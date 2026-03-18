Η Ferrari δεν εγκαταλείπει τη «Macarena wing» και ετοιμάζεται να τη ρίξει στη μάχη της Σουζούκα για να κλείσει την «ψαλίδα» από τη Mercedes.

Η Ferrari επέλεξε το Grand Prix Ιαπωνίας για την επαναφορά της επαναστατικής πίσω πτέρυγας, καθώς Η πίστα της Σουζούκα είναι γνωστή για τις γρήγορες στροφές της και τις υψηλές απαιτήσεις σε αεροδυναμική πίεση. Οι μηχανικοί στο Μαρανέλο θεωρούν ότι οι ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής διαδρομής είναι οι πλέον κατάλληλες για να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της «Macarena wing», όπως έχει γίνει γνωστή στη γλώσσα των paddock, κάτι που θα επιτρέψει στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να πιέσουν στο όριο.

Στη Σαγκάη, η χρήση της πτέρυγας είχε καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι χρειαζόταν βελτίωση ο συγχρονισμός της απόκρισης ανάμεσα στην πίσω και την εμπρός πτέρυγα. Μετά από εντατικές προσομοιώσεις στο εργοστάσιο, οι Ιταλοί δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το εξάρτημα όχι απλώς για συλλογή δεδομένων, αλλά ως ένα ενεργό κομμάτι του αγωνιστικού τους πακέτου.

Το κυνήγι της Mercedes

Η πρόκληση για τη Ferrari είναι μεγάλη, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι η μονάδα ισχύος της υπολείπεται κατά 20 με 25 ίππους από εκείνη της Mercedes. Σε ένα πρωτάθλημα όπου κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μετράει, η αεροδυναμική υπεροχή είναι ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό ισχύος. Η «Macarena wing» αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς αναβαθμίσεων που στοχεύουν στη μείωση της οπισθέλκουσας χωρίς την απώλεια κάθετης δύναμης.

Around goes Lewis Hamilton! 🤯



A sizeable spin for the Ferrari early-on in FP1, heading into the run-off area at Turn 6 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/9WT1sAuiKy March 13, 2026

Ωστόσο, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο και πιο μακριά, στο Grand Prix του Μαϊάμι στις 4 Μαΐου. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της Ferrari για το 2026. Μέχρι τότε, η επιτυχία ή η αποτυχία της πτέρυγας στην Ιαπωνία θα κρίνει πολλά για την ψυχολογία και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ομάδα στην προσπάθειά της να εκθρονίσει τα «Ασημένια Βέλη».



