Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ τινάζουν στον αέρα το πρόγραμμα του Απριλίου για το MotoGP.

Ο ισχυρός άνδρας του MotoGP, Καρμέλο Εθπελέτα, προκάλεσε αναστάτωση στον κόσμο των δύο τροχών με τις πρόσφατες δηλώσεις του, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αναβολής ή και ακύρωσης του Grand Prix στο Κατάρ, που είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 10-12 Απριλίου. Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν έχει μετατρέψει την περιοχή σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, καθιστώντας τη διεξαγωγή του αγώνα εξαιρετικά αβέβαιη.

«Πρέπει να περιμένουμε. Δεν μπορώ να πω αυτήn τη στιγμή ότι δεν θα πάμε, αλλά η διεξαγωγή του αγώνα στις 12 Απριλίου φαντάζει δύσκολη. Βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με τους υπεύθυνους στο Κατάρ από την Κυριακή και θα λάβουμε σύντομα την οριστική απόφαση», δήλωσε ο Καρμέλο Εθπελέτα σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. Παρά τις φήμες, ο CEO της Dorna ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας δεν θα αντικατασταθεί από άλλη πίστα, κλείνοντας την πόρτα σε μια πιθανή επιστροφή της Αργεντινής.

Το αδιέξοδο με τα ελαστικά και τα Στενά του Ορμούζ

Το πρόβλημα για το MotoGP δεν είναι μόνο η ασφάλεια των αποστολών, αλλά και μια πολύ συγκεκριμένη υλικοτεχνική λεπτομέρεια: τα ελαστικά. Η Michelin και η Pirelli στέλνουν το υλικό τους μέσω θαλάσσης για να κρατήσουν το κόστος σε λογικά επίπεδα. Ωστόσο, το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, το στενό πέρασμα από το οποίο πρέπει να περάσει όλη η θαλάσσια κυκλοφορία για να φτάσει στο Κατάρ.

Χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στα Στενά, τα ελαστικά δεν μπορούν να φτάσουν εγκαίρως στην πίστα της Lusail. Η εναλλακτική της αερομεταφοράς θεωρείται απαγορευτική λόγω του τεράστιου κόστους, και καθώς ο χρόνος πιέζει, οι διοργανωτές ξεμένουν από επιλογές. Αν η σύρραξη δεν εκτονωθεί άμεσα, το MotoGP θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο κενό τεσσάρων εβδομάδων στο ημερολόγιό του.

Σενάρια για το μέλλον και το «καυτό» καλοκαίρι

Αν ο αγώνας δεν γίνει τον Απρίλιο, η μεταφορά του σε άλλη ημερομηνία αποτελεί σπαζοκεφαλιά. Η διεξαγωγή του μέσα στο καλοκαίρι απορρίπτεται λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στην έρημο του Κατάρ, ενώ τα κενά στο πρόγραμμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι περιορισμένα. Η μοναδική ρεαλιστική επιλογή φαίνεται να είναι η μεταφορά του αγώνα στο τέλος της σεζόν, μέσα στον Δεκέμβριο.

Αυτό βέβαια θα σήμαινε ότι το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί πολύ αργότερα από το συνηθισμένο. Με τη Formula 1 να αγωνίζεται στο Κατάρ στις 29 Νοεμβρίου, το MotoGP θα μπορούσε να πάρει τη σκυτάλη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου. Όλα όμως εξαρτώνται από τη διάρκεια των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με την ελπίδα όλων να είναι μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση, πάνω από κάθε αθλητική δραστηριότητα.