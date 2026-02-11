Ο Φερνάντο Αλόνσο εξηγεί γιατί θέλει να περιμένει έως τον Σεπτέμβριο πριν αποφασίσει για το μέλλον του στη Formula 1 και πώς επηρεάζουν οι εξελίξεις του 2026.

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινά με πολλά ανοιχτά ερωτήματα και ένα από τα πιο ουσιαστικά αφορά το μέλλον του Φερνάντο Αλόνσο. Στα 44 του χρόνια, ο Ισπανός παραμένει ο γηραιότερος οδηγός στο grid, αλλά ταυτόχρονα ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς, σε μια χρονιά-ορόσημο για την Aston Martin F1, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένας νέος κύκλος τεχνικών κανονισμών.

Η ομάδα του Σίλβερστον προσβλέπει σε ουσιαστική αγωνιστική πρόοδο, όμως ο ίδιος ο Αλόνσο ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις για το μέλλον του δεν μπορούν να ληφθούν πρόωρα. Ο Ισπανός έχει μπει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τους «πράσινους» και θέλει αποτελέσματα σε μια σεζόν όπου η εξέλιξη των μονοθεσίων αναμένεται να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Ο παράγοντας που θα οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση

Στο περιθώριο της παρουσίασης της Aston Martin για το 2026, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξηγεί ότι το 2026 διαφοροποιείται από προηγούμενες χρονιές.

«Δεν ξέρω. Φέτος πρέπει να περιμένεις λίγο περισσότερο, γιατί η πρόοδος και η εξέλιξη των μονοθεσίων θα είναι απίστευτη. Αντί για ένα ή δύο δέκατα, μπορείς να κερδίσεις οκτώ δέκατα ή ακόμα και ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο», είπε αναφορικά με το μέλλον του.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια απόφαση την άνοιξη ενδέχεται να αποδειχθεί λανθασμένη μερικούς μήνες αργότερα: «Το να αποφασίσεις τον Απρίλιο ή τον Μάιο μπορεί να είναι σωστό ή λάθος μέχρι τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Όσο περισσότερο μπορείς να περιμένεις, τόσο το καλύτερο».

Ο προσωπικός παράγοντας

Παρότι η απόδοση της Aston Martin αποτελεί βασικό κριτήριο, ο Αλόνσο τονίζει ότι δεν είναι το μοναδικό. Καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει την 23η σεζόν του στη Formula 1, επεκτείνοντας το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών, ο ίδιος παραδέχεται ότι θα σταθμίσει και προσωπικούς παράγοντες:

«Δεν νομίζω ότι θα εξαρτηθεί μόνο από την απόδοση. Πρέπει να δω πώς νιώθω εγώ, πόσο με κρατάει το κίνητρο, πόσο με βαραίνουν τα ταξίδια, οι εκδηλώσεις, το είπε και όλα όσα είναι εκτός πίστας», είπε.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η εικόνα της ομάδας θα βελτιώνεται όσο προχωρά η χρονιά, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά ως προς τη συνέχιση της καριέρας του: «Πιστεύω ότι η ομάδα θα βελτιωθεί πολύ από την αρχή της χρονιάς και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Αυτό είναι από μόνο του ένα ισχυρό κίνητρο».

Φέτος αναμένεται μια «καυτή» Silly Season

O Αλόνσο αναγνωρίζει ότι το ιδανικό του χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μην συμβαδίζει με τις ανάγκες της ομάδας. Με αρκετά ονόματα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά οδηγών, η Aston Martin ενδέχεται να θελήσει νωρίτερα σαφή απάντηση:

«Για να πάρεις μια 100% σίγουρη απόφαση, πρέπει να περιμένεις όσο περισσότερο γίνεται… αν μπορεί και η ομάδα να περιμένει. Γιατί άλλο είναι αυτό που θέλεις εσύ και άλλο αν η ομάδα χρειάζεται να ξέρει από την άνοιξη αν μένεις, ώστε να μην χάσει άλλες επιλογές από την αγορά», είπε.



