Ο Σαρλ Λεκλέρ παίρνει θέση στην κόντρα για τους νέους κανονισμούς της Formula 1, δηλώνοντας ότι απολαμβάνει τις μάχες στην πίστα και τις προκλήσεις των νέων μονοθεσίων.

Ενώ οι νέοι κανονισμοί της Formula 1 για το 2026 έχουν διχάσει το paddock, με κορυφαίους οδηγούς να ασκούν δριμεία κριτική για την «τεχνητή» φύση των αγώνων, ο Σαρλ Λεκλέρ εμφανίζεται ως ένας από τους ισχυρούς υποστηρικτές της νέας εποχής. Μετά το Grand Prix της Κίνας, ο οδηγός της Ferrari εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα νέα μονοθέσια, παρά τη μειωμένη αεροδυναμική κάθετη δύναμη και τη μεγαλύτερη εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια.

Η αλλαγή στη φύση των αγώνων, με τις συνεχείς εναλλαγές θέσεων λόγω της διαχείρισης της μπαταρίας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οδηγούς όπως ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λάντο Νόρις. Ωστόσο, ο Λεκλέρ, ο οποίος ενεπλάκη σε μεγάλες μάχες με τον Λιούις Χάμιλτον και τον Τζορτζ Ράσελ στη Σαγκάη, δηλώνει ότι η εμπειρία μέσα από το κόκπιτ παραμένει αυθεντική και ενδιαφέρουσα.

Η άποψη του Λεκλέρ για το «τεχνητό» θέαμα

Ο Μονεγάσκος ήταν σαφής στις δηλώσεις του σχετικά με την αίσθηση που του αφήνει η οδήγηση των νέων μονοθεσίων: «Το απολαμβάνω και δεν το νιώθω τόσο “τεχνητό” από το εσωτερικό του μονοθεσίου. Φυσικά, υπάρχουν εκείνα τα προσπεράσματα που είναι τεχνητά, καθώς όποτε κάποιος κάνει ένα λάθος με την μπαταρία και την εξαντλεί εντελώς, υπάρχει τεράστια διαφορά ταχύτητας», δήλωσε ο Λεκλέρ.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, πρόσθεσε: «Αλλά νιώθω ότι όλοι συγκλίνουμε λίγο προς το να γνωρίζουμε πού δεν πρέπει να πάμε και πού μπορούμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε το ρίσκο, και έτσι αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέροντα σημεία για προσπέραση. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα ήταν η απόδειξη αυτού».

Ο Λεκλέρ εστίασε ιδιαίτερα στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον ο οδηγός κατά τη διάρκεια του γύρου: «Πραγματικά το απόλαυσα. Δεν είμαι σίγουρος αν ρωτήσετε την ομάδα, θα απαντήσουν το ίδιο. Αλλά, πραγματικά το απόλαυσα. Ειλικρινά, αυτά τα μονοθέσια για αγώνες είναι πραγματικά διασκεδαστικά και ναι, ήταν απλώς ένας ωραίος αγώνας».

Η μάχη με τον Χάμιλτον

Περιγράφοντας τη μάχη του με τον Λιούις Χάμιλτον, σημείωσε: «Ήταν μια πολύ δίκαιη, σκληρή αλλά δίκαιη μάχη, η οποία ήταν ωραία, και επιπλέον υπάρχουν πολλές τακτικές μέσα από το κόκπιτ που είναι πραγματικά ωραίες. Υπήρχε προφανώς αυτή η μάχη για το ποιος θα κάνει το προσπέρασμα στην τελευταία στροφή και φρενάραμε και οι δύο πολύ νωρίς. Και ο τρόπος που αναπτύσσεις και διαχειρίζεσαι την ενέργεια, έκανε τον αγώνα διασκεδαστικό».

A great fight on track and bringing home a strong result for the team 💪 pic.twitter.com/l5sbknNlgG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 15, 2026

Παρά τη θετική του στάση για τον αγώνα, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι οι νέοι κανονισμοί έχουν επηρεάσει την αίσθηση της απόλυτης ταχύτητας, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. «Δεν είναι αυτά τα αυτοκίνητα με την εξαιρετικά υψηλή κάθετη δύναμη που είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φυσικά πρέπει να εξετάσουμε. Για να το κάνουμε λίγο περισσότερο "σαν Formula 1" στις κατατακτήριες, επειδή νιώθω ότι υπάρχει κάτι που μας λείπει. Αλλά ξέρω ότι η FIA εργάζεται πάνω σε αυτό και ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση για αυτό», κατέληξε ο οδηγός της Ferrari, ο οποίος μετά τον αγώνα της Κίνας βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.