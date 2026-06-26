Έτοιμη να ριχτεί στη μάχη της νίκης στο GP Αυστρίας είναι η Red Bull Racing, η οποία θα έχει μαζί της ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων.

Η Red Bull Racing ετοιμάζεται για μια από τις πιο κρίσιμες εμφανίσεις της στη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Μίλτον Κινς επέλεξε τον εντός έδρας αγώνα της στο Grand Prix Αυστρίας για να παρουσιάσει ένα εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων. Πρόκειται για τις πιο σημαντικές αλλαγές που δέχεται η RB22 μετά το Grand Prix Μαϊάμι, με την ομάδα να στοχεύει σε μια αποφασιστική επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις του grid.

Μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο ξεκίνημα στη χρονιά, η RBR δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Οι μικρές αλλά σταθερές βελτιώσεις που ακολούθησαν το πρώτο πακέτο εξέλιξης βοήθησαν τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώσει μια 3η θέση στον Καναδά και μια 4η θέση στη Βαρκελώνη, αφήνοντας πίσω του την οδυνηρή εγκατάλειψη στο Μονακό. Τώρα, η εισαγωγή των νέων εξαρτημάτων στην Αυστρία σηματοδοτεί την έναρξη ενός απαιτητικού προγράμματος αγώνων που θα οδηγήσει το σπορ μέχρι το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου.

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O Φερστάπεν δηλώνει αισιόδοξος

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει εξαιρετική παράδοση στο Red Bull Ring, καθώς μετρά τις περισσότερες νίκες από την επιστροφή της πίστας στο καλεντάρι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό αλλά και την προσοχή του για τις ιδιαιτερότητες του αυστριακού τριημέρου. Αυτή είναι η πρώτη φορά στο 2026 που ο Ολλανδός πιστεύει σε ουσιαστική ανάκαμψης της ομάδας του.

«Η Αυστρία είναι φυσικά ο εντός έδρας αγώνας για την ομάδα. Ήταν μια εξαιρετική πίστα για μένα στο παρελθόν και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις εκεί. Πρόκειται για ένα άκρως ενδιαφέρον σιρκουί, όπου όλες οι στροφές είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, οπότε είναι πραγματικά σημαντικό να βρούμε μια καλή ισορροπία στο μονοθέσιο. Χρειάζεσαι κορυφαία απόδοση τόσο στις γρήγορες όσο και στις αργές στροφές, καλή πρόσφυση και πλέον, με το πόσο ευαίσθητες είναι ορισμένες πίστες στη διαχείριση ενέργειας, είναι σημαντικό να δουλέψουμε για να κυριαρχήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Φέρνουμε ένα νέο πακέτο αναβαθμίσεων, οπότε είναι συναρπαστικό να δούμε πόσο μπορεί να μας προσφέρει σε χρόνο ανά γύρο», δήλωσε ο Ολλανδός.

Το μεγάλο πακέτο της Red Bull

Οι αναβαθμίσεις που έχει η RB22 στο Red Bull Ring δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά σε αεροδυναμικά εξαρτήματα. Οι «ταύροι» εδώ και καιρό εργάζονται σε μέτρα τα οποία θα φέρουν το μονοθέσιο στο κατώτατο όριο βάρους, κάτι που ευελπιστούν να πετύχουν στην Αυστρία.

Πέρα από χρόνο στο γύρο, η μείωση του βάρους ωφελεί και σε άλλους τομείς όπως η φθορά των ελαστικών. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της FIA, η αυστριακή ομάδα είχε συνολικά 7 αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

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