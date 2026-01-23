Η αγγλογαλλική ομάδα έγινε η έβδομη κατά σειρά που παρουσίασε το μονοθέσιό της για την αγωνιστική σεζόν της Formula 1 του 2026.

Λίγη ώρα μετά την παρουσίαση της νέας Ferrari SF-26, η Alpine F1 πήρε σειρά και παρουσίασε το δικό της μονοθέσιο για την αγωνιστική σεζόν του 2026, την A526. Η αποκάλυψη του νέου της μονοθεσίου έγινε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο εταιρείας που είναι χορηγός της ομάδας, ανοιχτά των καταλανικών ακτών, κοντά στη Βαρκελώνη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η ομάδα του Ένστον βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον για να πραγματοποιήσει το shakedown της νέας A526.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 🏎️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Διατήρηση της σχεδιαστικής ταυτότητας

Το νέο χρωματικό μοτίβο δεν διαφοροποιείται ριζικά σε σχέση με το περσινό, διατηρώντας το χαρακτηριστικό μπλε της Alpine σε συνδυασμό με το ροζ που παραπέμπει στον βασικό χορηγό BWT. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη συνέχιση της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας, σε μια χρονιά όπου οι τεχνικές αλλαγές βρίσκονται στο επίκεντρο.

Όλο το βάρος στο project A526

Η Alpine έχει επενδύσει σημαντικά στη νέα εποχή κανονισμών, τερματίζοντας την ουσιαστική εξέλιξη του μονοθεσίου του 2025 ήδη από τον Μάιο της περσινής χρονιάς, ώστε να επικεντρωθεί πλήρως στο A526. Η απόφαση αυτή είχε άμεσο αγωνιστικό κόστος, καθώς η ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος κατασκευας΄των

Ο βασικός οδηγός της ομάδας, Πιέρ Γκασλί, μπαίνει στη νέα χρονιά με αυξημένες προσδοκίες, έχοντας δεσμεύσει το μέλλον του με την Alpine. Δίπλα του αναμένεται να βρεθεί ο Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος ετοιμάζεται – εκτός απροόπτου – για την πρώτη πλήρη σεζόν του στη Formula 1.

Νέο μονοθέσιο, νέοι κανονισμοί, νέες προκλήσεις

Το A526 σχεδιάστηκε υπό την επίβλεψη του εκτελεστικού τεχνικού διευθυντή Νταβίντ Σαντσέζ και πραγματοποίησε ήδη shakedown στο Σίλβερστον πριν από το πρώτο επίσημο τεστ. Όπως ανέφερε ο Σαντσέζ, το νέο τεχνικό πλαίσιο οδήγησε σε μονοθέσιο με μικρότερες διαστάσεις και μεγαλύτερη ελευθερία αεροδυναμικής προσέγγισης. Η επιστροφή της ενεργής αεροδυναμικής, με κινούμενες εμπρός και πίσω αεροτομές, καθώς και η μείωση συνολικής κάθετης δύναμης και αεροδυναμικής αντίστασης, αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας φιλοσοφίας.

Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας της Alpine με τη Mercedes-AMG, με τη γερμανική μάρκα να προμηθεύει με κινητήρες την τέως εργοστασιακή ομάδα της Renault.

Στροφή στο αγωνιστικό σκέλος

Η Alpine στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στις δοκιμές της Βαρκελώνης από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, όπου το τεχνικό επιτελείο θα αρχίσει να συλλέγει τα πρώτα ουσιαστικά δεδομένα για το A526.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion