Η Peugeot παρουσίασε το νέο E-208 στο Λε Μαν, το οποίο αποδίδει 281 ίππους σηματοδοτώντας την επιστροφή του θρυλικού GTi.

Η Peugeot παρουσίασε επίσημα το νέο E-208 GTi, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της μάρκας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της αυτοκίνησης. Το μοντέλο αποκαλύφθηκε στο Λε Μαν, στο περιθώριο του θρυλικού 24ωρου αγώνα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας στον θρυλικό αγώνα αντοχής.

Σχεδιασμένο από την Peugeot Design και εξελιγμένο από την Peugeot Sport, το νέο E-208 GTi φιλοδοξεί να μεταφέρει το πνεύμα των ιστορικών 205 GTi και 208 GTi στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με καθημερινή χρηστικότητα.

281 ίπποι και κορυφαίες επιδόσεις

Στην καρδιά του νέου E-208 GTi βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής. Χάρη στην αναλογία βάρους προς ισχύ των 5,5 κιλών ανά ίππο, το ηλεκτρικό hot hatch της Peugeot επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ/ώρα.

Το μοντέλο ολοκληρώνει τα πρώτα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα, ενώ για το 80-120 χλμ/ώρα απαιτούνται μόλις 3,2 δευτερόλεπτα, επιδόσεις που τοποθετούν το E-208 GTi στην κορυφή της κατηγορίας του.

Με την «πινελιά» της Peugeot Sport

Η τεχνική εξέλιξη του μοντέλου πραγματοποιήθηκε από την Peugeot Sport, με τους μηχανικούς του αγωνιστικού τμήματος να αξιοποιούν τεχνογνωσία που προέρχεται από το πρόγραμμα του Hypercar Peugeot 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC).

Το E-208 GTi διαθέτει ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο με χαμηλωμένο αμάξωμα κατά 25 χιλιοστά, φαρδύτερα μετατρόχια, μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ, καθώς και εμπρός φρένα με αεριζόμενους δίσκους 355 χιλιοστών και τετραπίστονες δαγκάνες.

Παράλληλα, οι ρυθμίσεις του ESP και του συστήματος διεύθυνσης έχουν προσαρμοστεί ώστε να προσφέρουν πιο άμεση και δυναμική απόκριση, ενώ στη λειτουργία Sport απενεργοποιείται η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση για μεγαλύτερη ακρίβεια στην οδήγηση.

Έως 375 χλμ αυτονομίας

Το νέο GTi χρησιμοποιεί μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh (51 kWh καθαρής χωρητικότητας), η οποία διαθέτει αναβαθμισμένη θερμική διαχείριση ώστε να διατηρεί σταθερή την απόδοση ακόμη και σε απαιτητική χρήση.

Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 375 χλμ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ανάλογα με τον τύπο των ελαστικών που επιλέγονται.

Σύγχρονη ερμηνεία του GTi DNA

Σχεδιαστικά, το E-208 GTi παραπέμπει ευθέως στους θρυλικούς προγόνους του. Οι νέες ζάντες 18 ιντσών αποτελούν σύγχρονη αναφορά στις χαρακτηριστικές ζάντες του 205 GTi, ενώ τα φαρδύτερα φτερά, ο πίσω διαχύτης και οι διακριτικές κόκκινες λεπτομέρειες ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα ειδικά σπορ καθίσματα, οι κόκκινες λεπτομέρειες, το τιμόνι μικρής διαμέτρου με Alcantara και οι αποκλειστικές ενδείξεις του ψηφιακού πίνακα οργάνων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδέεται άμεσα με την ιστορία των GTi της Peugeot.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Peugeot E-208 GTi αναμένεται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις και τις τιμές να ανακοινώνονται σε μεταγενέστερο στάδιο.