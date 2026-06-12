O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 την Παρασκευή στην Καταλονία.

Η δράση στο Grand Prix Βαρκελώνης, ο έβδομος αγώνας της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα δοκιμών ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Στη διαδικασία είδαμε και πάλι τους οδηγούς να δυσκολεύονται για πρόσφυση, ενώ η φθορά των ελαστικών ήταν ιδιαίτερα έντονη. Αυτό δυσκόλεψε πολλούς στην εύρεση του ιδανικού setup, ενώ στις προσομοιώσεις αγώνα που έκαναν οι οδηγοί έχαναν μέχρι και τρία δέκατα του δευτερολέπτου κάθε γύρο σε απόδοση.

H McLaren απάντησε στη Mercedes

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Βαρκελώνης ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:15,426 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Μάλιστα ήταν ο μοναδικός οδηγός από αυτούς που έχασαν το FP1 που δεν δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό. Η MCL40 πατάει καλά στη Βαρκελώνη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να την βολεύουν σε μεγάλο βαθμό.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός είχε μια πολύ καλή περίοδο δοκιμών όντας μόλις 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Νόρις, με τις Mercedes και McLaren να ξεχωρίζουν για την ώρα. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL40, ο οποίος ήταν μάλιστα 57 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

Προβληματισμός για Αντονέλι και Ferrari

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν 0,373 δλ μακριά από την κορυφή, μην έχοντας την ταχύτητα να πλησιάσει την κορυφή. Πίσω του ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι, ο οποίος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στο FP2 και ήταν 0,589 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέλαβε την 6η θέση με την RB22 του να παραμένει δύστροπηστο FP2 και τη διαφορά του από την 1η θέση να είναι στα 0,895 δλ. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ήταν ακριβώς ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Ολλανδό της Red Bull Racing.

Στην 8η θέση ήταν ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε σοβαρό ζήτημα με την ισορροπία του μονοθεσίου του, ενώ έχασε χρόνο λόγω βλάβης στα pits. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 17:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE μας ξεκινάει στις 16:40 ώρα Ελλάδος.

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