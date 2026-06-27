Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό του μετά από ατύχημα σε ιδιωτικές δοκιμές έδωσε στη δημοσιότητα ο Λιούις Χάμιλτον.

Μετά τη σπουδαία του νίκη στο Grand Prix Βαρκελώνης, ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη. Ο Βρετανός παραδέχθηκε πως το 2025 είχε ένα σοβαρό τραυματισμό μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια δοκιμών το χειμώνα και τον κουβαλούσε για ένα μεγάλο μέρος της σεζόν.

Η περσινή, πρώτη σεζόν του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τα χρώματα της Ferrari αποδείχθηκε η χειρότερη στην πολυετή και γεμάτη τίτλους καριέρα του στη Formula 1. Ο Βρετανός περιορίστηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας, 86 ολόκληρους βαθμούς πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ, βιώνοντας για πρώτη φορά μια χρονιά χωρίς ούτε ένα βάθρο.

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Η παραδοχή του Χάμιλτον που τρομάζει

Στο περιθώριο του Grand Prix Αυστρίας, ο Χάμιλτον θέλησε να αναφερθεί περεταίρω στην περιπέτεια που είχε στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν. Τα λόγια του Βρετανού σοκάρουν, με τις λεπτομέρειες των επιπτώσεων που είχε η σύγκρουση στο σώμα του, σε μια περίοδο που έπρεπε παράλληλα να πιέζει στο όριο μέσα στη δύστροπη SF-26.

«Χτύπησα στον τοίχο πολύ δυνατά πέρυσι σε δοκιμές. Μετατοπίστηκε ένας από τους δίσκους στον αυχένα μου, ο οποίος πίεζε το νεύρο. Έτσι, για περίπου εννέα εβδομάδες δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Έβλεπα φυσιοθεραπευτές καθημερινά, σωματικά ήμουν χάλια και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους. Έπαιρνα παυσίπονα, χρειάστηκε να κάνω ένεση, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να το διορθώσω. Με αυτό το πράγμα έπρεπε βασικά να μάθω να ζω. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά με τη θέση στην οποία κάθεσαι μέσα στο μονοθέσιο», δήλωσε ο 41χρονος οδηγός.

Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις

Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν αμέσως μετά τη λυτρωτική πρώτη του νίκη με τη Ferrari στη Βαρκελώνη στον 31ο αγώνα με την ομάδα του Μαρανέλο. Το πιο εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι πως ο κατάφερε τη δύσκολη αυτή στιγμή να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μαθευτεί ένα χρόνο μετά.

Φέτος τα πράγματα εξελίσσονται πολύ καλύτερα για τον πολυπρωταθλητή της Formula 1. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2ος στη βαθμολογία οδηγών όντας 41 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, Κίμι Αντονέλι.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.