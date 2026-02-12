Σαν Σήμερα: Έγινε μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας στην ιστορία (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν, θα δούμε πώς πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και θυμόμαστε τα γενέθλια τριών ξεχωριστών οδηγών. Κάνουμε την αναδρομή μας στα χιόνια της Σουηδίας για το WRC, ενώ θυμόμαστε και το αποτυχημένο τεστ της Formula 1 στο Μπαχρέιν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1908, δόθηκε εκκίνηση στον υπερπόντιο αγώνα ταχύτητας μεταξύ Νέας Υόρκης και Παρισιού. Πρόκειται, για το μεγαλύτερο event στα χρονικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, από άποψη απόστασης και συνολικής διάρκειας. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε ένα εξωφρενικό εγχείρημα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία της εποχής γύρω από την αυτοκίνηση, καθώς και οι υποδομές στο οδικό δίκτυο. Ξεκίνησε στην Τάιμς Σκουέαρ με συνολικά 6 αυτοκίνητα, τα οποία αντιπροσώπευαν τέσσερις χώρες. Συμμετείχε η Γερμανία (Protos), η Γαλλία (De Dion-Bouton, Motobloc και Sizaire-Naudin), η Ιταλία (Zust) και οι ΗΠΑ (Thomas Flyer). Οι συμμετέχοντες διέσχισαν ολόκληρη τη βορειοαμερικανική ήπειρο από ανατολή προς δύση, περνώντας από πολλά σημεία που δεν υπήρχαν καν δρόμοι, φτάνοντας στο Σαν Φρανσίσκο. Μετά μεταφέρθηκαν με πλοία στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, κάνοντας το ταξίδι από το Σιάτλ των ΗΠΑ στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας και έπειτα στο Βλαδιβοστόκ της Σιβηρίας, προτού κινηθούν προς την Ευρώπη. Τα γαλλικά αυτοκίνητα δεν ολοκλήρωσαν το ταξίδι και στις 30 Ιουλίου, μετά από 169 ημέρες, τερμάτισε πρώτο το Thomas Flyer του Τζορτζ Σούστερ, έχοντας διανύσει σχεδόν 16.700 χιλιόμετρα.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Πατρίκ Γκαϊλάρ. Έπειτα από μερικές αξιοπρεπείς εμφανίσεις στη Formula Renault και την F3, ο Γάλλος μεταπήδησε στην F2 το 1979. Την ίδια χρονιά οδήγησε για την αδύναμη ομάδα της Ensign στη Formula 1 και εμφανίστηκε σε πέντε Grand Prix. Κατάφερε να προκριθεί δύο φορές στον αγώνα αλλά τερμάτισε μόνο στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Το 1980 επέστρεψε στην Ensign για να αγωνιστεί στο Grand Prix Ισπανίας και τερμάτισε στην 6η θέση. Ωστόσο, υπήρξε... θύμα της πολιτικής τότε διαμάχης μεταξύ FISA και FOCA, των δύο βασικών εκπρόσωπων των ομάδων. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας αποφασίστηκε να μη προσμετρήσει στο πρωτάθλημα. Έτσι, ο ένας βαθμός που πήρε ο Γκαϊγιάρ με την 6η του θέση δεν καταγράφηκε.

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο Τορανοσούκε Τακάγκι. Ο Ιάπωνας αγωνίστηκε στην F1 το 1998 και 1999, με τις ομάδες των Tyrrell και Arrows αντίστοιχα. Ωστόσο, παρά τα δείγματα ταχύτητας που έδειξε κατά καιρούς, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει σωστά με τις ομάδες του λόγω του χαμηλού του επιπέδου στην αγγλική γλώσσα. Πρόβλημα που δεν βελτιώθηκε και μοιραία έμεινε εκτός F1.

Toranosuke Takagi in his Arrows A20 on Suzuka in 1999 #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/La2tH5Exyk — UnracedF1 - Passion for historical F1 (@UnracedF1) January 6, 2023

Σαν σήμερα το 1984, πραγματοποιήθηκε το Ράλλυ Σουηδίας για το πρωτάθλημα του WRC, στο οποίο κυριάρχησε ο θρύλος Στιγκ Μπλόμκβιστ με Audi. Η γερμανική φίρμα έκανε παρέλαση στον αγώνα, με τη Μισέλ Μουτόν να τερματίζει στη 2η θέση, ενώ ο Περ Έκλουντ,συμπλήρωσε το βάθρο. Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη νίκη του Μπλόμκβιστ στη Σουηδία.

Σαν σήμερα, επίσης το 1984, γεννήθηκε ο πολύπειρος άσσος του NASCAR, Μπραντ Κεσελόφσκι. Ο Αμερικανός, γνωστός στο χώρο των stock αυτοκινήτων για την επιθετική του οδήγηση και τις ουκ ολίγες «κοκορομαχίες» εντός και εκτός πίστας, είναι ένας εκ των μόλις 6 οδηγών στην ιστορία με τίτλο τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία του NASCAR.

I’ve got a few goals to check off in 2023. It starts today #6NeverQuits



1. Win 2+ races

2. 1 or less pit road penalties

3. 2+ poles pic.twitter.com/aH1ywmvYrA February 4, 2023

Σαν σήμερα το 2009, οι ομάδες των BMW, Toyota και Scuderia Ferrari επέλεξαν να πραγματοποιήσουν δοκιμές στην πίστα του Μπαχρέινμ ενόψει της νέας τότε σεζόν της Formula 1. Ωστόσο, ο καιρός ήταν απροσδόκητα κακός, με τους ισχυρότατους ανέμους να προκαλούν αμμοθύελλα που σχεδόν εκμηδένισε την ορατότητα. Μοιραία οι δοκιμές ακυρώθηκαν, με τους οδηγούς να κάνουν μόλις έναν αναγνωριστικό γύρο.

Φωτογραφίες: gothamhistory/Χ