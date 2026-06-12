F1: Οι νέες βαθμολογίες μετά την ανατροπή στα αποτελέσματα του Μονακό
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Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά την αναίρεση των ποινών του Πιερ Γκασλί.
Για δεύτερη φορά μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες άλλαξαν. Η πρώτη φορά ήταν λόγω της ποινής του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, o οποίος έχασε τη 10η θέση και τον πρώτο βαθμό της αμερικανικής ομάδας.
Η δεύτερη φορά ήταν λίγο πριν το FP1 του Grand Prix Βαρκελώνης. Η Alpine κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης της ποινής του Πιερ Γκασλί στο Μονακό και βγήκε νικήτρια. Έτσι, από 7ος ο Γάλλος επέστρεψε στην 3η θέση, στην οποία τερμάτισε αρχικά στο Πριγκιπάτο.
Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στη βαθμολογία οδηγών όσο και στη βαθμολογία κατασκευαστών της Formula 1.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|90
|3
|George Russell
|Mercedes
|88
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|58
|6
|Lando Norris
|McLaren
|58
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|43
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|35
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|29
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|24
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|244
|2
|Ferrari
|165
|3
|McLaren
|116
|4
|Red Bull Racing
|69
|5
|Alpine
|50
|6
|Racing Bulls
|35
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
@Photo credits: McLaren media