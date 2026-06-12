O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Καταλονίας.

Το Grand Prix Βαρκελώνης, ο έβδομος αγώνας της Formula 1 στη σεζόν του 2026 ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να κάνουν τα προγράμματά τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Το έργο τους δεν ήταν εύκολο, καθώς η θερμοκρασία πίστας ξεπέρασε σε σημεία τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή των οδηγών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιέσουν όσο θα ήθελαν, καθώς θα κατέστρεφαν τα ελαστικά τους. Στην πρώτη περίοδο δοκιμών η συλλογή πολύτιμων δεδομένων ήταν πιο σημαντική από την απόλυτη ταχύτητα.

Η Mercedes δείχνει από νωρίς δυνατή

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:16,363 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία, δείχνοντας ένα πολύ δυνατό πρόσωπο.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o oποίος είχε ταχύτερο πρώτο και τρίτο τομέα της πίστας. Σε αντίθεση με το Μονακό, η βρετανική ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά το τριήμερο, με την MCL40 να πατά καλά στην πίστα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ με την αναβαθμισμένη Ferrari πήρε την 3η θέση. Ο Μονεγάσκος οδηγός, ο οποίος πέρα από το πακέτο έκανε αξιολόγηση και τη νέα διαμόρφωση φρένων στην SF-26 του ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από το χρόνο του Ράσελ. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην 4η θέση για τη Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να κάνει λίγα λεπτά νωρίτερα την ταχύτερη επίδοσή του σε σχέση με τους προηγούμενους οδηγούς.

Οι rookies «έκλεψαν» την παράσταση

Στην 5η θέση ήταν ο Λεονάρντο Φορναρόλι. Ο πρωταθλητής της Formula 2 για το 2025 πήρε τη θέση του Λάντο Νόρις για το FP1 στη McLaren και ήταν μόλις 0,8 δλ μακριά από την κορυφή. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του ήταν ο Πολ Άρον, ο οποίος είχε ρόλο οδηγού στην Audi στη θέση του Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Έβδομος στην κατάταξη ήταν ο Λίαμ Λόσον για τη Racing Bulls, μπροστά από από τον Ντίνο Μπεγκάνοβιτς που πήρε τη θέση του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari. Την πρώτη 10άδα της κατάταξης συμπλήρωσαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls και Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.

Bortoleto finds the gravel at Turn 8



He's now back in the pits checking for damage #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/uUfwAuRHun June 12, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Σε αυτή τη διαδικασία θα δούμε τις ομάδες να τελειοποιούν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, ενώ θα κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

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