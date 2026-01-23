H ιταλική ομάδα παρουσίασε το νέο μονοθέσιο της Formula 1, με το οποίο ευελπιστεί να επιστρέψει στους τίτλους έχοντας ένα εξαιρετικό οδηγικό δίδυμο.

Η Scuderia Ferrari παρουσίασε επίσημα το νέο της μονοθέσιο για τη σεζόν 2026, αποκαλύπτοντας την SF-26 μέσα από σύντομο βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media. H ιταλική ομάδα παράλληλα βρίσκεται στο Φιοράνο για το προγραμματισμένο shakedown του νέου της δημιουργήματος.

Η Ferrari παρέμεινε πιστή στις παραδόσεις των τελευταίων ετών, παρουσιάζοντας το νέο μονοθέσιο την ίδια ημέρα με την πρώτη του έξοδο στην πίστα. Παρόντες στο Φιοράνο βρίσκονται τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ, οι οποίοι μοιράζονται τα πρώτα χιλιόμετρα της SF-26.

Αλλαγή στο χρωματισμό της νέας Ferrari

Το φετινό δημιούργημα του Μαρανέλο έχει ένα διαφορετικό χρωματισμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το κόκκινο παραμένει κυρίαρχο στην SF-26, όμως με μια πιο ανοιχτή απόχρωση σε σύγκριση με το 2025.

Το λευκό από την άλλη έχει πιο δυναμική παρουσία, καθώς εκτείνεται από το σασί ακριβώς μπροστά από τη θέση του οδηγού και καλύπτει σχεδόν όλο το κάλυμμα του κινητήρα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως οι εμπρός και πίσω αεροτομές είναι σε «γυμνό» carbon.

Επιθετικό πλάνο εξέλιξης από τη Ferrari

Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, έχει χαρακτηρίσει την προσέγγιση της Ferrari για το 2026 «επιθετική», τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και χρονοδιαγράμματος. Η τελική συναρμολόγηση της SF-26 ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του διαθέσιμου χρόνου εξέλιξης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο προετοιμασίας για τη νέα εποχή της Formula 1, καθώς η Ferrari ήταν από τις πρώτες ομάδες που μετέφεραν το σύνολο της αεροδυναμικής τους εξέλιξης στο project του 2026 ήδη από τον Απρίλιο της προηγούμενης χρονιάς.

Η τελική μορφή της SF-26 δεν θα είναι έτοιμη πριν από τον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία στις αρχές Μαρτίου.

Στόχος η αγωνιστική επαναφορά μετά το δύσκολο 2025

Η SF-26 αποτελεί τη βάση της προσπάθειας της Ferrari να ανακάμψει μετά από μια απογοητευτική σεζόν, στην οποία η ιταλική ομάδα περιορίστηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Η SF-25 ήταν κατώτερη των προσδοκιών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ιταλική ομάδα να κατακτήσει μόλις 7 βάθρα, όλα δια χειρός Σαρλ Λεκλέρ. Ο Λιούις Χάμιλτον από την άλλη δεν ανέβηκε στο βάθρο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του, ωστόσο η μοναδική παρηγοριά ήταν η νίκη του στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

Το 2025 οι Λεκλέρ και Χάμιλτον τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6 στο πρωτάθλημα οδηγών.

Και τώρα Βαρκελώνη

Η Ferrari βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πίστα του Φιοράνο για να πραγματοποιήσει ημέρα κινηματογράφησης της SF-26. Με τον τρόπο αυτό, θα συλλέξει τα πρώτα δεδομένα ώστε να διασφαλίσει πως όλα λειτουργούν σωστά στο νέο της δημιούργημα. Παράλληλα, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ θα πάρουν μια πρώτη… γεύση από το νέο τους μονοθέσιο.

Έπειτα το ταξίδι για τη Βαρκελώνη ξεκινάει για την ομάδα του Μαρανέλο, με το πρώτο τεστ να είναι προγραμματισμένο για τις 26-30 Ιανουαρίου. Οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην πίστα στις 3 από τις 5 αυτές ημέρες.

