Σαν Σήμερα: Η φοβερή νίκη της Jordan στη Γαλλία (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης. Αυτό ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού και αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του.

Υπάρχει ένας οδηγός που σήμερα γιορτάζει τα 39α γενέθλια του και αποφάσισε λίγες μέρες αφότου έγινε πρωταθλητής στη Formula 1 να «κρεμάσει» το κράνος του. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μιλήσουμε για έναν αγώνα του 1999 που «έβαλε φωτιά» στο πρωτάθλημα. Στον κόσμο του MotoGP, o Βαλεντίνο Ρόσι σημείωσε μια ιστορική νίκη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ, γιος του πρωταθλητή στην F1 για το 1982, Κέκε Ρόσμπεργκ. Ο Γερμανός είχε κατακτήσει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του GP2 Series το 2005, πριν προβιβαστεί στην F1 μέσω της Williams την επόμενη χρονιά. Παρέμεινε στην ομάδα του Γκρόουβ για τέσσερις σεζόν και έπειτα πήρε μετεγγραφή στη Mercedes δίπλα στον Μίκαελ Σουμάχερ. Η παρθενική νίκη του Ρόσμπεργκ σημειώθηκε στο GP Κίνας του 2012 (στην 111η εμφάνισή του), με τις επόμενες τέσσερις χρονιές να τον βρίσκουν αυτήν τη φορά στο πλάι του Λιούις Χάμιλτον. Η μετάβαση της F1 στην υβριδική εποχή βρήκε την Mercedes και τον Βρετανό σε εξαιρετική φόρμα, με τον Ρόσμπεργκ τελικά να επικρατεί στην μάχη για τον τίτλο το 2016. Η ψυχολογική του καταπόνηση από την πολυετή προσπάθεια να γίνει πρωταθλητής ήταν τέτοια που πέντε μέρες μετά την επίτευξη του μεγάλου του στόχου, ανακοίνωσε αιφνιδίωσε πως αποχωρεί από τους αγώνες.

Σαν σήμερα το 1999, διεξήχθη το GP Γαλλίας της F1 στο Μάνι-Κουρ. Ο καιρός έπαιξε το ρόλο του όλο το τριήμερο, με τις κατατακτήριες να διεξάγονται υπό βροχή. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο εκκίνησε από την pole position με την ομάδα της Stewart GP και κυριάρχησε στο πρώτο σκέλος του αγώνα. Στον 21ο γύρο «άνοιξαν» οι ουρανοί και έφεραν ανακατατάξεις. Στο μεταξύ οι πρωταγωνιστές της σεζόν, Μίκα Χάκινεν και Μίκαελ Σουμάχερ, ανέκαμψαν γρήγορα από τις κακές κατατακτήριες δοκιμές τους, όμως αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πορεία. Ο Φινλανδός έχασε τον έλεγχο στη στροφή 5 του 38ου γύρου προσπαθώντας να πάρει την πρωτοπορία από τον Μπαρικέλο, ενώ ο Γερμανός έχάσε πολύ χρόνο εξαιτίας μιας δυσλειτουργίας στα ηλεκτρικά της Ferrari. Ο Χανς-Χάραλντ Φρέντζεν αξιοποίησε την έξυπνη στρατηγική της Jordan που γέμισε από νωρίς με καύσιμα το μονοθέσιό του και έφτασε σε μια ανέλπιστη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Χάκινεν και το βάθρο «έκλεισε» ο Μπαρικέλο.

Σαν σήμερα το 2009, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο GP Ολλανδίας του Άσεν και κατέκτησε την 100η νίκη της καριέρας του με μια επιβλητική εμφάνιση. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο, ενώ τρίτος ο Κέισι Στόνερ.

Σαν σήμερα το 2010, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ξεπέρασε τις McLaren των Λιούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον για να στεφθεί νικητής στο Grand Prix Ευρώπης του σιρκουί πόλης στη Βαλένθια. Στον αγώνα οι Φέτελ και Χάμιλτον έδωσαν μια εξαιρετική μάχη, με τους δύο να ανταλλάσσουν συνεχώς ταχύτερα περάσματα. Όμως ποινή διέλευσης για τον οδηγό της McLaren του στέρησε τις όποιες ελπίδες για νίκη. Ο Μαρκ Ουέμπερ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Χέικι Κοβαλάινεν της Lotus. O Αυστραλός έπεσε πάνω στον Φινλανδό, με αποτέλεσμα η RB6 του να απογειωθεί. Κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά, δίχως όμως κάποιον τραυματισμό.

Σαν σήμερα το 2015, το GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν προσέφερε έναν δραματικό τερματισμό για τον αγώνα του MotoGP, με πρωταγωνιστές τους Βαλεντίνο Ρόσι και Μαρκ Μάρκεθ. Οι δυο τους πάλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη η οποία κρίθηκε λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό. Ο Ισπανός επιτέθηκε στο τελευταίο σικέιν στον Ιταλό. Οι δυο τους είχαν επαφή, με τον «Γιατρό» να «κόβει» την τελευταία στροφή. Επέστρεψε στην πίστα πρωτοπόρος και πήρε τη νίκη για τη Yamaha και έβδομη στη συγκεκριμένη πίστα.

Φωτογραφίες: cladounnet/Χ