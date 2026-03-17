McLaren: Απόλυτη εμπιστοσύνη στη Mercedes παρά το σοκ της Κίνας

Ο Αντρέα Στέλα ξεκαθαρίζει τη στάση της ομάδας μετά την πρωτοφανή διπλή βλάβη που άφησε τους Νόρις και Πιάστρι εκτός αγώνα.

Το Grand Prix Κίνας εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη που η McLaren είχε να ζήσει από το 2005. Η εικόνα των δύο μονοθεσίων να μένουν καθηλωμένα στα γκαράζ πριν καν ανάψουν τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης σόκαρε τους οπαδούς της ομάδας και προκάλεσε έντονα ερωτηματικά για την αξιοπιστία των μονάδων ισχύος της Mercedes. Ήταν μια σπάνια και οδυνηρή στιγμή, καθώς η βρετανική ομάδα είδε τις ελπίδες της για βαθμούς να εξανεμίζονται πριν καν ξεκινήσει η δράση.

Παρά το βαρύ κλίμα, ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους όσον αφορά τη συνεργασία με τον προμηθευτή κινητήρων. Η McLaren βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος και η διατήρηση της ψυχραιμίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές θεωρείται κλειδί για την ανάκαμψη στους επόμενους αγώνες, αφήνοντας πίσω το σοκ της Σαγκάης.

Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στις ελπίδες της McLaren

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς για τον Λάντο Νόρις, όταν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την έξοδο στο grid, οι μηχανικοί διαπίστωσαν απώλεια επικοινωνίας με την μπαταρία του μονοθεσίου. Παρά τις προσπάθειες της τελευταίας στιγμής, η ζημιά ήταν αδύνατον να αποκατασταθεί εγκαίρως. Λίγο αργότερα, η κακοδαιμονία χτύπησε και την πόρτα του Όσκαρ Πιάστρι, του οποίου το μονοθέσιο αρνήθηκε να πάρει μπροστά ενώ βρισκόταν ήδη στο grid, ολοκληρώνοντας το καταστροφικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, πρόκειται για δύο ξεχωριστά ηλεκτρικά ζητήματα που αφορούσαν το ίδιο εξάρτημα της μονάδας ισχύος. Η σύμπτωση δύο τόσο σοβαρών βλαβών την ίδια ημέρα χαρακτηρίστηκε από την ομάδα ως «εξαιρετικά ασυνήθιστη», ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το ιστορικό αξιοπιστίας που συνοδεύει τους κινητήρες της Mercedes τα τελευταία χρόνια, κάτι που καθιστά το συμβάν ακόμα πιο δυσεξήγητο.

Η ετυμηγορία του Αντρέα Στέλα

Ο Αντρέα Στέλα ήταν κατηγορηματικός στηρίζοντας δημόσια τη Mercedes HPP (High Performance Powertrains). «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δουλειά που γίνεται στο Μπρίξγουορθ», δήλωσε ο Ιταλός, τονίζοντας ότι η McLaren βασίζεται στις λεπτομερείς αναφορές του προμηθευτή της για να κατανοήσει τι πήγε στραβά. Η στάση αυτή δείχνει την επιθυμία της ομάδας να μην μεταθέσει τις ευθύνες, αλλά να εργαστεί από κοινού για τη λύση του προβλήματος.

Η McLaren αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος των συγκεκριμένων ηλεκτρικών συστημάτων ανήκει αποκλειστικά στη Mercedes, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία τους ακόμα πιο στενή σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Η ανάλυση των δεδομένων συνεχίζεται σε εντατικό ρυθμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι το «ηλεκτροσόκ» της Κίνας δεν θα επαναληφθεί, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τις επόμενες προκλήσεις του προγράμματος.