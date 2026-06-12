Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά την αναίρεση των ποινών του Πιερ Γκασλί.

Για δεύτερη φορά μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες άλλαξαν. Η πρώτη φορά ήταν λόγω της ποινής του Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, o οποίος έχασε τη 10η θέση και τον πρώτο βαθμό της αμερικανικής ομάδας.

Η δεύτερη φορά ήταν λίγο πριν το FP1 του Grand Prix Βαρκελώνης. Η Alpine κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης της ποινής του Πιερ Γκασλί στο Μονακό και βγήκε νικήτρια. Έτσι, από 7ος ο Γάλλος επέστρεψε στην 3η θέση, στην οποία τερμάτισε αρχικά στο Πριγκιπάτο.

Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στη βαθμολογία οδηγών όσο και στη βαθμολογία κατασκευαστών της Formula 1.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 156 2 Lewis Hamilton Ferrari 90 3 George Russell Mercedes 88 4 Charles Leclerc Ferrari 75 5 Oscar Piastri McLaren 58 6 Lando Norris McLaren 58 7 Max Verstappen Red Bull Racing 43 8 Pierre Gasly Alpine 35 9 Isack Hadjar Red Bull Racing 29 10 Liam Lawson Racing Bulls 24 11 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 12 Franco Colapinto Alpine 15 13 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 14 Carlos Sainz Williams 6 15 Alexander Albon Williams 5 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 17 Gabriel Bortoleto Audi 2 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Valtteri Bottas Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών