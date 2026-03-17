Peugeot 308: Έναρξη παραγγελιών στην Ελλάδα για όλες τις εκδόσεις

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τέσσερις επιλογές κινητήρων και τιμή εκκίνησης τις 24.900 ευρώ.

Η Peugeot Hellas, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη των παραγγελιών για τη νέα γενιά των Peugeot 308 και 308 SW στην Ελλάδα. Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην καρδιά της μικρομεσαίας κατηγορίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα που περιλαμβάνει υβριδικές, επαναφορτιζόμενες υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές αλλά και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα γενιά χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση της σύγχρονης σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας και την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκινά με μια τιμολογιακή πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, προσφέροντας τιμές εκκίνησης χαμηλότερες από εκείνες της προηγούμενης γενιάς.

Κινητήρια σύνολα και επιδόσεις

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες. Στη βάση των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων βρίσκεται το νέο σύστημα Hybrid 145 e-DCS6, το οποίο επιτρέπει την κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια έως και στο 50% του χρόνου σε αστικές συνθήκες. Για τις ανάγκες των μεγάλων αποστάσεων, διατίθεται ο πετρελαιοκινητήρας 1.5 BlueHDi 130 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων (EAT8) και προσφέρει αυτονομία που υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Στις πιο εξελιγμένες μορφές ηλεκτροκίνησης, το νέο 308 προσφέρεται ως Plug-in Hybrid με απόδοση 195 ίππων και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χιλιόμετρα. Τέλος, το αμιγώς ηλεκτρικό E-308 αποδίδει 156 ίππους και διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο (WLTP), ενώ καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

Τεχνολογία i-Cockpit και συστήματα ασφαλείας

Στο εσωτερικό, η Peugeot παρουσιάζει την τελευταία εξέλιξη του i-Cockpit, το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής ίδιας διαγωνίου. Στις εκδόσεις GT, ο πίνακας οργάνων προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση, ενώ κάτω από την κεντρική οθόνη βρίσκονται τα «i-Toggles», πλήρως διαμορφώσιμα πλήκτρα αφής που λειτουργούν ως συντομεύσεις για τις κύριες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει μια ευρεία δέσμη συστημάτων υποβοήθησης, όπως το ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και την υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Επιπλέον, το σύστημα «Clean Cabin» διασφαλίζει την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό φιλτράροντας τους ρύπους, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν πιστοποίηση από τον γερμανικό οργανισμό AGR για την εργονομία και την άνεσή τους.

Σχεδίαση και αεροδυναμική απόδοση

Στο εξωτερικό, το νέο 308 είναι το πρώτο μοντέλο που φέρει το νέο έμβλημα της Peugeot, το οποίο τοποθετείται στη μάσκα και κρύβει το ραντάρ των συστημάτων υποβοήθησης. Η σχεδίαση των φωτιστικών σωμάτων ακολουθεί τη λογική των LED Matrix στις πλούσιες εκδόσεις, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό χωρίς να ενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου.

Η αεροδυναμική μελέτη του αμαξώματος υπήρξε ενδελεχής, με στόχο τη μείωση της αντίστασης του αέρα και την επακόλουθη βελτίωση της κατανάλωσης. Όλα τα μέρη του αμαξώματος, από τους προφυλακτήρες μέχρι την πίσω αεροτομή, έχουν βελτιστοποιηθεί αεροδυναμικά, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στις πιο αποδοτικές προτάσεις της κατηγορίας του.

Τιμολογιακή πολιτική και εκδόσεις

Το νέο Peugeot 308 διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Style, Style Plus, Allure και GT. Οι τιμές για το hatchback αμάξωμα ξεκινούν από τις 24.900 ευρώ για την έκδοση Diesel 1.5 BlueHDi 130 EAT8 και από τις 25.900 ευρώ για την έκδοση Hybrid 145 e-DCS6.

Για την έκδοση station wagon (308 SW), οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται στις 26.100 ευρώ για τον κινητήρα πετρελαίου και στις 26.900 ευρώ για το υβριδικό σύνολο. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος και τα νέα μοντέλα είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία στο επίσημο δίκτυο διανομέων της μάρκας.