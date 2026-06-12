F1: Οι νέες βαθμολογίες μετά την ανατροπή στα αποτελέσματα του Μονακό

F1: Οι νέες βαθμολογίες μετά την ανατροπή στα αποτελέσματα του Μονακό
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά την αναίρεση των ποινών του Πιερ Γκασλί.

Για δεύτερη φορά μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες άλλαξαν. Η πρώτη φορά ήταν λόγω της ποινής του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, o οποίος έχασε τη 10η θέση και τον πρώτο βαθμό της αμερικανικής ομάδας.

Η δεύτερη φορά ήταν λίγο πριν το FP1 του Grand Prix Βαρκελώνης. Η Alpine κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης της ποινής του Πιερ Γκασλί στο Μονακό και βγήκε νικήτρια. Έτσι, από 7ος ο Γάλλος επέστρεψε στην 3η θέση, στην οποία τερμάτισε αρχικά στο Πριγκιπάτο.

Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στη βαθμολογία οδηγών όσο και στη βαθμολογία κατασκευαστών της Formula 1.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari90
3George RussellMercedes88
4Charles LeclercFerrari75
5Oscar PiastriMcLaren58
6Lando NorrisMcLaren58
7Max VerstappenRed Bull Racing43
8Pierre GaslyAlpine35
9Isack HadjarRed Bull Racing29
10Liam LawsonRacing Bulls24
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine15
13Arvid LindbladRacing Bulls11
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Sergio PerezCadillac0
21Valtteri BottasCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes244
2Ferrari165
3McLaren116
4Red Bull Racing69
5Alpine50
6Racing Bulls35
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0

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@Photo credits: McLaren media

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