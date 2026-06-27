O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Red Bull Ring.

Η δράση στο Grand Prix Αυστρίας, τον όγδοο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα δοκιμών στην τελευταία περίοδο πριν από τη μάχη της pole position.

Σε αντίθεση με τις δοκιμές της Παρασκευής, δεν υπήρξε κάποια διακοπή, με τους οδηγούς να ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματά τους.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Mercedes εναντίον Ferrari

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Αυστρίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes-AMG στον τελευταίο του γύρο στη διαδικασία έγραψε το 1:07,096 και πήρε την 1η θέση. Η επίδοση αυτή ήταν ωστόσο πιο αργή από τον καλύτερο χρόνο του FP2 της Παρασκευής.

Στη 2η θέση έμεινε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος δεν έκανε καλές επιδόσεις με το δεύτερο φρέσκο σετ ελαστικών μαλακής γόμας. Η διαφορά του από τον Ράσελ ήταν 0,038 δλ, με τις δύο Mercedes να είναι φαβορί για την pole αργότερα μέσα στη μέρα.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια και έμεινε 0,115 δλ μακριά από την κορυφή. Η Ferrari βρήκε απόδοση από την Παρασκευή, με τους δύο οδηγούς της να είναι πολύ χαρούμενοι με τη βελτίωση της συμπεριφοράς της SF-26 στην πίστα.

Από κοντά οι McLaren και Red Bull

Στις θέσεις 4 και 5 βρέθηκαν οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren. Αμφότεροι έδειξαν να έχουν ταχύτητα, με τη διαφορά από τη Mercedes να μεγαλώνει σε σύγκριση με το FP2.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 6η θέση με τη Red Bull RB22. Οι «ταύροι» ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χθες, κάτι που

φέρνει χαμόγελα στο γκαράζ τους. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις δύο πρώτες σειρές της εκκίνησης. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-26 έμεινε 7ος, μην έχοντας καθαρή προσπάθεια στο τέλος της διαδικασίας.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τρεις ακόμη «ταύροι», με τον Ίσακ Χατζάρ να είναι μπροστά από τους Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε από τις 16:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Αυστρίας

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.