνδυάζει την εκλεπτυσμένη σχεδίαση με κορυφαίους χώρους και τεχνολογία αιχμής, στοχεύοντας σε ένα κοινό που αναζητά την αποκλειστικότητα και την άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Η σχεδίαση του DS N°7 είναι επηρεασμένη από το πρωτότυπο DS AERO SPORT LOUNGE, δίνοντας έμφαση στην αεροδυναμική αποδοτικότητα. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cx μόλις 0,26, το μοντέλο καταφέρνει να συνδυάσει την επιβλητική παρουσία ενός SUV με τις χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζεται άμεσα στην εντυπωσιακή αυτονομία των εξηλεκτρισμένων εκδόσεών του.

Σχεδιαστική αρτιότητα και εσωτερική φινέτσα

Με μήκος 4,66 μέτρα και ένα γενναιόδωρο μεταξόνιο 2,79 μέτρων, το DS N°7 προσφέρει έναν από τους πιο ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους στην κατηγορία του. Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον χώρο αποσκευών που αγγίζει τα 560 λίτρα, ενώ η καμπίνα των επιβατών είναι λουσμένη στο φως, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας και πολυτέλειας που θυμίζει «πρώτη θέση» αεροπορικής εταιρείας.

Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για το εσωτερικό υπογραμμίζουν τη δεξιοτεχνία των Γάλλων δημιουργών. Δέρμα Nappa με τη χαρακτηριστική επεξεργασία σε μοτίβο μπρασελέ ρολογιού, Alcantara και λεπτομέρειες από πραγματικό ξύλο συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη 16 ιντσών του συστήματος DS Iris System 2.0, το οποίο ενσωματώνει πλέον και τεχνολογία ChatGPT για μια πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό.

Ηλεκτρική υπεροχή με αυτονομία 740 χιλιομέτρων

Στον τομέα των συστημάτων κίνησης, το DS N°7 θέτει νέα πρότυπα με την έκδοση E-TENSE Long Range. Η μπαταρία χωρητικότητας 97,2 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως και 740 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες η εμβέλεια μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 800 χλμ. Η αρχιτεκτονική των 400V επιτρέπει ταχεία φόρτιση, εξαλείφοντας το άγχος των μεγάλων αποστάσεων.

Για όσους αναζητούν την υβριδική τεχνολογία, η έκδοση Hybrid 145 προσφέρει μια εξαιρετικά αποδοτική λύση με συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Με εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από τα 121 g CO2/km, το υβριδικό σύστημα επιτρέπει την κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλο ποσοστό των αστικών μετακινήσεων, διατηρώντας την κατανάλωση σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Τεχνολογία αιχμής για μέγιστη ασφάλεια και άνεση

Η οδηγική εμπειρία αναβαθμίζεται μέσω του συστήματος DS Active Scan Suspension. Μια κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ «διαβάζει» τις κακοτεχνίες του δρόμου και ρυθμίζει αυτόματα την απόσβεση κάθε αμορτισέρ ξεχωριστά, προσφέροντας την κορυφαία άνεση που χαρακτηρίζει την ιστορία της μάρκας. Παράλληλα, το σύστημα Night Vision χρησιμοποιεί υπέρυθρη κάμερα για τον εντοπισμό πεζών και ζώων στο σκοτάδι σε απόσταση έως 300 μέτρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον φωτισμό, με τους προβολείς DS Pixelvision να προσφέρουν εμβέλεια έως 520 μέτρα, προσαρμόζοντας τη δέσμη τους ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι οδηγοί. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ξαβιέ Πεζό, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles, το DS N°7 αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, ενσαρκώνοντας πλήρως το όραμα της μάρκας για το μέλλον της premium αυτοκίνησης.