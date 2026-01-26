Ο Μονεγάσκος μίλησε για την εμπειρία του από το καινούργιο μονοθέσιο της ομάδας του Μαρανέλο, με το οποίο θα αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έδωσε την πρώτη του αποτίμηση για τη νέα Ferrari SF-26, μετά το shakedown που πραγματοποίησε η Scuderia στο Φιοράνο. Ο Μονεγάσκος κάθισε πίσω από το τιμόνι και έκανε λόγο για μια ενθαρρυντική αρχή χωρίς απρόοπτα.

Η πρώτη έξοδος της SF-26 στην πίστα ακολούθησε την επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου, με τους Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να μοιράζονται το πρόγραμμα οδήγησης. Συνολικά κάλυψαν μόλις 15 χιλιόμετρα όπως ορίζει ο κανονισμός για την ημέρα κινηματογράφησης, με τον Βρετανό να κάνει 3 γύρους και τον Μονεγάσκος 2 γύρους.

Έλεγχος αξιοπιστίας, όχι απόδοσης

Ο Μονεγάσκος ξεκαθάρισε ότι ο βασικός στόχος της ημέρας ήταν η επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας όλων των συστημάτων του νέου μονοθεσίου και όχι η εξαγωγή αγωνιστικών συμπερασμάτων:

«Ανυπομονώ πάντα για αυτή την ημέρα κάθε χρόνο. Είναι όμως μια μέρα όπου ο κύριος στόχος είναι να ελέγξεις ότι όλα λειτουργούν σωστά και ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αυτό συνέβη σήμερα, οπότε είναι ένα θετικό στοιχείο», δήλωσε ο Λεκλέρ στο F1.com.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της SF-26: «Όσον αφορά την απόδοση και την αίσθηση, είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές. Υπήρχε αρκετή ομίχλη και η πίστα ήταν ελαφρώς βρεγμένη, οπότε δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες για το πρώτο τεστ ενός αυτοκινήτου».

Η σημασία των πρώτων πραγματικών δεδομένων

Ο Λεκλέρ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συλλογής των πρώτων δεδομένων από πραγματικές συνθήκες πίστας, μετά από μήνες προσομοιώσεων και δουλειάς στο παρασκήνιο:

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχει προηγηθεί πολλή συζήτηση και τεράστια δουλειά πίσω από τις κάμερες για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή έτοιμοι. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε πώς λειτουργούν οι πραγματικοί αισθητήρες στο αυτοκίνητο και αν όλα κάνουν αυτά που περιμέναμε».

Η Ferrari βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ του 2026. Η ιταλική ομάδα θα πάρει μέρος για πρώτη φορά την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

