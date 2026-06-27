ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρίψη πέτρας στο αυτοκίνητο του Κατσόν

Η FIA και η διοργάνωση εξέδωσαν διευκρινιστική ανακοίνωση μετά την εξέταση του οπτικού υλικού από τη Θήβα.

Νέα τροπή παίρνει το θέμα που δημιουργήθηκε στην ειδική διαδρομή «Θήβα», όταν μια πέτρα χτύπησε με δύναμη και θρυμμάτισε το παρμπρίζ του Toyota GR Yaris Rally2 των Αλεχάντρο Κατσόν και Μπόρχα Ροσάντα. Αν και οι πρώτες υπόνοιες του πληρώματος έκαναν λόγο για εσκεμμένη ενέργεια από την πλευρά των θεατών, η επίσημη έρευνα δείχνει ένα διαφορετικό σενάριο.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR June 26, 2026

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με τους οργανωτές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξέτασαν εξονυχιστικά το διαθέσιμο βίντεο από την onboard κάμερα του αγωνιστικού αυτοκινήτου, καθώς και το υλικό της περιοχής. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, δεν βρέθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι η πέτρα ρίχτηκε από ανθρώπινο χέρι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα ατυχές, τυχαίο συμβάν από την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος ή από την ίδια τη φύση της χωμάτινης διαδρομής.

Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης

«Μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην ΕΔ7, η FIA και οι διοργανωτές του Ράλλυ Ακρόπολις δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή. Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, αναφορές ή πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες. Η FIA και οι διοργανωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια των αγωνιζομένων με τη μέγιστη σοβαρότητα».

